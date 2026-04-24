A ráadásban jött a dráma, a Real Madrid csak egy pontot szerzett a sevillai katlanban

Mezőnyfölényben játszott a La Cartujában a Real Madrid, az első gólhelyzetre pedig a nyolcadik percig kellett várni – Mbappé viszont nem találta el a kaput Brahim beadására érkezve. A francia klasszis nem sokkal később Alexander-Arnold labdájára is odaért, de végül a kapu fölé durrantotta. A jég végül a 17. percben tört meg: Valverde távoli bombáját Valles nem tudta megfogni, a kipattanót pedig Vinícius Júnior pofozta a bal alsóba.

A Betis pillanatai a szünet előtt jöttek el, de Andrij Lunyin remek napot fogott ki: az ukrán kapus előbb Antony távoli, lapos, megpattanó lövését piszkálta ki a bal alsó elől, aztán gyors egymásutánban Bakambuval, majd az ismétlésre érkező brazillal is kibabrált.

A fordulás utáni első perceket is a Real irányította, Mbappé gólt is szerzett, ám a francia csatár leshelyzete miatt maradt az egygólos madridi előny. A folytatásban átvette a kezdeményezést a Betis, s több alkalommal is sikerrel bontotta meg a Real védelmét, azonban Lunyin Cucho Hernández, illetve Natan próbálkozásánál is résen volt. A másik oldalon is akadtak gólhelyzetek, de Álvaro Valles ezúttal összeszedetten védett, így az eredmény nem változott.

Már mindenki elkönyvelte a madridi sikert, amikor a háromperces ráadás negyedik percében Antony centerezését Rüdiger pont Héctor Bellerín elé rúgta, aki gondolkodás nélkül a hálóba küldte a labdát, pontot mentve a sevillai zöld-fehéreknek. 1–1

A Real Madrid így ugyan feljött nyolc pontra az éllovas Barcelona mögé, de a katalánok szombaton 11 pontra elhúzhatnak, amennyiben nyerni tudnak a Getafe vendégeként.

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)

SZOMBAT

14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)

16.15: Getafe–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)