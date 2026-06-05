La Liga: tarolt a Barcelona, Yamal és Flick az idény legjobbjai

A spanyol válogatottal a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő 18 éves Yamal 16 góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a katalánok címvédéséhez. Klubtársával, Ferran Torresszel holtversenyben ő lett a bajnokság legeredményesebb spanyol játékosa.

Az előző idényben szintén egy Barcelona-játékos, Raphinha lett a La Liga legjobbja.

A közelmúltban jelentették be, hogy a katalánokat irányító német Hans-Dieter Flick lett az idény legjobb vezetőedzője, Joan García pedig a legjobb kapusa.