Nemzeti Sportrádió

Romano szerint olasz és német klubok figyelik a Barcelona magyar játékosát

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.22. 14:34
Yaakobishvili Áron (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Andorra Barcelona Yaakobishvili Áron Fabrizio Romano
Olasz, illetve német klubok is figyelemmel kísérik Yaakobishvili Áron teljesítményét a jelenlegi idényben – adta hírül az olasz transzferguru, Fabrizio Romano.

A történtekről az X-en posztoló Romano nem nevezte meg az érintett klubokat.

A 19 éves magyar kapus egyébként – aki a Barcelona kölcsönjátékosaként védi a spanyol másodosztályú Andorra kapuját, így a jövőben a katalán gigász dönt a sorsáról – remekül teljesít a La Liga 2-ben, ezt a számok is alátámasztják.

Az idény során eddig 14 bajnokin pályára lépő Yaakobishvili a 78.6 százalékos védési hatékonyságot produkált, ami jelenleg a legjobb ilyen mutató a ligában. A dolgát az Andorra védelme egyébként nem könnyíti meg, miután meccsenként öt kaput eltaláló lövést engedett az említett találkozókon, de Yaakobishvili mindössze 1.21 kapott gólt átlagol mérkőzésenként, ami kiemelkedő kapusteljesítményre utal.

 

 

FC Andorra Barcelona Yaakobishvili Áron Fabrizio Romano
Legfrissebb hírek

Raphinha és Yamal gólja döntött, a Barca nyert az 50 percet tíz emberrel játszó Villarreal otthonában

Spanyol labdarúgás
16 órája

A Villarreal elleni rangadón menetelhet tovább a Barcelona

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 10:00

A Barcelona az utolsó negyedórában harcolta ki a továbbjutást a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2025.12.16. 23:22

Nagy hajrával nyert a Valencia a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.16. 23:18

Raphinha döntött, a Barcelona legyőzte az Osasunát

Spanyol labdarúgás
2025.12.13. 20:26

Nagyot hajrázva nyert a címvédő Fenerbahce a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.12. 23:03

Vezetett a Frankfurt, de Koundé duplájával a Barcelona győzött

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 22:59

Ferran Torres triplázott, a Barca gálázott a későn ébredő Betis ellen

Spanyol labdarúgás
2025.12.06. 20:39
Ezek is érdekelhetik