Nemzeti Sportrádió

Javier Aguirre: Mexikó történelmi nap előtt áll

BORSOS LÁSZLÓBORSOS LÁSZLÓ
• Mexikóváros
2026.06.10. 23:28
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Javier Aguirre, a mexikói kapitány (Fotó: Getty Images)
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A mexikói válogatott szövetségi kapitánya, a 67 éves Javier Aguirre szerint páratlan élmény vár az országra a hazai (társ)rendezésű világbajnokságon. A Dél-Afrika elleni nyitó mérkőzés előtt a szakvezető elmondta, csapata tiszteli ellenfelét, ugyanakkor félelem nélkül, győzelmi szándékkal lép pályára.

 

Alighogy véget ért Gianni Infantino sajtótájékoztatója, a figyelem máris a mexikói válogatottra irányult: a házigazda nemzeti csapat megtartotta a Dél-Afrika elleni nyitó mérkőzést felvezető hivatalos sajtóeseményét. Javier Aguirre szövetségi kapitány nem is titkolta, mennyire különleges érzésekkel készül a tornára.

„Ötvenéves, futballban eltöltött pályafutásom során semmi sem váltott ki belőlem akkora izgalmat, mint egy hazai rendezésű világbajnokság – mondta a 67 éves szakember. – Felejthetetlen élmény vár ránk – akik nem élhették át az 1986-os mexikói vb hangulatát, holnap megértik majd, miről beszélek. Óriási megtiszteltetés és kiváltság, hogy én vezethetem a válogatottat ezen a tornán.”

A nyitó meccset illetően hangsúlyozta: tiszteli a dél-afrikai együttest, ugyanakkor csapata elszántan és önbizalommal telve várja az összecsapást.

„Jó mérkőzésre számítok. Tiszteljük Dél-Afrikát, mert erős csapatról van szó, és a futballban mindig emlékeznünk kell arra, hogy tizenegy játékos áll szemben tizeneggyel, így bármi megtörténhet. Ám egy pillanatig sem félünk: győzelemmel akarunk kezdeni. Magabiztos vagyok, mert mindenre felkészültünk. Mentálisan rendkívül erősnek kell lennünk, hiszen rengeteg néző lesz jelen a stadionban, és nem tudhatjuk pontosan, milyen körülmények fogadnak majd bennünket. Higgadtan kell futballoznunk, ki kell domborítanunk az erősségeinket. Történelmi nap előtt állunk, könnyen lehet ugyanis, hogy az életünkben nem adatik meg még egyszer, hogy Mexikó újabb világbajnokságot rendezzen.”

A helyi sajtó természetesen a kapuskérdést sem hagyta szó nélkül. Az újságírók arra voltak kíváncsiak, hogy a rekordot jelentő hatodik világbajnokságára készülő Guillermo Ochoa helyet kap-e a kezdőcsapatban.

„Még a játékosokkal sem közöltem a kezdő tizenegyet, így azt sem, ki véd majd. Őszintén szólva, bárki áll a kapuban, nyugodt leszek. Huszonhat játékos áll a rendelkezésemre, és mindannyian készen állnak arra, hogy pályára lépjenek. Mindenki játszani akar, és a legjobbját kívánja nyújtani a válogatott sikere érdekében. Ideális körülmények között készültünk, elegendő időnk volt a felkészülésre. Voltak ugyan játékosok, akik korábbi sérüléseik miatt kérdőjellel érkeztek a keretbe, és kiestek a ritmusból, mostanra azonban mindenki teljesen rendben van.”

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
A-CSOPORT
21.00: Mexikó–Dél-Afrika, Mexikóváros (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

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