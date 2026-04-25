Hátrányból fordított az Alavés, továbbra is bármi megtörténhet a spanyol élvonal alsóházában

M. B.
2026.04.25. 16:09
Alavés Mallorca Deportivo Alavés La Liga
Az Alavés hazai pályán 2–1-re nyert a Mallorca ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 32. fordulójában.

A hazai mezőnyfölény ellenére a Mallorca szerezte meg a vezetést, a 18. percben Jan Virgili 16 méterről bődületes nagy gólt lőtt a bal felsőbe. A hazaiak válasza a második játékrészben érkezett, Toni Martínez fejjel, majd lábbal is betalált, így az Alavés rendkívül fontos pontokat szerzett a bennmaradásért folytatott harcban. 2–1

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)

Később
16.15: Getafe–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)

A LA LIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

32

27

1

4

85–30

+55 

82 

  2. Real Madrid

33

23

5

5

68–31

+37 

74 

  3. Villarreal

32

19

5

8

57–37

+20 

62 

  4. Atlético Madrid

32

17

6

9

53–35

+18 

57 

  5. Betis

33

12

14

7

49–41

+8 

50 

  6. Celta Vigo

32

11

11

10

44–41

+3 

44 

  7. Getafe

32

13

5

14

28–32

–4 

44 

  8. Real Sociedad

32

11

9

12

49–49

42 

  9. Athletic Bilbao

32

12

5

15

34–45

–11 

41 

10. Osasuna

32

10

9

13

37–39

–2 

39 

11. Rayo Vallecano

32

9

11

12

30–38

–8 

38 

12. Espanyol

32

10

8

14

37–49

–12 

38 

13. Girona

32

9

11

12

35–48

–13 

38 

14. Alaves

33

9

9

15

38–49

–11 

36 

15. Valencia

32

9

9

14

35–47

–12 

36 

16. Elche

32

8

11

13

42–49

–7 

35 

17. Mallorca

33

9

8

16

41–51

–10 

35 

18. Sevilla

32

9

7

16

39–53

–14 

34 

19. Levante

32

8

8

16

37–50

–13 

32 

20. Oviedo

32

6

10

16

25–49

–24 

28 


 

 

Legfrissebb hírek

Barcelona: Frenkie de Jongot a trófeák éltetik – holland rekorder lett

Spanyol labdarúgás
7 órája

A ráadásban jött a dráma, a Real Madrid csak egy pontot szerzett a sevillai katlanban

Spanyol labdarúgás
18 órája

Yamal a sérüléséről: Ez nem a vég, hanem csak egy szünet

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 11:00

Nagyon fontos győzelmet aratott a Levante és a Rayo; csak ikszelt a Villarreal a sereghajtóval

Spanyol labdarúgás
2026.04.23. 23:35

Két fontos játékosa is megsérült a Real Madridnak, kihagyhatják az el Clásicót

Spanyol labdarúgás
2026.04.23. 14:00

Lamine Yamal győztes gólt szerzett, belesérült, és a Barcelona nem csak őt veszítette el

Spanyol labdarúgás
2026.04.22. 23:55

Sorozatban negyedszer kapott ki az Atlético; vereséget szenvedett a friss Király-kupa-győztes is

Spanyol labdarúgás
2026.04.22. 22:11

Mbappé és Vinícius Júnior góljával hozta a kötelezőt a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2026.04.21. 23:34
Ezek is érdekelhetik