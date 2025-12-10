Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik újabb statisztikában előzte meg Albert Flóriánt

ROCK PÉTER
2025.12.10. 11:42
Szoboszlai Dominik a szemünk előtt ír történelmet (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája magyarok Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik kedd este már a tizedik gólját szerezte a labdarúgó Bajnokok Ligájában, amelyben így már 26 gól született magyar játékos által. A BEK/BL-örökrangsorban feljött a harmadik helyre Puskás Ferenc és Bene Ferenc mögé, Palotás Péter mellé, Albert Flórián elé.

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool FC Szoboszlai Dominik tizenegyesgóljával győzte le az Intert a Bajnokok Ligája-alapszakasz 6. fordulójában. A BL-ben ez már a 26. magyar gólszerzés volt (ha a kétszer eredményes Willi Orbán első, 2017-ben, még nem magyar válogatottként szerzett találatát is beleszámítjuk, akkor 27).

Bajnokok Ligája
4 órája

Szoboszlai az Inter legyőzése után: Próbálunk felállni, ez a dolgunk

A szurkolók szavazatai alapján a Liverpool magyar válogatott középpályása volt a keddi mérkőzés legjobbja.

Ami a BL előtti korszak, azaz a Bajnokcsapatok Európa-kupája magyar játékosait illeti, Puskás Ferenc (36) szerezte a legtöbb gólt a legrangosabb európai kupasorozatban, őt Bene Ferenc (15) és Palotás Péter (10) követi a képzeletbeli dobogón. Albert Flórián kilencszer volt eredményes, a Ferencváros legendás futballistáját nemrég a legfiatalabb 60-szoros magyar válogatott játékosként is megelőzte Szoboszlai az örökrangsorban.

Magyar válogatott
2025.11.13. 16:42

Szoboszlai a legfiatalabb 60-szoros válogatottunk – Albertet és Kocsist is megelőzve

Ő a 37. olyan játékos a magyar válogatott történetében, aki elérte a 60 meccset a nemzeti csapatban.

A Bajnokok Ligája magyar gólszerzői:

  • Szoboszlai Dominik – 10 gól
  • Lisztes Krisztián, Vincze Ottó, Nyilas Elek, ifj. Albert Flórián, Szabics Imre, Rudolf Gergely – 2 gól
  • Juhász Roland, Czvitkovics Péter, Nikolics Nemanja, Willi Orbán – 1 gól

 

