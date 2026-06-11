Hát ilyen lesz a viharszünet a vb-n: Anglia jókora késéssel kezdve, de megverte Costa Ricát

Anglia L-csoport résztvevője (Horvátország, Ghána és Panama mellett), így sokakhoz képest csak későn kezdi meg hivatalos szereplését az amerikai világbajnokságon, ezért játszott még magyar idő szerint szerda késő este is felkészülési mérkőzést kevesebb mint 24 órával a vb-rajt előtt.

Az ellenfél Costa Rica volt, aki a bővítés ellenére is messze járt a kijutástól, a meccs érdekességét mégsem ez, hanem az időjárás adta: elképesztő mennyiségű eső esett le Orlandóban, ami még hagyján, de villámlott is, így a kezdést előbb 45 perccel, majd összesen egy órával tolták. Erre fel kell készülnie mindenkinek a vb kapcsán, már a viharszünetekre, ha szükséges, órákra félbeszakíthatják majd villámlás miatt a mérkőzéseket.