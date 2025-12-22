Kézilabda: tavasszal lehet szó az orosz csapatok nemzetközi visszatéréséről

Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a tárgyalások az orosz sportolók visszatéréséről a globális kézilabdaszíntérre – ez derült ki az orosz szövetség (FGR) elnöke, Szergej Siskarjov nyilatkozatából. Siskarjov részt vett a nemzetközi szövetség (IHF) vasárnapi tisztújító kongresszusán, amelyen az egyiptomi Hasszan Musztafát újraválasztották a szervezet elnökévé.

„Megvitattuk az orosz válogatottak és klubcsapatok visszatérésének ügyét Musztafával és számos nemzeti szövetség képviselőjével. Az IHF vezetésétől biztosítékot kaptunk arra, hogy hivatalosan is napirendre kerül a kérdés tavasszal, és pozitív visszajelzések érkeztek általánosságban is a nemzetközi porondra való visszatérésünkkel kapcsolatban” – jelentette ki az FGR első embere.

Siskarjov hozzátette: reményeik szerint sportolóik mielőbb ott lehetnek ismét az európai és a globális porondon. A Nemzetközi és az Európai Kézilabda-szövetség 2022-ben, az ukrajnai háború kirobbanása után függesztette fel az orosz csapatok részvételét a nemzetközi eseményeken.