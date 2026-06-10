Nemzeti Sportrádió

Real Madrid: tovább folytatódik a jogi hercehurca a Bernabéuban tartott koncertek ügyében

M. B.M. B.
2026.06.10. 20:54
null
A kolumbiai énekesnő, Karol G (egyelőre) az utolsók között koncertezett a Bernabéuban (Fotók: Getty Images)
Címkék
Santiago Bernabéu Stadion Real Madrid bíróság
A spanyol Legfelsőbb Bíróság elutasította a Real Madrid fellebbezését, amelyet a királyi klub a Madridi Felsőbíróság (TSJM), a Santiago Bernabéu Stadionban tartott koncertekkel kapcsolatos döntése miatt nyújtott be – számolt be a történtekről a Marca.

Az Europa Press által nyilvánosságra hozott döntés nem tud helyt adni a fellebbezésnek, ehelyett a madridi 31. számú adminisztratív bíróság dönt majd a madridi önkormányzat, valamint a Bernabéu Stadion szomszédait képviselő érdekvédelmi szervezet vitájában – olvasható a Marca tudósításában, amely röviden ismerteti a helyzetet is.  A szomszédok állítása szerint a stadion engedélyei és érvényes várostervezési szabályai nem adnak lehetőséget a koncertek megtartására – a Real Madrid által megtámadott TSJM-döntés a szomszédoknak adott igazat, míg ezt megelőzően az önkormányzat a klub oldalán foglalt állást. A Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében a Real Madrid kifizeti a jogi eljárás költségét (kétezer eurót, illetve az áfát) a szomszédok számára.

Az ügy bonyolult mivoltára jellemző, hogy a 2024-re felújított stadionban több nemzetközi sztárelőadó is fellépett (pl. Taylor Swift – a szerk.), de a már említett érdekvédelmi szervezet panaszai és az ebből kipattant jogi csatározás miatt 2024 szeptembere óta nem rendeznek koncerteket az ultramodern arénában – emiatt a Real Madrid jelentős bevételektől esett el.

A Florentino Pérez klubelnököt a napokban újraválasztó klub hivatalos közleményben reagált a döntésre. A klub álláspontja szerint nem a Bernabéuban tartott koncertek jogszerűségéről született most döntés, hanem kizárólag egy eljárásjogi kérdésben döntött a Legfelsőbb Bíróság – így a a szomszédok érdekvédelmi szervezete által indított eljárás a hatáskörrel rendelkező bíróság előtt folytatódik majd.

A Real Madrid arra is felhívja a figyelmet, hogy a Bernabéuban tartott koncertek a más sportlétesítmények esetében alkalmazandó engedélyezési és közigazgatási ellenőrzési rendszer hatálya alá tartoznak – ilyen például a városi rivális Atlético otthona, a Metropolitano, ahol a napokban szintén koncerteket rendeznek, fogalmaz a közlemény.

 

 

Santiago Bernabéu Stadion Real Madrid bíróság
Legfrissebb hírek

A Benfica már tényként kezeli, a Real Madrid 15 millió euróért megszerzi Mourinhót

Spanyol labdarúgás
14 órája

Kiderült, kiért ajánlott 150 millió eurót a Real Madrid – hiába...

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 19:41

José Mourinho megérkezett Madridba, holnap bemutatják – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 12:27

„Felesleges ajánlatot tenniük” – a Bayern elnöke üzent a Real Madridnak Olise miatt

Német labdarúgás
Tegnap, 11:05

A Bernabéuban járt XIV. Leó pápa, a Real Madrid az ő nevével árul mezt

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 7:50

Nem borult a papírforma, Florentino Pérez maradt a Real Madrid elnöke

Spanyol labdarúgás
2026.06.08. 01:02

A Benfica megerősítette, hogy kapott ajánlatot Florentino Péreztől José Mourinhóért

Spanyol labdarúgás
2026.06.05. 11:02

Real Madrid: méregdrága igazolással kampányol Pérez

Spanyol labdarúgás
2026.06.05. 10:26
Ezek is érdekelhetik