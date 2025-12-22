Nemzeti Sportrádió

Isak a tavaszi vb-selejtezőkről is lemaradhat

2025.12.22. 12:00
Alexander Isak ennél a Van de Ven-belépőnél sérült meg, amikor megszerezte a vezetést a Liverpoolnak a Tottenham ellen
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos svéd csapattársa, Alexander Isak szombaton sérült meg a Liverpool Tottenham elleni bajnokiján, sajtóhírek szerint eltört a lába, ha ez igaz, a tavaszi vb-pótselejtezőről is lemaradhat.

 

A svéd sajtóban kiemelt téma Alexander Isak szombati sérülése, ami miatt a friss hírek szerint a Liverpool csatárának  a tavaszi vb-pótselejtezőket is ki kell hagynia. 

A vm-football.se a brit Sky Sport értesülései alapján arról ír, hogy Isaknak eltört a lába, de a játékos még MRI-vizsgálatokra vár, ezek után jelentheti be hivatalosan a Liverpool, hogy milyen sérüléset szenvedett a csatár, és menyit kell kihagynia.

Utóbbi kapcsán Svédországban már megkezdődtek a találgatások, melyek szerint a lábtöréssel járó, minimum három, rosszabb esetben hat hónapos kényszerszünet miatt Isak nem áll majd a válogatott rendelkezésére az Ukrajna elleni, március végi, spanyolországi pótselejtezőn, illetve továbbjutás esetén a március 31-i pótselejtezőn sem valószínű a szereplése (Lengyelország vagy Albánia vár majd az ukrán–svéd csata továbbjutójára). 

