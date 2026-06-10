Takács Boglárka két századdal maradt el országos csúcsának idejétől

A legnagyobb érdeklődés a sprinterek versenyét övezte az oslói Gyémánt Liga-viadalon, a sorozat 6. állomásán. A férfiak 200 méteres versenyében a botswanai olimpiai bajnok Letsile Tebogo ért be elsőként a célba, igaz, ezúttal nem volt ott a mezőnyben nagy riválisa, az amerikai Kenneth Bednarek, aki Rabatban simán legyőzte.

„Most kicsit változtatni akartunk, mert Rabatban nem futottam jól a kanyart. Tudtam, hogy még van egy sebességfokozat, amire az utolsó ötven méteren felkapcsolhatok, és hagytam, hogy a lábaim maguktól vigyenek a cél felé – mondta, majd szót ejtett fiatal riválisáról, a 18 éves ausztrál Gout Goutról is, akinek szerinte az ő példáját kellene követnie. – Tehetséges srác, de többet kéne futnia a korosztályával ahelyett, hogy a felnőttek között korán kiégetné magát, ráadásul itt könnyebben meg is sérül, és kevesebb sikerélménye lesz. Nálam ez bevált.”

A 100 méteres női síkfutás döntőjében ott volt a 2-es pályán Takács Boglárka is, aki 11.08-cal az 5. helyen ért be, mindössze két századdal elmaradva saját országos csúcsának idejétől. A megengedettnél jóval nagyobb, +3.2-es hátszélben megrendezett versenyt a Saint Lucia-i olimpiai bajnok Julien Alfred nyerte meg 10.76-tal, aki a versenyszámban a legutóbbi két évben megnyerte a teljes Gyémánt Liga-sorozatot.

A verseny egyik meglepetése a 17 éves amerikai Cooper Lutkenhaus volt, aki egyetlen századdal győzte le kenyai riválisát 800 méteren, és 1:42.08-cal ért célba, ami nemcsak egyéni legjobbja, hanem pályacsúcs is Oslóban.

ATLÉTIKA

GYÉMÁNT LIGA, 6. ÁLLOMÁS, OSLO

Férfiak. 200 m (+0.2): 1. Letsile Tebogo (botswanai) 19.84. 800 m: 1. Cooper Lutkenhaus (amerikai) 1:42.08. 1 mérföld: 1. Timothy Cheruiyot (kenyai) 3:48.21. 5000 m: 1. Addisu Yihune (etióp) 12:47.62. 400 m gát: 1. Alison dos Santos (brazil) 46.89. Hármas: 1. Jordan Scott (jamaicai) 17.66 (+2.6). Rúd: 1. Kurtis Marschall (ausztrál) 582

Nők. 100 m (+3.2): 1. Julien Alfred (Saint Lucia-i ) 10.76, …5. Takács Boglárka (magyar) 11.08. 400 m: 1. Henriette Jaeger (norvég) 49.52. 3000 m: 1. Freweyni Hailu (etióp) 8:24.22. 400 m gát: 1. Emma Zapletalová (szlovák) 53.13. Hármas: 1. Davisleydi Velazco (kubai) 14.85 (+2.3). Súly: 1. Chase Jackson (amerikai) 20.74. Gerely: 1. Jen Ce-ji (kínai) 67.11