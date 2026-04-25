Hat és fél év után nyert a „mumus” Getafe vendégeként az FC Barcelona

Komoly katalán lehetőséggel indult a mérkőzés, Pedri beadását Lewandowski bólintotta a kapu fölé a negyedik percben. A Getafe válasza a 12. percben érkezett, de Arambarri kapuba tartó fejese Koundé hátáról vágódott ki szögletre. Ezután sokáig eredménytelenül ostromolta a kaput a Barca (csak Bardghji távoli lövése jelentett veszélyt), de a szünet előtt egy élelmes labdaszerzést követően Pedri ugratta ki Fermín Lópezt, aki gólra váltotta a ziccert, így előnyben mehetett a szünetre a címvédő.

A fordulás után további lehetőségek maradtak ki a hazai kapu előtt, előbb Olmo kapáslövését védte Soria, majd Koundé fejese pattogott el a bal kapufa mellett. A mérkőzés hajrájába lépve nem járt messze az egyenlítéstől José Bordalás együttese, de Gerard Martín a gólvonalról vágta ki Satriano lövését. Egy perccel később már a vendégek ünnepeltek, egy villámgyors kontra végén Marcus Rashford volt eredményes.

A folytatásban az eredmény már nem változott, így a Barcelona 2019 szeptembere óta először vitte el mindhárom pontot a Coliseumból – az azóta lejátszott öt mérkőzésen egy vereség, illetve négy döntetlen (ebből három gól nélküli) volt a katalánok mérlege. Hansi Flick együttese így már 11 ponttal áll a Real Madrid előtt a tabellán, s gyakorlatilag idő kérdése, mikor dől el matematikailag a bajnoki cím sorsa. 0–2

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

Getafe–FC Barcelona 0–2 (F. López 45., Rashford 74.)

Később

18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

Korábban

Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)