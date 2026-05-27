Története első európai kupagyőzelmét aratta Lipcsében az angol Crystal Palace

KONFERENCIALIGA

DÖNTŐ

CRYSTAL PALACE (angol)–RAYO VALLECANO (spanyol) 1–0 (0–0)

Lipcse, Red Bull Aréna, 39 176 néző. Vezette: Mariani (olasz)

PALACE: D. Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta (Strand Larsen, 76.), Pino (Guessand, 80.). Menedzser: Oliver Glasner

RAYO: Batalla – Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria – U. López (P. Díaz, 62.), Ó. Valentin (N. Mendy, 62.) – De Frutos (Camello, 70.), Palazón (Ahomas, 77.), Á. García (Espino, 70.) – Alemao. Vezetőedző: Inigo Pérez

Gólszerző: Mateta (51.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem rágtuk le a körmünket – nagyjából így lehetett összefoglalni a Konferencialiga lipcsei döntőjének első félidejét, ahol láthatóan mindkét, nemzetközi kupadöntőben újonc csapat tartott egy kicsit egymástól, emiatt óvatosan – és meglehetősen sok hibával – futballozott. Két komolyabb helyzet azért akadt az első 45 percben: először az előzetesen kevésbé esélyesnek tartott Rayo Vallecano veszélyeztetett, a 25. percben Alemao nehéz szituációban belsőzött a kapu mellé. A legnagyobb lehetőséget a Crystal Palace hagyta ki: a félidő ráadásában Tyrick Mitchell robbant be kiváló ütemben egy beívelésre, de négy méterről, teljesen tiszta helyzetben a kapu mellé bólintott.

Kaput eltaláló próbálkozás egyáltalán nem volt az első játékrészben, a mérkőzés unalmasan csordogált, de gondolhattuk, hogy ennél majd csak jobb lesz a folytatás.

És így is lett, még ha nem is volt magasan a bizonyos cél: az 51. percben megszerezte a vezetést a Crystal Palace. Augusto Batalla pont Jean-Philippe Mateta elé ütötte ki a labdát, a francia támadónak pedig innen már könnyű dolga volt góllal befejezni az akciót.

A gól után az események is hirtelen megélénkültek, egy percen belül például két gólt is szerezhetett volna a Palace: az 56. percben előbb Yéremy Pino szabadrúgása a jobb, majd a bal kapufát érintette, miközben a labda csodával határos módon nem haladt át a gólvonalon, majd pár másodperccel később Mateta duplázhatott volna, de lövését nagy bravúrral védte Batalla.

A hajrához közeledve a Rayo inkább erőlködött, mint veszélyes támadásokat vezetett, a Palace alapvetően magabiztosan őrizte az előnyét, és kontrákból megvoltak a lehetőségei, hogy nagyobb helyzeteket is kialakítson, ám rendre hiba csúszott az utolsó passzokba. Újabb nagyobb helyzet már egyik csapat előtt sem adódott, a Palace így története első nemzetközi kupadöntőjét győzelemmel vívta meg a lipcsei éjszakában, Oliver Glasner pedig trófeával búcsúzhatott együttesétől. 1–0

PERCRŐL PERCRE