Heti program: Boxing Day, Afrika-kupa, darts-vb és NFL

DECEMBER 22., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ

21.00: Fulham–Nottingham Forest (Tv: Match4)

OLASZ SZUPERKUPA

DÖNTŐ

20.00: Napoli–Bologna, Rijád (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

15. FORDULÓ

19.30: Alverca–Porto (Tv: Sport2)

21.45: Benfica–Famalicao (Tv: Sport2)

ROMÁN SUPERLIGA

21. FORDULÓ

19.00: Universitatea Craiova–FK Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ

21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

15.00: Mali–Zambia

B-CSOPORT

18.00: Dél-Afrika–Angola

21.00: Egyiptom–Zimbabwe

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

VILÁGKUPA, ALTA BADIA

9.45: férfi műlesiklás, 1. futam (Tv: Eurosport1)

13.15: férfi műlesiklás, 2. futam (Tv: Eurosport1)

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓ

Kedd, 2.15: Indianapolis Colts–San Francisco 49ers (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ

13.30 (Tv: Sport1)

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)

David Munyua (kenyai)–Kevin Doets (holland)

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)

KÉZILABDA

NŐI MAGYAR KUPA, 4. FORDULÓ

16.00: MTK Budapest (NB I/B)–Szombathelyi KKA

17.00: NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Kedd, 1.00: Cleveland Cavaliers–Charlotte Hornets (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA, NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

17.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Debreceni EAC

TEREPKERÉKPÁR

PLAGE CROSS, HOFSTADE

13.40: X2O, női verseny (Tv: Eurosport2)

14.55: X2O, férfiverseny (Tv: Eurosport2)

DECEMBER 23., KEDD

FUTBALLPROGRAM

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.30: Nigéria–Tanzánia

21.00: Tunézia–Uganda

D-CSOPORT

13.30: Kongói DK–Benin

16.00: Szenegál–Botswana

ANGOL LIGAKUPA

NEGYEDDÖNTŐ

21.00: Arsenal–Crystal Palace (Tv: Match4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

15. FORDULÓ

21.45: Guimaraes–Sporting CP (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ

13.30 (Tv: Sport1)

Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)

Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)

20.00 (Tv: Sport1)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Alba Fehérvár

NBA, ALAPSZAKASZ

Szerda, 2.30: San Antonio Spurs–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, visszavágó

18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–MAFC

DECEMBER 24., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

E-CSOPORT

13.30: Burkina Faso–Egyenlítői Guinea

16.00: Algéria–Szudán

F-CSOPORT

18.30: Elefántcsontpart–Mozambik

21.00: Kamerun–Gabon

DECEMBER 25., CSÜTÖRTÖK

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

19.00: Washington Commanders–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

22.30: Minnesota Vikings–Detroit Lions (Tv: Arena4)

Péntek, 2.15: Kansas City Chiefs–Denver Broncos (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

18.00: New York Knicks–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport1)

20.30: Oklahoma City Thunders–San Antonio Spurs (Tv: Sport1)

23.00: Golden State Warriors–Dallas Mavericks (Tv: Sport1)

Péntek, 2.00: Los Angeles Lakers–Houston Rockets (Tv: Sport1)

DECEMBER 26., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.30: Zambia–Comore-szigetek

21.00: Marokkó–Mali

B-CSOPORT

13.30: Angola–Zimbabwe

16.00: Egyiptom–Dél-Afrika

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

21.00: Manchester United–Newcastle United (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

14.00: Dunaújvárosi Acélbikák–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda (romániai)–Corona Brasov (romániai)

18.00: Újpesti TE–Debreceni EAC

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

DECEMBER 27., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

13.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)

16.00: Arsenal–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)

16.00: Brentford–AFC Bournemouth

16.00: Burnley–Everton

16.00: Liverpool–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Fulham (Tv: Spíler2)

18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)

OLASZ SERIE A

17. FORDULÓ

12.30: Parma–Fiorentina (Tv: Arena4)

15.00: Lecce–Como (Tv: Arena4)

15.00: Torino–Cagliari

18.00: Udinese–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Pisa–Juventus (Tv: Match4)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.30: Uganda–Tanzánia

21.00: Nigéria–Tunézia

D-CSOPORT

13.30: Benin–Botswana

16.00: Szenegál–Kongói DK

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

22.30: Los Angeles Chargers–Houston Texans (Tv: Arena4)

Vasárnap, 2.00: Green Bay Packers–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ

13.30 (Tv: Sport1)

Stephen Bunting (angol, 4.)–James Hurrell (angol)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Niels Zonneveld (holland)

Andrew Gilding (angol)–Luke Woodhouse (angol, 25.)

Andreas Harrysson (svéd)–Ricardo Pietreczko (német)

20.00 (Tv: Sport1)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Rob Cross (angol, 17.)

Luke Littler (angol, 1.)–Mensur Suljovic (osztrák)

Wesley Plaisier (holland)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Martin Schindler (német, 13.)–Ryan Searle (angol, 20.)

VÍZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM

20.00: Hollandia–Magyarország

DECEMBER 28., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)

17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

OLASZ SERIE A

17. FORDULÓ

12.30: Milan–Hellas Verona (Tv: Match4)

15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)

18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

E-CSOPORT

18.30: Algéria–Burkina Faso

21.00: Elefántcsontpart–Kamerun

F-CSOPORT

13.30: Gabon–Mozambik

16.00: Egyenlítői Guinea–Szudán

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

17. FORDULÓ

19.00: Carolina Panthers–Seattle Seahawks (Tv: Arena4)

19.00: Cincinnati Bengals–Arizona Cardinals

19.00: Cleveland Browns–Pittsburgh Steelers

19.00: Indianapolis Colts–Jacksonville Jaguars

19.00: Miami Dolphins–Tampa Bay Buccaneers

19.00: New York Jets–New England Patriots

19.00: Tennessee Titans–New Orleans Saints

22.05: Las Vegas Raiders–New York Giants

22.25: Buffalo Bills–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Hétfő, 2.20: San Francisco 49ers–Chicago Bears (Tv: Arena4)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

16.30: Corona Brasov (romániai)–Gyergyói HK (romániai)

15.00: Újpesti TE–Budapest Jégkorong Akadémia

18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19

18.30: Debreceni EAC–Dunaújvárosi Acélbikák

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

16.30: Red Bull Salzburg (osztrák)–FTC-Telekom

17.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–Hydro Fehérvár AV19

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

16.30: Alba Fehérvár–Sopron KC

17.00: EPS-Honvéd–Debreceni EAC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–MVM-OSE Lions

VÍZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, ROTTERDAM

18.00: Magyarország–Törökország