Öttusa: világcsúcskísérlet és magyar remények a BOK-csarnokban

Pénteken már mindenképpen érdemes lesz kimenni a fővárosi BOK-csarnokba az öttusa világkupaversenyre, hiszen 15 órakor nyílnak a kapuk, és 16 órakor elkezdődik a női döntő. Nagy szükség van a telt házra, a jó hangulatra és a jó szervezésre, mert a magyar esélyek nem rosszak, Guzi Blanka vezeti a világranglistát és a keddi selejtezőben nagyon magabiztosan versenyzett. Ráadásul nyolcvan NOB-tag is ott lesz az eseményen Kirsty Coventry elnök vezetésével, mindannyian nagyon kíváncsiak a megújult öttusára. A férfidöntő szombaton 11 órakor veszi kezdetét, a kapunyitás 10 óra, talán leginkább Koleszár Mihálynak lehet nagy sansza arra, hogy remek eredményt érjen el.

„Pénteken a női verseny két száma, az akadály és az úszás között egy világcsúcskísérletre is sor kerül – adott tájékoztatást lapunknak Gyenesei Leila, a Magyar Öttusaszövetség elnökségi tagja. – A legjobb akadályversenyző, Mohamed el-Askar tartja a rekordot, és a cél, hogy a bemutatófutamban tovább javítson az idején. Azt szeretnénk, ha a világkupaverseny nemcsak egy sportesemény lenne, hanem sok remek aktivitás kapcsolódna hozzá, akár a Super Bowlhoz vagy a labdarúgó BL-döntőhöz.”

A jegyek gyakorlatilag jelképes árakon elérhetőek, a felnőtteknek 3000, a diákoknak 1500 forintba kerülnek, míg a 14 év alatti gyerekek ingyen mehetnek be a BOK-csarnokba.

Szerdán a férfiak selejtezőjét és a nők rangsoroló vívását rendezték meg, az urak négy csoportban selejteztek, a kilenc magyar öttusázóból négy jutott be a pénteken esedékes elődöntőbe (csütörtökön jön a körvívás). Az A-csoportból Tamás Botond a negyedik helyen lépett tovább, a C-csoportban Gáll András csak a vívást és az akadálypályát tudta teljesíteni, a folytatást a szakmai stáb döntése alapján elengedte, mivel nemrég épült fel teljesen a sérüléséből. A D-csoportban taroltak a mieink, reménységeink közül Bőhm Csaba és Koleszár Mihály is a közvetlen élmezőnyben végzett, előbbi meg is tudta nyerni a csoportot. Rajtuk kívül továbbjutott Marschall Attila is, aki csupán 19 esztendős.

A női körvívásban Erdős Rita és Varga Orsolya volt a két legjobb magyar 18 győzelemmel, Guzi Blanka csak 13 sikernek örülhetett, ami nem az igazi, de nem aggasztó a fináléra nézve.

VILÁGKUPAVERSENY, BOK-CSARNOK

Férfiak. Selejtező. A-csoport: 1. Omar Amer (egyiptomi) 1603 pont – továbbjutott, …4. Tamás Botond 1566 – tj., …15. Tárkányi Zsombor 1525 – kiesett. B-csoport: 1. Marvin Dogue (német) 1594 – tj., …12. Szép Balázs 1568 – k., …30. Bognár Levente 1446 – k. C-csoport: 1. Jurij Kovalcsuk (ukrán) 1602, …17. Gyepessy Domonkos 1536 – k., …34. Gáll András 570 – k. D-csoport: 1. Bőhm Csaba 1589 – tj., …4. Koleszár Mihály 1579 – tj., …7. Marschall Attila 1571 – tj.