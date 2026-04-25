Nemzeti Sportrádió

Az Athletic Bilbao elleni fordításos győzelemmel készül az Arsenalra az Atlético Madrid

B. A. P.B. A. P.
2026.04.25. 22:59
null
Antoine Griezmann góljával egyenlített az Atlético Madrid (Fotó: Getty Images)
Címkék
Spíler Tv Atlético Madrid spanyol bajnokság Athletic Bilbao spanyol labdarúgás La Liga
Az Atlético Madrid 3–2-re legyőzte az Athletic Bilbaót a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 32. fordulójában.

Sorozatban négy meccset bukott az Atlético Madrid, közte az FC Barcelona elleni BL-visszavágót, amelyet nem bánt Diego Simeone, viszont a Real Sociedad elleni kupadöntős vereség mély sebeket ejtett a madridiakban. A bajnokságban az egyedüli tét az Atléticónak, hogy meg lesz-e a dobogó, ellenben az Athletic Bilbao a nemzetközi kupaindulásért van harcban.

A hazaiaknál nem kezdett többek között Julián Álvarez, és Robin Le Normand sem, míg Ademola Lookman sérülés miatt nem volt a keret tagja. Az első félidőben kis túlzással csak az Athletic Bilbao akart támadni, bár kevés sikerrel. A 23. percben így is összejött a vezetés: Inigo Ruiz de Galarreta szögletét Aitor Paredes fejelte remek mozdulattal a kapu jobb oldalába. A második játékrész elején aztán öt perc alatt fordított az Atlético Madrid.

Előbb Antoine Griezmann talált be, majd Baena passzát Alexander Sörloth váltotta gólra. A vendégek nyolc lövéssel is próbálkoztak, de nem igazán voltak közel az egyenlítéshez. A 93. percben egy kontrából a csereként beálló Molina indította Sörlothot, aki eldöntötte a mérkőzést. Ugyan még Gorka Guruzeta szépített, ez már a lényegen nem változtatott, az Atlético Madrid 3–2-re nyert és két pontra csökkentette hátrányát a dobogó harmadik fokán álló Villarrealhoz képest, amely vasárnap lép pályára.

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Atlético Madrid–Athletic Bilbao 3–2 (Griezmann 49., Sörloth 54., 90+3., ill. Paredes 23., Guruzeta 90+7.)

Getafe–FC Barcelona 0–2 (F. López 45., Rashford 74.)
Valencia–Girona 2–1 (Ramazani 50., Sadiq 59., ill. J. Roca 63.)
Alavés–Mallorca 2–1 (T. Martínez 56., 69., ill. Virgili 18.)

VASÁRNAP
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

33

28

1

4

87–30

+57 

85 

  2. Real Madrid

33

23

5

5

68–31

+37 

74 

  3. Villarreal

32

19

5

8

57–37

+20 

62 

  4. Atlético Madrid

33

18

6

9

56–36

+20 

60 

  5. Betis

33

12

14

7

49–41

+8 

50 

  6. Celta Vigo

32

11

11

10

44–41

+3 

44 

  7. Getafe

33

13

5

15

28–34

–6 

44 

  8. Real Sociedad

32

11

9

12

49–49

42 

  9. Athletic Bilbao

33

12

5

16

35–48

–13 

41 

10. Osasuna

32

10

9

13

37–39

–2 

39 

11. Valencia

33

10

9

14

37–48

–11 

39 

12. Rayo Vallecano

32

9

11

12

30–38

–8 

38 

13. Espanyol

32

10

8

14

37–49

–12 

38 

14. Girona

33

9

11

13

36–50

–14 

38 

15. Alaves

33

9

9

15

38–49

–11 

36 

16. Elche

32

8

11

13

42–49

–7 

35 

17. Mallorca

33

9

8

16

41–51

–10 

35 

18. Sevilla

32

9

7

16

39–53

–14 

34 

19. Levante

32

8

8

16

37–50

–13 

32 

20. Oviedo

32

6

10

16

25–49

–24 

28 

 

 

