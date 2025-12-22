Német gólkirály érkezik kölcsönbe a Milanhoz – sajtóhír
Az olasz élvonalbeli (Serie A) AC Milanban folytatja pályafutását Niclas Füllkrug – írja a Gazzetta dello Sport értesüléseire hivatkozva a Football Italia.
Az olasz labdarúgással foglalkozó portál szerint a jelenleg az angol West Hamet erősítő center a hét folyamán esik át a szükséges orvosi vizsgálatokon Milánóban, miután a klubok megegyeztek a korábbi német gólkirály kölcsönvételéről. A hétszeres BEK/BL-győztes klub nem fizet külön pénzt Füllkrug kölcsönvételéért, de nyáron egy 11 és 13 millió euró közötti összegért végleg megszerezheti a csatár játékjogát.
Mint ismeretes, Füllkrug tavaly nyáron 27 millió euró fejében szerződött a Borussia Dortmundból a londoni „kalapácsosokhoz”, de a mostani idényben kilenc tétmeccsen mindössze 413 játékpercet kapott, gólt nem szerzett.
|1. Internazionale
|15
|11
|–
|4
|34–14
|+20
|33
|2. Milan
|15
|9
|5
|1
|24–13
|+11
|32
|3. Napoli
|15
|10
|1
|4
|22–13
|+9
|31
|4. Roma
|16
|10
|–
|6
|17–10
|+7
|30
|5. Juventus
|16
|8
|5
|3
|21–15
|+6
|29
|6. Bologna
|15
|7
|4
|4
|23–13
|+10
|25
|7. Como
|15
|6
|6
|3
|19–12
|+7
|24
|8. Lazio
|16
|6
|5
|5
|17–11
|+6
|23
|9. Atalanta
|16
|5
|7
|4
|20–18
|+2
|22
|10. Sassuolo
|16
|6
|3
|7
|21–20
|+1
|21
|11. Cremonese
|16
|5
|6
|5
|18–18
|0
|21
|12. Udinese
|16
|6
|3
|7
|17–27
|–10
|21
|13. Torino
|16
|5
|5
|6
|16–26
|–10
|20
|14. Lecce
|15
|4
|4
|7
|11–19
|–8
|16
|15. Cagliari
|16
|3
|6
|7
|17–23
|–6
|15
|16. Genoa
|16
|3
|5
|8
|16–24
|–8
|14
|17. Parma
|15
|3
|5
|7
|10–18
|–8
|14
|18. Verona
|15
|2
|6
|7
|13–22
|–9
|12
|19. Pisa
|16
|1
|8
|7
|12–22
|–10
|11
|20. Fiorentina
|16
|1
|6
|9
|17–27
|–10
|9
