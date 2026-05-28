„El se tudom hinni, hogy ez volt az utolsó mérkőzésem” – Oliver Glasner a Kl megnyerése után

„Edzőként nem tudsz semmit egyedül elérni: szükséged van egy remek szakmai stábra, nagyszerű futballistákra és kiváló emberekre” – folytatta. Úgy fogalmazott: a csapatot az összetartás és a kemény munka jellemezte.

„Így kezdtük. Azt mondtuk, hogy minden lehetséges, ha keményen dolgozunk. Az az életfilozófiám, hogy ha valamibe befektetsz, cserébe kapsz valamit. Ma meghozta gyümölcsét a kemény munka” – mondta.

Glasnert 2024 februárjában nevezték ki a Crystal Palace vezetőedzőjévé. Előtte, az Eintracht Frankfurttal, 2022-ben Európa-ligát nyert.

A londoni csapat az első európai kupadiadalát aratta, és a következő idényben az Európa-ligában indulhat. A találkozó egyetlen gólját Jean-Philippe Mateta szerezte az 51. percben.

Az angol együttesnek nem volt egyszerű az indulása a nemzetközi porondon, ugyanis az FA Kupa győzteseként eredetileg az Európa-ligába került volna, a kontinentális szövetség azonban a harmadik számú sorozatba sorolta, mert ugyanaz a tulajdonosi köre, mint a szintén El-induló Olympique Lyonnak. A jobb bajnoki helyezése miatt a francia klub maradhatott a rangosabb sorozatban.

Végül a West Ham United és a Chelsea után a Crystal Palace a Kl rövid, ötéves történetének harmadik londoni győztese lett.

Inigo Pérez, a Rayo Vallecano vezetőedzője úgy érzi, csapata elszalasztott egy lehetőséget. A mindössze 38 éves tréner azt emelte ki a szerdai finálé után, hogy nem sikerült élniük egy sporttörténelmi eséllyel.

„Fájdalmat, dühöt és szomorúságot érzek, mert elszalasztottunk egy lehetőséget. Amikor nyersz, boldog vagy, de ha veszítesz és látod az embereket sírni, összetörsz. Erőtlennek érzem magad, elsősorban a szurkolóink miatt, tudva azt, hogy mennyire odaadóak és mennyire fájdalmas ez nekik” – mondta Pérez a sajtótájékoztatón, ugyanakkor hozzátette, éppen az őket támogatók segítenek abban, hogy a vereség ellenére emelt fővel távozzanak.

Kitért rá, hogy a játékosai ambiciózusak, ez adhat erőt nekik, és reményét fejezte ki, hogy az elszalasztott lehetőség után egy napon kedvezően alakul majd számukra egy hasonló helyzet. Mint mondta, nehéz elfogadnia a vereséget, ugyanakkor elismerte, hogy az ellenfél jobban játszott, nem hagyta, hogy csapata kibontakozzon és megmutassa erősségeit.

„Egy döntőben hatalmas lendületet kap a vezetéshez jutó együttes” – utalt arra, hogy a második félidő elején nehéz helyzetbe kerültek. „Amikor veszítesz, rosszul érzed magad, fáj, ami történt. És amikor látod a szurkolók arcát, nem tudsz nyugodt maradni, mert elképzeled, milyenek lennének, ha nyertünk volna. Dühít, hogy nem láthatok örömujjongást, hogy nem tudok örömöt szerezni nekik” – tért vissza az elszalasztott lehetőségre, ugyanakkor már előre is tekintett.

„Elvesztettünk egy futballmeccset, de úgy gondolom, nem veszítettük el a lehetőséget, hogy megmutassuk, mi a szakmai felfogásunk” – összegzett.

A madridi Rayo Vallecano az első európai kupagyőzelmét arathatta volna, de 1–0-s sikerével a londoni Crystal Palace írt sporttörténelmet.



KONFERENCIALIGA

DÖNTŐ

CRYSTAL PALACE (angol)–RAYO VALLECANO (spanyol) 1–0 (0–0)

Lipcse, Red Bull Aréna, 39 176 néző. Vezette: Mariani (olasz)

PALACE: D. Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta (Strand Larsen, 76.), Pino (Guessand, 80.). Menedzser: Oliver Glasner

RAYO: Batalla – Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria – U. López (P. Díaz, 62.), Ó. Valentin (N. Mendy, 62.) – De Frutos (Camello, 70.), Palazón (Ahomas, 77.), Á. García (Espino, 70.) – Alemao. Vezetőedző: Inigo Pérez

Gólszerző: Mateta (51.)