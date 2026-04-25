Hátrányból fordított az Alavés, továbbra is bármi megtörténhet a spanyol élvonal alsóházában
A hazai mezőnyfölény ellenére a Mallorca szerezte meg a vezetést, a 18. percben Jan Virgili 16 méterről bődületes nagy gólt lőtt a bal felsőbe. A hazaiak válasza a második játékrészben érkezett, Toni Martínez fejjel, majd lábbal is betalált, így az Alavés rendkívül fontos pontokat szerzett a bennmaradásért folytatott harcban. 2–1
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)
Később
16.15: Getafe–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
32
27
1
4
85–30
+55
82
|2. Real Madrid
33
23
5
5
68–31
+37
74
|3. Villarreal
32
19
5
8
57–37
+20
62
|4. Atlético Madrid
32
17
6
9
53–35
+18
57
|5. Betis
33
12
14
7
49–41
+8
50
|6. Celta Vigo
32
11
11
10
44–41
+3
44
|7. Getafe
32
13
5
14
28–32
–4
44
|8. Real Sociedad
32
11
9
12
49–49
0
42
|9. Athletic Bilbao
32
12
5
15
34–45
–11
41
|10. Osasuna
32
10
9
13
37–39
–2
39
|11. Rayo Vallecano
32
9
11
12
30–38
–8
38
|12. Espanyol
32
10
8
14
37–49
–12
38
|13. Girona
32
9
11
12
35–48
–13
38
|14. Alaves
33
9
9
15
38–49
–11
36
|15. Valencia
32
9
9
14
35–47
–12
36
|16. Elche
32
8
11
13
42–49
–7
35
|17. Mallorca
33
9
8
16
41–51
–10
35
|18. Sevilla
32
9
7
16
39–53
–14
34
|19. Levante
32
8
8
16
37–50
–13
32
|20. Oviedo
32
6
10
16
25–49
–24
28