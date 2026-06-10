„Habemus Papam” – José Bordalás marad a Getafe edzője

A 62 éves tréner a spanyol élvonal a játékosok piaci értékét tekintve harmadik leggyengébb keretével a hetedik helyen zárt, mindezt úgy, hogy a Getafe kevesebb gólt lőtt, mint ahány mérkőzést játszott. A mínusz hatos gólkülönbséggel elért hetedik hely Konferencialiga-szereplést ért a Madrid egyik elővárosában székelő klubnak, így nem csoda, hogy többek között az Espanyolnál és a Sevillánál is lett volna igény Bordalás munkájára – a rendkívül pragmatikus futballjáról ismert edző a maradás mellett döntött.

José Bordalás új szerződése 2028 nyaráig szól a Getafénál.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | José Bordalás renueva con el Getafe C.F. hasta 2028.



La historia continúa, Papá sigue en casa 💙 — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 10, 2026

A spanyol klub egyébként – utalva arra, hogy XIV. Leó pápa épp a napokban látogatott a spanyol fővárosba – egy fehér füstös videóval, és a pápaválasztáskor használt „Habemus Papam” mondattal jelentette be a kultikus edző maradását.