Nemzeti Sportrádió

La Liga: tarolt a Barcelona, Yamal és Flick az idény legjobbjai

2026.06.05. 17:34
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Lamine Yamal Hansi Flick La Liga
A bajnok Barcelona támadóját, Lamine Yamalt választották az idény legjobb játékosának a spanyol labdarúgóligában.

A spanyol válogatottal a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságra készülő 18 éves Yamal 16 góllal és 11 gólpasszal járult hozzá a katalánok címvédéséhez. Klubtársával, Ferran Torresszel holtversenyben ő lett a bajnokság legeredményesebb spanyol játékosa.

Az előző idényben szintén egy Barcelona-játékos, Raphinha lett a La Liga legjobbja.

A közelmúltban jelentették be, hogy a katalánokat irányító német Hans-Dieter Flick lett az idény legjobb vezetőedzője, Joan García pedig a legjobb kapusa.

 

Lamine Yamal Hansi Flick La Liga
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