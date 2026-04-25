Hátrányból fordított az Alavés, továbbra is bármi megtörténhet a spanyol élvonal alsóházában

A hazai mezőnyfölény ellenére a Mallorca szerezte meg a vezetést, a 18. percben Jan Virgili 16 méterről bődületes nagy gólt lőtt a bal felsőbe. A hazaiak válasza a második játékrészben érkezett, Toni Martínez fejjel, majd lábbal is betalált, így az Alavés rendkívül fontos pontokat szerzett a bennmaradásért folytatott harcban. 2–1

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)

Később

16.15: Getafe–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)

A LA LIGA ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. FC Barcelona 32 27 1 4 85–30 +55 82 2. Real Madrid 33 23 5 5 68–31 +37 74 3. Villarreal 32 19 5 8 57–37 +20 62 4. Atlético Madrid 32 17 6 9 53–35 +18 57 5. Betis 33 12 14 7 49–41 +8 50 6. Celta Vigo 32 11 11 10 44–41 +3 44 7. Getafe 32 13 5 14 28–32 –4 44 8. Real Sociedad 32 11 9 12 49–49 0 42 9. Athletic Bilbao 32 12 5 15 34–45 –11 41 10. Osasuna 32 10 9 13 37–39 –2 39 11. Rayo Vallecano 32 9 11 12 30–38 –8 38 12. Espanyol 32 10 8 14 37–49 –12 38 13. Girona 32 9 11 12 35–48 –13 38 14. Alaves 33 9 9 15 38–49 –11 36 15. Valencia 32 9 9 14 35–47 –12 36 16. Elche 32 8 11 13 42–49 –7 35 17. Mallorca 33 9 8 16 41–51 –10 35 18. Sevilla 32 9 7 16 39–53 –14 34 19. Levante 32 8 8 16 37–50 –13 32 20. Oviedo 32 6 10 16 25–49 –24 28



