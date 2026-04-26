Oyarzabal egyéni rekordot döntött, de csapata a 99. percben lemaradt a győzelemről

Díszsorfallal fogadta a Rayo Vallecano a Király-kupát múlt héten megnyerő Real Sociedadot, a Konferencialiga-elődöntőre készülő hazaiak viszont a pályán mindent megtettek, hogy otthon tartsák a három pontot.

Azonban a baszkok a 22. percben vezetést szereztek, Mikel Oyarzabal középről, 15 méterről a bal sarokba lőtt. Négy perccel később a Real Sociedad kapujába került a labda Carlos Martín lövése után, de a játékvezető videózás után visszavonta a találatot, mivel a gólpasszt adó Andrei Ratiu kézzel tette maga elé a labdát. Újabb négy perc elteltével viszont már szabályos gólt szerzett a Rayo, Iliasz Ahomas beadása után Sergio Camello lőtt a kapuba.

A 63. percben Orri Óskarsson meglehetősen szabadon lőtte ki a jobb sarkot, ám a 69. percben a Rayo egyenlített – legalábbis úgy tűnt... Ám a visszajátszásokból kiderült, hogy az akció elején Ratiu szabálytalankodott Pablo Marínnal szemben, így a bíró érvénytelenítette a találatot, és tizenegyest adott a baszkok javára. Oyarzabal magabiztos volt, megszerezte a 14. gólját az idényben, ami új egyéni csúcs a bajnokságban.

De ezzel még nem volt vége, Florian Lejeune révén a Rayo szépített a hajrában, majd Alemao a ráadásban egy közeli fejessel egyenlített. A hazaiak akár meg is nyerhették volna a meccset, de a játékvezető és a VAR sem látta szabálytalannak Remiro kapus és Ahomas ütközését... A korábban lecserélt Isi Palazón a pályára befutva reklamált, emiatt a játékvezető piros lapot adott neki. A Rayo így folytatta hazai veretlenségi sorozatát, január 24. óta nem kapott ki bajnokin saját otthonában.

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Rayo Vallecano–Real Sociedad 3–3 (Camello 30., Lejeune 84., Alemao 90+9., ill. Oyarzabal 22., 76. – a másodikat 11-esből, Óskarsson 63.)

Kiállítva: Isi Palazón (Rayo, 90+11. – a pályán kívül)

16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Atlético Madrid–Athletic Bilbao 3–2 (Griezmann 49., Sörloth 54., 90+3., ill. Paredes 23., Guruzeta 90+7.)

Getafe–FC Barcelona 0–2 (F. López 45., Rashford 74.)

Valencia–Girona 2–1 (Ramazani 50., Sadiq 59., ill. J. Roca 63.)

Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)