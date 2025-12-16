Barca: először kezdhet az idényben Ter Stegen, de nem kizárt, hogy mennie kell

Május 18. óta először kezdődhet Marc-André ter Stegen nevével az FC Barcelona összeállítása. Az ESPN-nek nyilatkozva Hans-Dieter Flick elmondta: bár még nem döntött Szczesny és Ter Stegen között, a hátsérülése után a minap edzésbe állt, a legutóbbi két mérkőzésen a kispadra nevezett német válogatott kapus megkaphatja a lehetőséget a keddi, Guadalajara elleni Spanyol Kupa-mérkőzésen. A Barca első számú kapusa, Joan Garcia, aki szintén nemrégiben tért vissza sérüléséből, a Villarreal elleni, kulcsfontosságú vasárnapi bajnoki előtt pihenőt kap, Szczesny pedig csak most gyógyult meg gyomorfertőzéséből.

„Joan pihenni fog – mondta hétfőn Flick. – De nem ma döntöm el, ki kezd, várni akarok holnapig. Természetesen Marc fantasztikus kapus, ezen a poszton három kitűnő játékos áll rendelkezésemre. Ennek nagyon örülök, meglátjuk, mi lesz.”

Mivel Hansi Flick nemrégiben nyilvánvalóvá tette, hogy nála Joan García az első számú kapus, nagy kérdés, mi lesz Ter Stegen sorsa. A német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann ugyanis nyilvánvalóvá tette: a 33 éves játékos csak akkor lehet az első számú választása a nyári világbajnokságon, ha játszik klubcsapatában. A képlet tehát világosnak tűnik: amennyiben Ter Stegen akarja védeni a német válogatott kapuját az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű tornán, januárban váltania kell.

„Beszéltünk erről a helyzetről, és nagyon tisztelem Marcot, mert fantasztikus kapus. Jó játékos, és emberként is fontos a csapatnak, de ebben az ügyben csak ő dönthet, erről ennyit” – reagált a Ter Stegen esteleges távozását firtató kérdésre a Barca vezetőedzője.

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

19.00: Deportivo La Coruna (II.)–Mallorca (Tv: Sport2)

19.00: Eibar (II.)–Elche

21.00: Eldense (III.)–Real Sociedad

21.00: Deportivo Guadalajara (III.)–FC Barcelona (Tv: Sport2)

21.00: Sporting Gijón (II.)–Valencia