Az Athletic Bilbao elleni fordításos győzelemmel készül az Arsenalra az Atlético Madrid
Sorozatban négy meccset bukott az Atlético Madrid, közte az FC Barcelona elleni BL-visszavágót, amelyet nem bánt Diego Simeone, viszont a Real Sociedad elleni kupadöntős vereség mély sebeket ejtett a madridiakban. A bajnokságban az egyedüli tét az Atléticónak, hogy meg lesz-e a dobogó, ellenben az Athletic Bilbao a nemzetközi kupaindulásért van harcban.
A hazaiaknál nem kezdett többek között Julián Álvarez, és Robin Le Normand sem, míg Ademola Lookman sérülés miatt nem volt a keret tagja. Az első félidőben kis túlzással csak az Athletic Bilbao akart támadni, bár kevés sikerrel. A 23. percben így is összejött a vezetés: Inigo Ruiz de Galarreta szögletét Aitor Paredes fejelte remek mozdulattal a kapu jobb oldalába. A második játékrész elején aztán öt perc alatt fordított az Atlético Madrid.
Előbb Antoine Griezmann talált be, majd Baena passzát Alexander Sörloth váltotta gólra. A vendégek nyolc lövéssel is próbálkoztak, de nem igazán voltak közel az egyenlítéshez. A 93. percben egy kontrából a csereként beálló Molina indította Sörlothot, aki eldöntötte a mérkőzést. Ugyan még Gorka Guruzeta szépített, ez már a lényegen nem változtatott, az Atlético Madrid 3–2-re nyert és két pontra csökkentette hátrányát a dobogó harmadik fokán álló Villarrealhoz képest, amely vasárnap lép pályára.
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Atlético Madrid–Athletic Bilbao 3–2 (Griezmann 49., Sörloth 54., 90+3., ill. Paredes 23., Guruzeta 90+7.)
Getafe–FC Barcelona 0–2 (F. López 45., Rashford 74.)
Valencia–Girona 2–1 (Ramazani 50., Sadiq 59., ill. J. Roca 63.)
Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)
VASÁRNAP
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
33
28
1
4
87–30
+57
85
|2. Real Madrid
33
23
5
5
68–31
+37
74
|3. Villarreal
32
19
5
8
57–37
+20
62
|4. Atlético Madrid
33
18
6
9
56–36
+20
60
|5. Betis
33
12
14
7
49–41
+8
50
|6. Celta Vigo
32
11
11
10
44–41
+3
44
|7. Getafe
33
13
5
15
28–34
–6
44
|8. Real Sociedad
32
11
9
12
49–49
0
42
|9. Athletic Bilbao
33
12
5
16
35–48
–13
41
|10. Osasuna
32
10
9
13
37–39
–2
39
|11. Valencia
33
10
9
14
37–48
–11
39
|12. Rayo Vallecano
32
9
11
12
30–38
–8
38
|13. Espanyol
32
10
8
14
37–49
–12
38
|14. Girona
33
9
11
13
36–50
–14
38
|15. Alaves
33
9
9
15
38–49
–11
36
|16. Elche
32
8
11
13
42–49
–7
35
|17. Mallorca
33
9
8
16
41–51
–10
35
|18. Sevilla
32
9
7
16
39–53
–14
34
|19. Levante
32
8
8
16
37–50
–13
32
|20. Oviedo
32
6
10
16
25–49
–24
28