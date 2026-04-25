Az Athletic Bilbao elleni fordításos győzelemmel készül az Arsenalra az Atlético Madrid

Sorozatban négy meccset bukott az Atlético Madrid, közte az FC Barcelona elleni BL-visszavágót, amelyet nem bánt Diego Simeone, viszont a Real Sociedad elleni kupadöntős vereség mély sebeket ejtett a madridiakban. A bajnokságban az egyedüli tét az Atléticónak, hogy meg lesz-e a dobogó, ellenben az Athletic Bilbao a nemzetközi kupaindulásért van harcban.

A hazaiaknál nem kezdett többek között Julián Álvarez, és Robin Le Normand sem, míg Ademola Lookman sérülés miatt nem volt a keret tagja. Az első félidőben kis túlzással csak az Athletic Bilbao akart támadni, bár kevés sikerrel. A 23. percben így is összejött a vezetés: Inigo Ruiz de Galarreta szögletét Aitor Paredes fejelte remek mozdulattal a kapu jobb oldalába. A második játékrész elején aztán öt perc alatt fordított az Atlético Madrid.

Előbb Antoine Griezmann talált be, majd Baena passzát Alexander Sörloth váltotta gólra. A vendégek nyolc lövéssel is próbálkoztak, de nem igazán voltak közel az egyenlítéshez. A 93. percben egy kontrából a csereként beálló Molina indította Sörlothot, aki eldöntötte a mérkőzést. Ugyan még Gorka Guruzeta szépített, ez már a lényegen nem változtatott, az Atlético Madrid 3–2-re nyert és két pontra csökkentette hátrányát a dobogó harmadik fokán álló Villarrealhoz képest, amely vasárnap lép pályára.

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Atlético Madrid–Athletic Bilbao 3–2 (Griezmann 49., Sörloth 54., 90+3., ill. Paredes 23., Guruzeta 90+7.)

Getafe–FC Barcelona 0–2 (F. López 45., Rashford 74.)

Valencia–Girona 2–1 (Ramazani 50., Sadiq 59., ill. J. Roca 63.)

Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)

VASÁRNAP

14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)