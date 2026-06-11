Nemzeti Sportrádió

Hát ilyen lesz a viharszünet a vb-n: Anglia jókora késéssel kezdve, de megverte Costa Ricát

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.11. 01:03
Anglia behúzta az utolsó felkészülési mérkőzését (Fotó: Getty Images)
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Anglia az orlandói vihar miatt egyórás késéssel kedzett, de utána 3–0-ra megverte Costa Ricát világbajnoki felkészülési mérkőzésen.

 

Anglia L-csoport résztvevője (Horvátország, Ghána és Panama mellett), így sokakhoz képest csak későn kezdi meg hivatalos szereplését az amerikai világbajnokságon, ezért játszott még magyar idő szerint szerda késő este is felkészülési mérkőzést kevesebb mint 24 órával a vb-rajt előtt. 

Az ellenfél Costa Rica volt, aki a bővítés ellenére is messze járt a kijutástól, a meccs érdekességét mégsem ez, hanem az időjárás adta: elképesztő mennyiségű eső esett le Orlandóban, ami még hagyján, de villámlott is, így a kezdést előbb 45 perccel, majd összesen egy órával tolták. Erre fel kell készülnie mindenkinek a vb kapcsán, már a viharszünetekre, ha szükséges, órákra félbeszakíthatják majd villámlás miatt a mérkőzéseket.

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England v Costa Rica - International Friendly - Inter&Co Stadium
 

Az angolok közel álomcsapattal álltak ki erre a meccsre, azért a Manchester City klasszisa, Marc Guéhi vélhetően ott lesz majd a kezdőben a tornán, ahogyan Bukayo Saka (Arsenal) is, aki kisebb sérüléssel bajlódik egyelőre. Thomas Tuchel szövetségi kapitány ezt a névsort pakolta fel a pályára: Pickford – R. James, Konsa, Stones, O'Reilly – E. Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane. 

Declan Rice révén az angolok már a 9. percben előnyhöz jutottak, majd a szünet előtt kaptak egy tizenegyest, de azt a videóbíró segítségével visszavonta a játékvezető. A második félidőben Tuchel összesen tizenegyet cserélt a 71. percig, tehát teljesen sort cserélt, miközben Anglia még két találatot szerzett: Anthony Gordon tizenegyesből a 68., Ollie Watkins a 87. percben talált be, így lett 3–0 a vége.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Anglia–Costa Rica 3–0 (Rice 9., Gordon 68. – 11-esből, Watkins 87.)

 

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