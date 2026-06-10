Nemzeti Sportrádió

„Habemus Papam” – José Bordalás marad a Getafe edzője

M. B.M. B.
2026.06.10. 21:53
José Bordalás (Fotó: Getty Images)
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José Bordalás Getafe La Liga
A spanyol labdarúgó-élvonalban (La Liga) érdekelt Getafe a hivatalos honlapján közölte, hogy meghosszabbította vezetőedzője, José Bordalás idény végén lejáró szerződését.

A 62 éves tréner a spanyol élvonal a játékosok piaci értékét tekintve harmadik leggyengébb keretével a hetedik helyen zárt, mindezt úgy, hogy a Getafe kevesebb gólt lőtt, mint ahány mérkőzést játszott. A mínusz hatos gólkülönbséggel elért hetedik hely Konferencialiga-szereplést ért a Madrid egyik elővárosában székelő klubnak, így nem csoda, hogy többek között az Espanyolnál és a Sevillánál is lett volna igény Bordalás munkájára – a rendkívül pragmatikus futballjáról ismert edző a maradás mellett döntött.

José Bordalás új szerződése 2028 nyaráig szól a Getafénál.

A spanyol klub egyébként – utalva arra, hogy XIV. Leó pápa épp a napokban látogatott a spanyol fővárosba – egy fehér füstös videóval, és a pápaválasztáskor használt „Habemus Papam” mondattal jelentette be a kultikus edző maradását. 

 

José Bordalás Getafe La Liga
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