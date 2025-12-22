Nemzeti Sportrádió

Edzősors: nyugdíjba vonult a BVB korábbi mestere, Lucien Favre

2025.12.22. 12:26
Lucien Favre (Fotó: Getty Images)
Lucien Favre Borussia Dortmund Nice Hertha BSC Borussia Mönchengladbach
A svájci Blicknek adott interjújában jelentette be Lucien Favre, hogy felhagy az edzősködéssel.

A 68 éves svájci tréner a kilencvenes évek elején saját hazájában vágott bele az edzősködésbe, s 2001-ben kupagyőzelmet ünnepelhetett a Servette mestereként. Favre 2006-ban a svájci élvonalat is elhódította az FC Zürich kispadján, majd egy évvel később megvédte címét. Ezt követően az akkoriban Dárdai Pált is foglalkoztató Hertha edzője lett, amelyet az UEFA-kupába vezetett, majd a 2009 tavaszán a negyedik helyen végzett a Bundesligában.

Favre 2011 és 2015 között a Borussia Mönchengladbach kispadjára ült le, s régen látott magasságokba emelte az akkoriban kiesés elől menekülő klubot, amely 2012-ben a Bajnokok Ligája selejtezőiben, 2015-ben pedig a sorozat főtábláján is elindulhatott. A svájci szakember ezt követően a Nice irányítását vette át, amellyel 2017-ben bajnoki bronzérmes lett, de második idényében visszaesett a nizzai csapat teljesítménye, így Favre távozott a klubtól.

Az ekkorra már komoly nemzetközi rutinnal felvértezett szakember 2018 nyarán a Borussia Dortmund irányítását vette át, amellyel 2019-ben Német Szuperkupát nyert és 110 tétmeccsen 2.01 pontot átlagolt, de 2020 decemberében a csapat hanyatló formája miatt menesztették. Utolsó klubja a Nice volt, amelyet visszatérő edzőként fél évig irányított, s azóta nem volt csapata. 

Favre nem szűkölködött ajánlatokban az elmúlt időszakban, de elmondása szerint teljesnek érzi pályafutását. 

