Isak a tavaszi vb-selejtezőkről is lemaradhat
A svéd sajtóban kiemelt téma Alexander Isak szombati sérülése, ami miatt a friss hírek szerint a Liverpool csatárának a tavaszi vb-pótselejtezőket is ki kell hagynia.
A vm-football.se a brit Sky Sport értesülései alapján arról ír, hogy Isaknak eltört a lába, de a játékos még MRI-vizsgálatokra vár, ezek után jelentheti be hivatalosan a Liverpool, hogy milyen sérüléset szenvedett a csatár, és menyit kell kihagynia.
Utóbbi kapcsán Svédországban már megkezdődtek a találgatások, melyek szerint a lábtöréssel járó, minimum három, rosszabb esetben hat hónapos kényszerszünet miatt Isak nem áll majd a válogatott rendelkezésére az Ukrajna elleni, március végi, spanyolországi pótselejtezőn, illetve továbbjutás esetén a március 31-i pótselejtezőn sem valószínű a szereplése (Lengyelország vagy Albánia vár majd az ukrán–svéd csata továbbjutójára).
Liverpooli számvetés a pirruszi győzelem után
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
TOTTENHAM–LIVERPOOL 1–2 (0–0)
London, Tottenham Hotspur Stadion, 61 138 néző. Vezette: Brooks
TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, C. Romero, Van de Ven, D. Spence – Bentancur, A. Gray (Palhinha, 71.) – Kudus (B. Johnson, 58.), Bergval (Odobert, 71.), Xavi Simons – Kolo Muani (Richarlison, 80.). Menedzser: Thomas Frank
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (Isak, a szünetben; Frimpong, 60.; Chiesa, 90.), Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, C. Jones – Szoboszlai, A. Mac Allister, Wirtz (Nyoni, 90+9.) – Ekitiké (A. Robertson, 90+9.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Richarlison (83.), ill. Isak (56.), Ekitiké (66.)
Kiállítva: Xavi Simons (33.), C. Romero (90+3.)