Kétszer szakadt félbe Udvardyék meccse, csütörtökön folytatják

Esőzés miatt félbeszakadt Udvardy Panna és az ukrán Darija Sznyihur nyolcaddöntős mérkőzése a hollandiai 's-Hertogenboschban zajló füves pályás tenisztorna 723 ezer euró (257 millió forint) összdíjazású női versenyében.
Az első szettben 19 perce folyt a játék, amikor 2:2-nél esni kezdett az eső. Később még tudták folytatni, de a harmadik játszmában ismét eleredt az eső, és a szervezők úgy döntöttek, hogy csütörtökön folytatódik a mérkőzés.
Az első játszmát megnyerte az ukrán, ám a másodikban Udvardy egyenlített. A harmadik felvonásban a magyar játékos az elején brékelőnybe került, 4:2-re vezet a csütörtöki folytatás előtt.
TENISZ
WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch (723 ezer euró, fű)
2. forduló
Udvardy Panna–Darija Sznyihur (ukrán) 4:6, 6:3, 4:2-nél eső miatt félbeszakadt
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