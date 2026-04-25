Hat és fél év után nyert a „mumus” Getafe vendégeként az FC Barcelona
Komoly katalán lehetőséggel indult a mérkőzés, Pedri beadását Lewandowski bólintotta a kapu fölé a negyedik percben. A Getafe válasza a 12. percben érkezett, de Arambarri kapuba tartó fejese Koundé hátáról vágódott ki szögletre. Ezután sokáig eredménytelenül ostromolta a kaput a Barca (csak Bardghji távoli lövése jelentett veszélyt), de a szünet előtt egy élelmes labdaszerzést követően Pedri ugratta ki Fermín Lópezt, aki gólra váltotta a ziccert, így előnyben mehetett a szünetre a címvédő.
A fordulás után további lehetőségek maradtak ki a hazai kapu előtt, előbb Olmo kapáslövését védte Soria, majd Koundé fejese pattogott el a bal kapufa mellett. A mérkőzés hajrájába lépve nem járt messze az egyenlítéstől José Bordalás együttese, de Gerard Martín a gólvonalról vágta ki Satriano lövését. Egy perccel később már a vendégek ünnepeltek, egy villámgyors kontra végén Marcus Rashford volt eredményes.
A folytatásban az eredmény már nem változott, így a Barcelona 2019 szeptembere óta először vitte el mindhárom pontot a Coliseumból – az azóta lejátszott öt mérkőzésen egy vereség, illetve négy döntetlen (ebből három gól nélküli) volt a katalánok mérlege. Hansi Flick együttese így már 11 ponttal áll a Real Madrid előtt a tabellán, s gyakorlatilag idő kérdése, mikor dől el matematikailag a bajnoki cím sorsa. 0–2
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
Getafe–FC Barcelona 0–2 (F. López 45., Rashford 74.)
Később
18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)
Korábban
Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|33
|28
|1
|4
|87–30
|+57
|85
|2. Real Madrid
|33
|23
|5
|5
|68–31
|+37
|74
|3. Villarreal
|32
|19
|5
|8
|57–37
|+20
|62
|4. Atlético Madrid
|32
|17
|6
|9
|53–35
|+18
|57
|5. Betis
|33
|12
|14
|7
|49–41
|+8
|50
|6. Celta Vigo
|32
|11
|11
|10
|44–41
|+3
|44
|7. Getafe
|33
|13
|5
|15
|28–34
|–6
|44
|8. Real Sociedad
|32
|11
|9
|12
|49–49
|0
|42
|9. Athletic Bilbao
|32
|12
|5
|15
|34–45
|–11
|41
|10. Osasuna
|32
|10
|9
|13
|37–39
|–2
|39
|11. Rayo Vallecano
|32
|9
|11
|12
|30–38
|–8
|38
|12. Espanyol
|32
|10
|8
|14
|37–49
|–12
|38
|13. Girona
|32
|9
|11
|12
|35–48
|–13
|38
|14. Alaves
|33
|9
|9
|15
|38–49
|–11
|36
|15. Valencia
|32
|9
|9
|14
|35–47
|–12
|36
|16. Elche
|32
|8
|11
|13
|42–49
|–7
|35
|17. Mallorca
|33
|9
|8
|16
|41–51
|–10
|35
|18. Sevilla
|32
|9
|7
|16
|39–53
|–14
|34
|19. Levante
|32
|8
|8
|16
|37–50
|–13
|32
|20. Oviedo
|32
|6
|10
|16
|25–49
|–24
|28