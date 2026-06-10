Asztalitenisz: András Csaba párosban főtáblára jutott Zágrábban

Ázsiai, azon belül is elsősorban hongkongi napot tartott András Csaba a WTT-sorozat contender besorolású zágrábi tornáján. A világranglistán a 75. helyen álló 23 éves magyar játékos a selejtező második körében a hongkongi Baldwin Csan (68.) ellen kezdett, s négy játszmában lépett túl a 21 éves balkezes ázsiain. A kvalifikáció utolsó körében újabb távol-keleti vetélytárs következett a tajvani Kuo Kuan-hung (54.) a korábbinál is nagyobb kihívást jelentett, a 17 éves tehetséget előzetesen a selejtező ötödik helyén rangsorolták. A mérkőzést ennek megfelelően alakult, András az első szettet megnyerte, ám azt követően már nem tudta megállítani a tajvanit.

Első számú asztaliteniszezőnk az egyes mellett párosban is érdekelt volt a horvát fővárosban. Az egyfordulós selejtezőben három hongkongival állt együtt az asztalnál, Ho Kvan-kit oldalán a Lam Sziu-hang, Ju Kvan-tu duóval mérkőztek meg. Az első játszma szorosan alakult, a folytatásban azonban már nem volt kérdés, Andrásék 3:0-s győzelemmel a főtáblára jutottak, ahol a nyolcaddöntőben a hazai pálya előnyét élvező, szabadkártyával induló horvát Andrej Gacina, Ivor Ban kettős lesz az ellenfelük.

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, CONTENDER, ZÁGRÁB

Férfi egyes, selejtező

1. forduló: András Csaba–Green (angol) 3:1 (5, 4, –9, 12)

2. forduló: András–Csan (hongkongi) 3:1 (4, –9, 5, 6)

3. forduló: Kuo Kuan-hung (tajvani)–András 3:1 (–6, 2, 6, 6)

Páros, selejtező: András, Ho Kvan-kit (magyar, hongkongi)–Lam Sziu-hang, Ju Kvan-tu (hongkongi) 3:0 (11, 7, 3)