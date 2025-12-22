NB II: a Videoton újabb támadóval szakíthat – NS-infó

A Videoton FC Fehérvár már bejelentette a csatár Bobál Gergely és két másik támadó, Kocsis Bence, illetve Tóth Milán távozását – megállapodtak velük a szerződésük megszüntetéséről, míg a belső védő Papp Milán nem tölti ki a nyárig szóló kölcsönszerződését, és visszatér Kecskemétre.

A Nemzeti Sport úgy tudja, Bobál, Tóth és Kocsis után egy újabb támadóval egyezhet meg a klub a szerződése megszüntetéséről: a nyáron érkezett, 24 éves szélsővel, Kálnoki-Kis Zsomborral már megkezdődtek az egyeztetések, miután az ősszel csak hat meccsen kapott lehetőséget az NB II-ben.

Ugyanakkor az őszi szezonban mellőzött játékosok közül kérdéses lehet Árva Bence és Svékus Olivér fehérvári jövője is.