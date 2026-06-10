Yamal, Doué, Neves – U21-es sztárjátékosok, akikre érdemes lesz figyelni a világbajnokságon

Nico Paz – 21 éves – Argentína

Megvan az argentinok új csodafegyvere? A Real Madrid saját nevelésű, posztjához képest meglehetősen nagy termetű, 185 centiméteres tízese két idénnyel ezelőtt csatlakozott a Serie A leggyorsabban fejlődő projektjéhez, a Comóhoz, amellyel olyan szerződést kötött, ami tartalmaz egy madridi visszavásárlási opciót – ezzel jó eséllyel élnek is majd Florentino Pérezék. A most 21 éves csillag a mögöttünk hagyott évadban az olasz élvonal legjobb fiatal játékosa volt, csapatával kiharcolta a BL-indulást, egyénileg pedig 12 góllal és 7 gólpasszal zárt. Az argentin válogatottban ez idáig még csak kilencszer szerepelt, de támadófronton ő veheti át a 2022-es vb-cím óta távozó Ángel Di María helyét, s lehet remek társa a Lionel Messi, Julián Álvarez nevével fémjelzett sornak. Paz fantasztikusan mozog a vonalak között, érzékeny a kulcspasszokra, emellett pedig elképesztően jól fejez be akciókat, döntő faktor lehet a tornán.

Endrick – 19 éves – Brazília

Ha tényleg ő az új Pelé, már most áttörés kell tőle. Utóbbi becenevet még Brazíliában aggatták rá az alacsony termetű, szélvészgyors, mégis fizikailag erős, még mindig csak 19 éves centerre, aki szupertehetségként már évekkel korábban csatlakozott a Real Madridhoz, ám ott a sztártengerben nem tudott kiteljesedni, így idén januárban a Ligue 1-be került a Lyonhoz. Franciaországban fél év alatt is megmutatta, mennyi van benne, 8 góllal és 8 gólpasszal rukkolt elő, csapata egyik legjobbja volt, ezért a válogatott vb-meghívó sem maradhatott el korábbi edzőjétől, Carlo Ancelottitól. Ha minden az eddigiek szerint megy tovább, Endrick a tornán nem lesz kezdő, legfeljebb csodacsere, de látva az edzésvideókat, milyen formában érkezett meg az Egyesült Államokba, s hogy a felkészülés során is betalált, nem biztos, hogy ez a világbajnokság végéig így marad majd. Már most 17-szeres válogatott, kora alapján pedig még van ideje első számú emberré válni, de a brazil drukkerek azért nem bánnák, ha ez már most megtörténne.

Lamine Yamal – 18 éves – Spanyolország

Annak ellenére listánk legnagyobb sztárja, hogy a felsorolás legfiatalabb játékosa is ő. Egy csepp túlzás sincsen benne, ha azt mondjuk, a 18 éves Lamine Yamal már most a világ egyik legjobb játékosa, aki évről évre egyre jobbá válik, amióta 15 évesen bemutatkozhatott az FC Barcelonánál. Ami a nemrégiben véget érő klubidényét illeti, 24 góllal és 18 gólpasszal zárt minden sorozatot figyelembe véve, a La Ligában az évad legjobb játékosának is őt választották meg, ami a számain túl sem véletlen, hiszen spanyol bajnok lett, rövid karrierje során már harmadszor. A spanyol válogatottban már most 25 mérkőzése van, s ki ne emlékezne rá, hogyan teljesített a 2024-es Európa-bajnokságon, amikor hazája az ő jelentős közreműködésével nyerte meg a tornát – az Anglia elleni döntőben gólpasszt is adott. Yamal nemcsak a torna egyik legjobb fiatalja lesz, már jelenleg is világsztár státuszban van, olyan futballista, akire mindenki figyel, s akire az összes drukker, újságíró, szakértő nyomást helyez.

Désiré Doué – 20 éves – Franciaország

Húszévesen kétszeres BL-győztes… Nem rossz pedigré. A franciák fantasztikusan cselező, technikás, szélvészgyors szélsője gyerekkorától kezdve szupertehetségnek számít, a Rennes akadémiáján is az elvártnak megfelelően fejlődött, majd lecsapott rá az akkoriban éppen új alapokra építkező Paris Saint-Germain. Két idény után kijelenthetjük, a csapat és a játékos házassága a lehető legjobban sült el. Doué az elmúlt két idényben bajnok és Bajnokok Ligája-győztes lett a PSG-vel, a 2025-ös döntőjében duplázott, és egy gólpasszt is kiosztott. A mögöttünk hagyott idényben volt egy hosszabb sérülése, ám visszatérve belőle gyorsan formába lendült, a vb-n pedig kulcsember lehet. No, nem feltétlen kezdőként, posztriválisa ugyanis Michael Olise, de ő lehet az első játékos, aki a kispadról beáll, ha szorul a franciák nyaka körül a hurok. Douénak eddig hét válogatott meccse van, a vb-felkészülés során első góljait is megszerezte: egy alkalommal duplázott.

Joao Neves – 21 éves – Portugália

Nem véletlen, hogy már most 140 millió euró a piaci értéke. Portugáliában gyerekkora óta kincsként tekintenek rá, nem meglepő, hogy korán csatlakozott a Benfica akadémiájához, majd az első csapathoz, ahonnan 19 évesen több mint 65 millió euró ellenében szerződtette a Paris Saint-Germain. Douénál már említettük, mennyire sikeresen sült el ez a 2024-es átigazolás, Neves esetében is hasonló a helyzet: két idény alatt két bajnoki cím, két BL-győzelem. Neves az első évadát rengeteg gólpasszal nyitotta, játéka azonban korántsem csak ebben csúcsosodott ki később, rendkívül jó szervező és söprögető egyszerre, ráadásul valami művészi, ahogyan az ellenfél letámadásából kiforog. Egyértelmű, hogy már most kihagyhatatlan embere a vb-címről álmokat szövögető portugál válogatottnak, amelyben már 21 fellépése van.

Assan Ouédraogo – 20 éves – Németország

Nem titok, hogy eredetileg nem az ő neve szerepelt a németek mellett a listánkon. A Bayern München 18 éves csillagának, Lennart Karlnak bérelt helye volt ebben a felsorolásban, mert fantasztikus Bundesliga-igényt futott a bajorokkal, és hasonló felhajtás alakult ki körülötte, mint amit Yamal esetében tapasztalhattunk a 2024-es Eb előtt, viszont a felkészülés során megsérült, és gyorsan hivatalossá vált, hogy ki is kell hagynia a tornát. A helyére az RB Leipzig 20 esztendős középpályása, Assan Ouédraogo került be a keretbe, akit Karllal ellentétben még jóval kevésbé ismer a világ, s jó kérdés, mennyi játéklehetőséghez jut a tornán, de megkaphatja az esélyt a bizonyításra. Ouédraogo testfelépítése alapján valódi szörnyeteg, erős felépítésű, 191 centiméter magas, ám ennek ellenére remekül bánik a labdával. A lipcseieknél ebben az idényben négy góllal és négy gólpasszal zárt, piaci értéke már most 28 millió euró. Nem klasszikus csodagyerek, mégis nagyot nyerhetnek vele a németek.

Kobbie Mainoo – 21 éves – Anglia

A középpályán ő lehet az angolok jolly jokere. Annak ellenére, hogy még mindig csak 21 éves, rendkívül fordulatos karrierút áll Kobbie Mainoo mögött, aki három évvel ezelőtt saját nevelésű csodagyerekként robbant be a Manchester Unitednél, amely a folyamatos nehéz időszakból még vele sem tudott kilépni, ellenben a szurkolók szívesen fogadták, hogy van egy sztárjelölt, akire a klub építkezhet. Mainoo ott lehetett a 2024-es Eb-n, ahol a csoportkör végére a kezdőcsapatba is bekerült, fantasztikusan játszotta végig a tornát, majd ezüstérmet szerzett hazájával. Ezt követően visszatért az MU-hoz, ahová hamarosan megérkezett Rúben Amorim vezetőedző, aki egyáltalán nem számolt vele. Mainoo emiatt a mögöttünk hagyott idény első felét végigpadozta, sokan már szerződtették is volna, de akkor jött az új tréner, Michael Carrick, aki ismét kulcsemberré tette. Viszonylag pihenten, jó formában érkezik tehát a vb-re, ahol nem biztos, hogy kezdő lesz, de ez a 2024-es Eb-n is így indult…

Antonio Nusa – 21 éves – Norvégia

A norvégok támadófegyvere, akivel még nem számolnak. Ha Norvégia, mindenki Erling Haalandot, Martin Ödegaard-t, vagy éppen Alexander Sörlothot emeli ki a támadók közül, pedig van egy villámgyors szélső, aki kezdőként borzolhatja az ellenfél védőinek idegeit. A most 21 éves Antonio Nusa hazájában – mármint az északiban, hiszen nigériai állampolgár is – kezdte pályafutását, majd az FC Bruges-ben pallérozódott tovább, ahonnan 2024-ben igazolt az RB Leipzighez. Nusa a lipcseiek újjáépítési koncepciójának egyik alapköve, aki a mögöttünk hagyott idényt 5 góllal és 4 gólpasszal zárta, de állítólag már a Roma és a Liverpool is érdeklődik iránta – lehet, egy jó vb-vel el is adja magát, bár Lipcsében még számítanának rá a következő idényben. Nusa 24-szeres válogatott már most, s ahogy említettük, az amerikai tornán is alapember lesz.

Luka Vuskovic – 19 éves – Horvátország

Könnyen lehet, hogy listánk legkevésbé ismert neve, de ez nem sokáig marad így. A 19 esztendős Luka Vuskovic még csak ötszörös válogatott, de a következő nagy horvát védőtehetség, aki fantasztikus klubidényt zárt. A fiatal belső védőt tavaly a Tottenham Hotspur szerződtette a Hajduk Splittől 11 millió euróért, majd annak ellenére rögtön kölcsönadta a Hamburgnak a Bundesligába, hogy neki is nagy szüksége lett volna rá – mint ismert, a Spurs kis híján kiesett a Premier League-ből. Vuskovic 28 mérkőzést játszott az idényben a német élvonalban, miközben rendkívül gólerősnek mutatkozott a játéka: hat találatot jegyzett. Már most a kezdőbe várják a horvátok, és olyan világsztártól tanulhat a védelemben, mint Josko Gvardiol, aki épp négy éve, 2022-ben járt Vuskovic cipőjében.

Arda Güler – 21 éves – Törökország

Ideje vezérré válni! A még mindig csak 21 éves Arda Güler a török futball legnagyobb szupertalentumának számít az elmúlt másfél évtizedben; a válogatottal a szurkolók szerint nem teljesített kiemelkedően a 2024-es Eb-n, így a legtöbben azt várják tőle, most, ezen a vb-n lép elő abszolút első számú vezéregyéniséggé. Güler a Fenerbahcénál nevelkedett, majd már 2023-ban szerződtette mostani klubja, a Real Madrid, amelynél előbb igencsak kevés lehetőséget kapott – igaz, közben BL-t nyert –, mostanra azonban fontos játékossá érett. A támadó középpályásnak ebben az idényben már 33 La Liga-meccs jutott, az összes tétmeccset nézve 6 gól és 14 gólpassz állt a neve mellett, egyértelmű, hogy érettebbé vált a játéka. Fantasztikus lövőereje van, távoli gólokra is képes, emellett pedig extrán lát a pályán, a kulcspasszaira mindig lehet számítani.