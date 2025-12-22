Romano szerint olasz és német klubok figyelik a Barcelona magyar játékosát

A történtekről az X-en posztoló Romano nem nevezte meg az érintett klubokat.

A 19 éves magyar kapus egyébként – aki a Barcelona kölcsönjátékosaként védi a spanyol másodosztályú Andorra kapuját, így a jövőben a katalán gigász dönt a sorsáról – remekül teljesít a La Liga 2-ben, ezt a számok is alátámasztják.

Az idény során eddig 14 bajnokin pályára lépő Yaakobishvili a 78.6 százalékos védési hatékonyságot produkált, ami jelenleg a legjobb ilyen mutató a ligában. A dolgát az Andorra védelme egyébként nem könnyíti meg, miután meccsenként öt kaput eltaláló lövést engedett az említett találkozókon, de Yaakobishvili mindössze 1.21 kapott gólt átlagol mérkőzésenként, ami kiemelkedő kapusteljesítményre utal.