Nemzeti Sportrádió

Barca: először kezdhet az idényben Ter Stegen, de nem kizárt, hogy mennie kell

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2025.12.16. 12:22
Marc-André ter Stegen (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Hansi Flick Marc-André ter Stegen La Liga Király-kupa
Joan García pihenőt kap, Wojciech Szczesny épphogy felgyógyult gyomorbetegségéből, így Marc-André ter Stegen lehet az FC Barcelona kezdőkapusa a Guadalajara ellen keddi Király-kupa-mérkőzésen, ám előfordulhat, hogy a több játéklehetőség reményében el kell szerződnie Katalóniából.

Május 18. óta először kezdődhet Marc-André ter Stegen nevével az FC Barcelona összeállítása. Az ESPN-nek nyilatkozva Hans-Dieter Flick elmondta: bár még nem döntött Szczesny és Ter Stegen között, a hátsérülése után a minap edzésbe állt, a legutóbbi két mérkőzésen a kispadra nevezett német válogatott kapus megkaphatja a lehetőséget a keddi, Guadalajara elleni Spanyol Kupa-mérkőzésen. A Barca első számú kapusa, Joan Garcia, aki szintén nemrégiben tért vissza sérüléséből, a Villarreal elleni, kulcsfontosságú vasárnapi bajnoki előtt pihenőt kap, Szczesny pedig csak most gyógyult meg gyomorfertőzéséből.

„Joan pihenni fog – mondta hétfőn Flick. – De nem ma döntöm el, ki kezd, várni akarok holnapig. Természetesen Marc fantasztikus kapus, ezen a poszton három kitűnő játékos áll rendelkezésemre. Ennek nagyon örülök, meglátjuk, mi lesz.”

Mivel Hansi Flick nemrégiben nyilvánvalóvá tette, hogy nála Joan García az első számú kapus, nagy kérdés, mi lesz Ter Stegen sorsa. A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann ugyanis nyilvánvalóvá tette: a 33 éves játékos csak akkor lehet az első számú választása a nyári világbajnokságon, ha játszik klubcsapatában. A képlet tehát világosnak tűnik: amennyiben Ter Stegen akarja védeni a német válogatott kapuját az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű tornán, januárban váltania kell.

„Beszéltünk erről a helyzetről, és nagyon tisztelem Marcot, mert fantasztikus kapus. Jó játékos, és emberként is fontos a csapatnak, de ebben az ügyben csak ő dönthet, erről ennyit” – reagált a Ter Stegen esteleges távozását firtató kérdésre a Barca vezetőedzője.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
19.00: Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca (Tv: Sport2)
19.00: Eibar (II.)–Elche
21.00: Eldense (III.)–Real Sociedad
21.00: Deportivo Guadalajara (III.)–FC Barcelona (Tv: Sport2)
21.00: Sporting Gijón (II.)–Valencia

 

FC Barcelona Hansi Flick Marc-André ter Stegen La Liga Király-kupa
Legfrissebb hírek

Megőrizte idegenbeli veretlenségét a Betis

Spanyol labdarúgás
16 órája

A csapategységet dicsérte az Alavés legyőzése után Xabi Alonso

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 11:43

Mbappé ismét betalált, a Real Madrid az Alavés otthonában szerzett három pontot

Spanyol labdarúgás
2025.12.14. 22:57

La Liga: elhalasztják a Levante és a Villarreal meccsét

Spanyol labdarúgás
2025.12.14. 19:04

La Liga: kikapott Vigóban a Bilbao

Spanyol labdarúgás
2025.12.14. 18:13

Raphinha döntött, a Barcelona legyőzte az Osasunát

Spanyol labdarúgás
2025.12.13. 20:26

Két vesztes bajnoki után, Griezmann góljával újra nyert az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.12.13. 15:58

A Real Sociedad vendégeként nyert először idegenben a Girona

Spanyol labdarúgás
2025.12.12. 23:12
Ezek is érdekelhetik