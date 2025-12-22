Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: tavasszal lehet szó az orosz csapatok nemzetközi visszatéréséről

Vágólapra másolva!
2025.12.22. 14:46
null
Szergej Siskarjov (Fotó: Imago, archív)
Címkék
Oroszország Szergej Siskarjov Orosz Kézilabda-szövetség
Szergej Siskarjov, az Orosz Kézilabda-szövetség (FGR) elnöke szerint hivatalosan jövő tavasztól kerülhet szóba országa kéziseinek visszatérése a sportág nemzetközi versenyeire.

Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a tárgyalások az orosz sportolók visszatéréséről a globális kézilabdaszíntérre – ez derült ki az orosz szövetség (FGR) elnöke, Szergej Siskarjov nyilatkozatából. Siskarjov részt vett a nemzetközi szövetség (IHF) vasárnapi tisztújító kongresszusán, amelyen az egyiptomi Hasszan Musztafát újraválasztották a szervezet elnökévé.

„Megvitattuk az orosz válogatottak és klubcsapatok visszatérésének ügyét Musztafával és számos nemzeti szövetség képviselőjével. Az IHF vezetésétől biztosítékot kaptunk arra, hogy hivatalosan is napirendre kerül a kérdés tavasszal, és pozitív visszajelzések érkeztek általánosságban is a nemzetközi porondra való visszatérésünkkel kapcsolatban” – jelentette ki az FGR első embere.

Siskarjov hozzátette: reményeik szerint sportolóik mielőbb ott lehetnek ismét az európai és a globális porondon. A Nemzetközi és az Európai Kézilabda-szövetség 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanása után függesztette fel az orosz csapatok részvételét a nemzetközi eseményeken.

 

Oroszország Szergej Siskarjov Orosz Kézilabda-szövetség
Legfrissebb hírek

Öt orosz női teniszező váltott országot az idén

Tenisz
2025.12.16. 11:36

FIDE: az orosz sakkozók semlegesként indulhassanak a csapatversenyeken

Egyéb egyéni
2025.12.12. 12:05

A FIBA továbbra sem engedi versenyezni az orosz és a fehérorosz kosárcsapatokat

Kosárlabda
2025.12.06. 13:48

IJF: ismét nemzeti színekben versenyezhetnek az orosz cselgáncsozók

Egyéb egyéni
2025.11.27. 11:15

Hat orosz szánkós vehet részt az olimpiai kvalifikációs versenyeken

Téli sportok
2025.11.24. 13:07

A női kosárlabda-válogatott ismét legyőzte Oroszországot

Kosárlabda
2025.11.17. 19:05

Az FTC volt szerb edzőjét meneszti a Szpartak Moszkva – sajtóhír

Minden más foci
2025.10.21. 12:44

Oroszországban a magyar válogatott elleni meccsről írnak, az MLSZ cáfol

Magyar válogatott
2025.09.29. 14:01
Ezek is érdekelhetik