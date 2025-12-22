Német gólkirály érkezik kölcsönbe a Milanhoz – sajtóhír

Az olasz labdarúgással foglalkozó portál szerint a jelenleg az angol West Hamet erősítő center a hét folyamán esik át a szükséges orvosi vizsgálatokon Milánóban, miután a klubok megegyeztek a korábbi német gólkirály kölcsönvételéről. A hétszeres BEK/BL-győztes klub nem fizet külön pénzt Füllkrug kölcsönvételéért, de nyáron egy 11 és 13 millió euró közötti összegért végleg megszerezheti a csatár játékjogát.

Mint ismeretes, Füllkrug tavaly nyáron 27 millió euró fejében szerződött a Borussia Dortmundból a londoni „kalapácsosokhoz”, de a mostani idényben kilenc tétmeccsen mindössze 413 játékpercet kapott, gólt nem szerzett.