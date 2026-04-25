Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Nyíregyháza–Zalaegerszeg 0–0

Hat és fél év után nyert a „mumus” Getafe vendégeként az FC Barcelona

M. B.M. B.
2026.04.25. 18:11
Fotó: Getty Images
Címkék
Barcelona Getafe La Liga
Az FC Barcelona 2–0-ra nyert a Getafe otthonában a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 32. fordulójában.

Komoly katalán lehetőséggel indult a mérkőzés, Pedri beadását Lewandowski bólintotta a kapu fölé a negyedik percben. A Getafe válasza a 12. percben érkezett, de Arambarri kapuba tartó fejese Koundé hátáról vágódott ki szögletre. Ezután sokáig eredménytelenül ostromolta a kaput a Barca (csak Bardghji távoli lövése jelentett veszélyt), de a szünet előtt egy élelmes labdaszerzést követően Pedri ugratta ki Fermín Lópezt, aki gólra váltotta a ziccert, így előnyben mehetett a szünetre a címvédő. 

A fordulás után további lehetőségek maradtak ki a hazai kapu előtt, előbb Olmo kapáslövését védte Soria, majd Koundé fejese pattogott el a bal kapufa mellett. A mérkőzés hajrájába lépve nem járt messze az egyenlítéstől José Bordalás együttese, de Gerard Martín a gólvonalról vágta ki Satriano lövését. Egy perccel később már a vendégek ünnepeltek, egy villámgyors kontra végén Marcus Rashford volt eredményes. 

A folytatásban az eredmény már nem változott, így a Barcelona 2019 szeptembere óta először vitte el mindhárom pontot a Coliseumból – az azóta lejátszott öt mérkőzésen egy vereség, illetve négy döntetlen (ebből három gól nélküli) volt a katalánok mérlege. Hansi Flick együttese így már 11 ponttal áll a Real Madrid előtt a tabellán, s gyakorlatilag idő kérdése, mikor dől el matematikailag a bajnoki cím sorsa. 0–2

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
Getafe–FC Barcelona 0–2 (F. López 45., Rashford 74.)

Később
18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

Korábban
Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona33281487–30+57 85 
2. Real Madrid33235568–31+37 74 
3. Villarreal32195857–37+20 62 
4. Atlético Madrid32176953–35+18 57 
5. Betis331214749–41+8 50 
6. Celta Vigo3211111044–41+3 44 
7. Getafe331351528–34–6 44 
8. Real Sociedad321191249–4942 
9. Athletic Bilbao321251534–45–11 41 
10. Osasuna321091337–39–2 39 
11. Rayo Vallecano329111230–38–8 38 
12. Espanyol321081437–49–12 38 
13. Girona329111235–48–13 38 
14. Alaves33991538–49–11 36 
15. Valencia32991435–47–12 36 
16. Elche328111342–49–7 35 
17. Mallorca33981641–51–10 35 
18. Sevilla32971639–53–14 34 
19. Levante32881637–50–13 32 
20. Oviedo326101625–49–24 28 

 

 

Legfrissebb hírek

