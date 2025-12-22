Isak a tavaszi vb-selejtezőkről is lemaradhat

A svéd sajtóban kiemelt téma Alexander Isak szombati sérülése, ami miatt a friss hírek szerint a Liverpool csatárának a tavaszi vb-pótselejtezőket is ki kell hagynia.

A vm-football.se a brit Sky Sport értesülései alapján arról ír, hogy Isaknak eltört a lába, de a játékos még MRI-vizsgálatokra vár, ezek után jelentheti be hivatalosan a Liverpool, hogy milyen sérüléset szenvedett a csatár, és menyit kell kihagynia.

Utóbbi kapcsán Svédországban már megkezdődtek a találgatások, melyek szerint a lábtöréssel járó, minimum három, rosszabb esetben hat hónapos kényszerszünet miatt Isak nem áll majd a válogatott rendelkezésére az Ukrajna elleni, március végi, spanyolországi pótselejtezőn, illetve továbbjutás esetén a március 31-i pótselejtezőn sem valószínű a szereplése (Lengyelország vagy Albánia vár majd az ukrán–svéd csata továbbjutójára).