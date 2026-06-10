Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: András Csaba párosban főtáblára jutott Zágrábban

SZ. M.SZ. M.
2026.06.10. 20:51
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András Csaba egyesben két megnyert meccs után a selejtező utolsó fordulójában búcsúzott Zágrábban (Fotó: WTT)
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WTT-sorozat asztalitenisz András Csaba
A WTT-sorozat zágrábi állomásán András Csaba egyesben a selejtező utolsó fordulójában vereséget szenvedett, párosban viszont hongkongi partnerével nyolcaddöntősök.

Ázsiai, azon belül is elsősorban hongkongi napot tartott András Csaba a WTT-sorozat contender besorolású zágrábi tornáján. A világranglistán a 75. helyen álló 23 éves magyar játékos a selejtező második körében a hongkongi Baldwin Csan (68.) ellen kezdett, s négy játszmában lépett túl a 21 éves balkezes ázsiain. A kvalifikáció utolsó körében újabb távol-keleti vetélytárs következett a tajvani Kuo Kuan-hung (54.) a korábbinál is nagyobb kihívást jelentett, a 17 éves tehetséget előzetesen a selejtező ötödik helyén rangsorolták. A mérkőzést ennek megfelelően alakult, András az első szettet megnyerte, ám azt követően már nem tudta megállítani a tajvanit.

Első számú asztaliteniszezőnk az egyes mellett párosban is érdekelt volt a horvát fővárosban. Az egyfordulós selejtezőben három hongkongival állt együtt az asztalnál, Ho Kvan-kit oldalán a Lam Sziu-hang, Ju Kvan-tu duóval mérkőztek meg. Az első játszma szorosan alakult, a folytatásban azonban már nem volt kérdés, Andrásék 3:0-s győzelemmel a főtáblára jutottak, ahol a nyolcaddöntőben a hazai pálya előnyét élvező, szabadkártyával induló horvát Andrej Gacina, Ivor Ban kettős lesz az ellenfelük.

ASZTALITENISZ
WTT-SOROZAT, CONTENDER, ZÁGRÁB
Férfi egyes, selejtező
1. forduló: András Csaba–Green (angol) 3:1 (5, 4, –9, 12)
2. forduló: András–Csan (hongkongi) 3:1 (4, –9, 5, 6)
3. forduló: Kuo Kuan-hung (tajvani)–András 3:1 (–6, 2, 6, 6)
Páros, selejtező: András, Ho Kvan-kit (magyar, hongkongi)–Lam Sziu-hang, Ju Kvan-tu (hongkongi) 3:0 (11, 7, 3)

 

WTT-sorozat asztalitenisz András Csaba
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