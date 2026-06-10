Kétszer szakadt félbe Udvardyék meccse, csütörtökön folytatják

Az első szettben 19 perce folyt a játék, amikor 2:2-nél esni kezdett az eső. Később még tudták folytatni, de a harmadik játszmában ismét eleredt az eső, és a szervezők úgy döntöttek, hogy csütörtökön folytatódik a mérkőzés.

Az első játszmát megnyerte az ukrán, ám a másodikban Udvardy egyenlített. A harmadik felvonásban a magyar játékos az elején brékelőnybe került, 4:2-re vezet a csütörtöki folytatás előtt.

TENISZ

WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch (723 ezer euró, fű)

2. forduló

Udvardy Panna–Darija Sznyihur (ukrán) 4:6, 6:3, 4:2-nél eső miatt félbeszakadt