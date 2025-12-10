Szoboszlai Dominik újabb statisztikában előzte meg Albert Flóriánt

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool FC Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával győzte le az Intert a Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójában. A BL-ben ez már a 26. magyar gólszerzés volt (ha a kétszer eredményes Willi Orbán első, 2017-ben, még nem magyar válogatottként szerzett találatát is beleszámítjuk, akkor 27).