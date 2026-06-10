Neto és Conceicao góljával nyert a portugál válogatott a vb előtti utolsó meccsén

Eddig csak egyszer találkozott egymással a két válogatott, négy évvel ezelőtt a portugálok 4–0-ra nyertek, a mostani keretben is helyet kapó Bruno Fernandes duplázott, de Goncalo Ramos is betalált (a negyedik gólt Joao Mário szerezte). Ezúttal is a hazaiak voltak esélyesebbek Leiriában, és Cristiano Ronaldo korán betalálhatott volna, ám a 9. percben ziccerben a jobb alsó mellé lőtt. A félidő derekán már vezetett a portugál válogatott, Pedro Neto lőtt 11 méterről a bal alsóba. Aztán egyenlített Nigéria, a hazai védelem nem volt a helyzet magaslatán, ezt használta ki Akor Adams, aki Diogo Costa lába között lőtt a kapuba 10 méterről.

A szünet után Joao Félix bombázott 18 méterről a lécre, ahonnan a labda majdnem bepattant, de a VAR szerint csípte a gólvonalat. Aztán a 75. percben egyéni villanásból újra előnybe került a vendéglátó, Francisco Conceicao jobbról befelé a labdát, majd 15 méterről a jobb alsóba tekert, ezzel ki is alakult a 2–1-es végeredmény.

A portugálok a vb-n a K-csoportban szerepelnek, június 17-én (19 óra) a Kongói DK, 23-án (19 óra) Üzbegisztán, míg 28-án (1.30) Kolumbia lesz az ellenfelük.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Portugália–Nigéria 2–1 (Neto 23., Conceicao 75., ill. A. Adams 37.)