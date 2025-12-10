Szoboszlai Dominik újabb statisztikában előzte meg Albert Flóriánt
Mint arról beszámoltunk, a Liverpool FC Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával győzte le az Intert a Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójában. A BL-ben ez már a 26. magyar gólszerzés volt (ha a kétszer eredményes Willi Orbán első, 2017-ben, még nem magyar válogatottként szerzett találatát is beleszámítjuk, akkor 27).
Ami a BL előtti korszak, azaz a Bajnokcsapatok Európa-kupája magyar játékosait illeti, Puskás Ferenc (36) szerezte a legtöbb gólt a legrangosabb európai kupasorozatban, őt Bene Ferenc (15) és Palotás Péter (10) követi a képzeletbeli dobogón. Albert Flórián kilencszer volt eredményes, a Ferencváros legendás futballistáját nemrég a legfiatalabb 60-szoros magyar válogatott játékosként is megelőzte Szoboszlai az örökrangsorban.
A Bajnokok Ligája magyar gólszerzői:
- Szoboszlai Dominik – 10 gól
- Lisztes Krisztián, Vincze Ottó, Nyilas Elek, ifj. Albert Flórián, Szabics Imre, Rudolf Gergely – 2 gól
- Juhász Roland, Czvitkovics Péter, Nikolics Nemanja, Willi Orbán – 1 gól