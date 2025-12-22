Nemzeti Sportrádió

FIFA-világranglista: a negyvenedik helyen zárja az évet a magyar férfi válogatott

2025.12.22. 15:34
A 40. helyen zárja az évet a magyar labdarúgó-válogatott a FIFA világranglistáján (Fotó: Szabó Miklós)
A magyar férfi labdarúgó-válogatott novemberhez képest egy helyet javítva a 40. a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb, idei utolsó világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

Negyvenedikként zárja az évet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség hivatalos világranglistáján a magyar férfi labdarúgó-válogatott, amely egy helyet lépett előre novemberi pozíciójához képest. A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata – amely novemberben lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről – Tunéziát előzte meg a rangsorban.

A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés)
  1. (1.) Spanyolország 1877,18 pont
  2. (2.) Argentína 1873,33
  3. (3.) Franciaország 1870
  4. (4.) Anglia 1834,12
  5. (5.) Brazília 1760,46
  6. (6.) Portugália 1760,38
  7. (7.) Hollandia 1756,27
  8. (8.) Belgium 1730,71
  9. (9.) Németország 1724,15
10. (10.) Horvátország 1716,88
...40. (41.) MAGYARORSZÁG 1496,29

 

Ezek is érdekelhetik