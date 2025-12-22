Nemzeti Sportrádió

Német gólkirály érkezik kölcsönbe a Milanhoz – sajtóhír

M. B.

2025.12.22. 13:21
Niclas Füllkrug (Fotó: Getty Images)
Címkék
Milan Niclas Füllkrug West Ham
Az olasz élvonalbeli (Serie A) AC Milanban folytatja pályafutását Niclas Füllkrug – írja a Gazzetta dello Sport értesüléseire hivatkozva a Football Italia.

Az olasz labdarúgással foglalkozó portál szerint a jelenleg az angol West Hamet erősítő center a hét folyamán esik át a szükséges orvosi vizsgálatokon Milánóban, miután a klubok megegyeztek a korábbi német gólkirály kölcsönvételéről. A hétszeres BEK/BL-győztes klub nem fizet külön pénzt Füllkrug kölcsönvételéért, de nyáron egy 11 és 13 millió euró közötti összegért végleg megszerezheti a csatár játékjogát. 

Mint ismeretes, Füllkrug tavaly nyáron 27 millió euró fejében szerződött a Borussia Dortmundból a londoni „kalapácsosokhoz”, de a mostani idényben kilenc tétmeccsen mindössze 413 játékpercet kapott, gólt nem szerzett. 

1. Internazionale1511434–14+2033
2. Milan1595124–13+1132
3. Napoli15101422–13+931
4. Roma1610617–10+730
5. Juventus1685321–15+629
6. Bologna1574423–13+1025
7. Como1566319–12+724
8. Lazio1665517–11+623
9. Atalanta1657420–18+222
10. Sassuolo1663721–20+121
11. Cremonese1656518–18021
12. Udinese1663717–27–1021
13. Torino1655616–26–1020
14. Lecce1544711–19–816
15. Cagliari1636717–23–615
16. Genoa1635816–24–814
17. Parma1535710–18–814
18. Verona1526713–22–912
19. Pisa1618712–22–1011
20. Fiorentina1616917–27–109
a serie a állása

 

