Nemzeti Sportrádió

NB II: a Videoton újabb támadóval szakíthat – NS-infó

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
Vágólapra másolva!
2025.12.22. 14:26
null
Kálnoki-Kis Zsombor a nyáron érkezett Fehérvárra, de télen már távozhat is (Fotó: vidi.hu, archív)
Címkék
NB II Videoton FC Fehérvár Kálnoki-Kis Zsombor magyar átigazolás
A Nemzeti Sport értesülései szerint az NB II-es Videoton FC Fehérvár hamarosan újabb játékosokkal szakíthat.

 

A Videoton FC Fehérvár már bejelentette a csatár Bobál Gergely és két másik támadó, Kocsis Bence, illetve Tóth Milán távozását – megállapodtak velük a szerződésük megszüntetéséről, míg a belső védő Papp Milán nem tölti ki a nyárig szóló kölcsönszerződését, és visszatér Kecskemétre.

A Nemzeti Sport úgy tudja, Bobál, Tóth és Kocsis után egy újabb támadóval egyezhet meg a klub a szerződése megszüntetéséről: a nyáron érkezett, 24 éves szélsővel, Kálnoki-Kis Zsomborral már megkezdődtek az egyeztetések, miután az ősszel csak hat meccsen kapott lehetőséget az NB II-ben.

Ugyanakkor az őszi szezonban mellőzött játékosok közül kérdéses lehet Árva Bence és Svékus Olivér fehérvári jövője is.

 

 

NB II Videoton FC Fehérvár Kálnoki-Kis Zsombor magyar átigazolás
Legfrissebb hírek

A csákvári fiataloknál nem a kor, hanem a tudás számított

Labdarúgó NB II
4 órája

Litván válogatott védővel erősített az MTK

Labdarúgó NB I
20 órája

Három labdarúgó távozott az NB II-es Kozármislenytől

Labdarúgó NB II
2025.12.20. 11:38

Két játékos távozását is bejelentette a Videoton – hivatalos

Labdarúgó NB II
2025.12.19. 16:01

Hosszabbított támadójával a Szeged, Aczél Zoltán leváltása fel sem vetődött

Labdarúgó NB II
2025.12.19. 15:26

Kisvárdai érkező, újpesti távozó – indulnak a téli átigazolások az NB I-ben

Labdarúgó NB I
2025.12.16. 14:10

NB II: Kozármislenyben már keresik az új edzőt – Márton nemet mondott

Labdarúgó NB II
2025.12.16. 12:59

A Videoton FC Fehérvár hosszabbított az NB I-et is megjárt védővel

Labdarúgó NB II
2025.12.16. 07:47
Ezek is érdekelhetik