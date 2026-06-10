Irán, jegyárak, vízumok – Infantino nem úszta meg a kényes kérdéseket a foci-vb nyitó sajtóeseményén

Nem a kedvenc elfoglaltsága Gianni Infantinónak, a FIFA elnökének, hogy újságírók kérdéseire válaszoljon – erre abból következtethetünk, hogy 2023 után tartott ismét nemzetközi sajtótájékoztatót. Az apropót értelemszerűen a csütörtökön rajtoló világbajnokság szolgáltatta, és az alapján, hogy a közelgő torna minden idők legdrágább, legforróbb és legszennyezőbb tornájának ígérkezik, nem úszhatta meg a kemény kérdéseket.

„Alighanem más témák is lesznek, de arra kérem önöket, lehetőleg a futballról beszélgessünk – kérte beszéde legelején az Azték Stadion médiaközpontját megtöltő sajtómunkatársakat Gianni Infantino, majd kifejezte örömét, hogy mennyire hálás azért, hogy itt lehet, és hogy hamarosan útjára indul a labda a világbajnokságon, amelynek a végén a győztes a földkerekség legikonikusabb trófeájával lesz gazdagabb. – Irán, jegyárak és vízumok – tudom, hogy ez érdekli leginkább az embereket, pedig egyik sem magához a játékhoz kapcsolódik.”

Ami Iránt illeti, a FIFA-elnök elmondta, olyan nehézségek bukkantak fel, amelyek kezelésére szerinte kevés szervezet lett volna képes a fennálló körülmények között. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetségnek ugyanakkor sikerült biztosítania, hogy az Egyesült Államokkal konfliktusban álló ázsiai ország részt vehessen a tornán, és pályára is léphessen.

A jegyárakat érintő kritikákra reagálva visszakérdezett: vajon megtelnek-e a stadionok vagy sem? Ezzel összefüggésben felidézte, hogy eddig hatmillió belépőt értékesítettek. Hozzátette, a legolcsóbb jegyek hatvan dollárba kerültek, az átlagár pedig ötszáz dollár alatt maradt, ami az észak-amerikai profi ligák rájátszásának jegyáraihoz viszonyítva teljesen reálisnak tekinthető.

A szomáliai játékvezető, Omar Abdulkadir Artan ügyére is kitért, akit Miamiban annak dacára nem engedték belépni az Egyesült Államok területére, hogy kapott vízumot, így nem vezethet mérkőzést a világbajnokságon. A szervezet első embere szerint sajnálatos, ami történt, de hangsúlyozta, hogy a FIFA-nak nem volt lehetősége befolyásolni az ügy alakulását.

Arra a kérdésre, hogy az eseményeket követve megbánta-e, hogy az Egyesült Államok egyike a három társrendező országnak, határozott nemmel felelt.

„Semmit sem bánok. Harminc éve szervezek eseményeket, hozzászoktam ahhoz, hogy problémákkal kell foglalkozni. Merthogy problémák mindig akadnak, ez egy ekkora kaliberű eseménynél teljesen természetes. Persze azt szeretném, ha nem lennének gondok, de a feladatunk az, hogy kezeljük őket. Van, ami az Egyesült Államokból ered, van, ami Kanadából, és van, ami Mexikóból – mindegyikkel ugyanazzal a pozitív hozzáállással foglalkozunk. Remélhetőleg mindet sikerül megoldanunk, bár ez valószínűleg a törekvéseink ellenére sem sikerül majd.”

Amikor az egyik újságíró rákérdezett nála, hogy egyetért-e azzal a felvetéssel, miszerint a szurkolók számára megfizethetetlenné vált a 2026-os világbajnokság, furcsa nézőpontot hozott be.

„Hadd gratuláljak Zohran Mamdaninak, New York polgármesterének, aki ezer jegyet bocsátott ki ötvendolláros áron, és azóta fantasztikus a sajtója. A FIFA százharmincezer jegyet hozott forgalomba hatvan dollárért, ezzel szemben ez a döntésünk nem kapott jelentősebb sajtóvisszhangot – valószínűleg neki jobb kommunikációs szakemberei vannak, mint nekünk. Egyébként, ha olcsóbban árulnánk a jegyeket, a másodlagos piacokon sokkal magasabb áron kerülnének forgalomba. Hova kerülne akkor a pénz? Elárulom: azokhoz, akik másodlagos vagy feketepiaci tevékenységeket folytatnak. A FIFA-hoz beérkező minden egyes dollár visszakerül a labdarúgás fejlesztésébe. Négyévente rendezünk világbajnokságot, minden a 48 hónapban egyet, a többi negyvenhétben ezt a bevételt fejlesztésekbe fektetjük. Hozzáteszem, senki más sem csinál ilyet.”

Infantino az újságírókhoz intézett egy kérést.

„Egyesíteni szeretnénk a világot, ezért ha megengedik, hogy még egyszer kérjek önöktől valamit: nyugodtan kritizáljanak, semmi bajom vele, de népszerűsítsék a világbajnokság szellemiségét, buzdítsák az embereket, hogy jöjjenek el a világbajnokságra, és éljék át azokat az érzelmeket, amelyeket mindannyian éreztünk gyermekkorunkban.”