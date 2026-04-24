A ráadásban jött a dráma, a Real Madrid csak egy pontot szerzett a sevillai katlanban
Mezőnyfölényben játszott a La Cartujában a Real Madrid, az első gólhelyzetre pedig a nyolcadik percig kellett várni – Mbappé viszont nem találta el a kaput Brahim beadására érkezve. A francia klasszis nem sokkal később Alexander-Arnold labdájára is odaért, de végül a kapu fölé durrantotta. A jég végül a 17. percben tört meg: Valverde távoli bombáját Valles nem tudta megfogni, a kipattanót pedig Vinícius Júnior pofozta a bal alsóba.
A Betis pillanatai a szünet előtt jöttek el, de Andrij Lunyin remek napot fogott ki: az ukrán kapus előbb Antony távoli, lapos, megpattanó lövését piszkálta ki a bal alsó elől, aztán gyors egymásutánban Bakambuval, majd az ismétlésre érkező brazillal is kibabrált.
A fordulás utáni első perceket is a Real irányította, Mbappé gólt is szerzett, ám a francia csatár leshelyzete miatt maradt az egygólos madridi előny. A folytatásban átvette a kezdeményezést a Betis, s több alkalommal is sikerrel bontotta meg a Real védelmét, azonban Lunyin Cucho Hernández, illetve Natan próbálkozásánál is résen volt. A másik oldalon is akadtak gólhelyzetek, de Álvaro Valles ezúttal összeszedetten védett, így az eredmény nem változott.
Már mindenki elkönyvelte a madridi sikert, amikor a háromperces ráadás negyedik percében Antony centerezését Rüdiger pont Héctor Bellerín elé rúgta, aki gondolkodás nélkül a hálóba küldte a labdát, pontot mentve a sevillai zöld-fehéreknek. 1–1
A Real Madrid így ugyan feljött nyolc pontra az éllovas Barcelona mögé, de a katalánok szombaton 11 pontra elhúzhatnak, amennyiben nyerni tudnak a Getafe vendégeként.
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)
SZOMBAT
14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|32
|27
|1
|4
|85–30
|+55
|82
|2. Real Madrid
|33
|23
|5
|5
|68–31
|+37
|74
|3. Villarreal
|32
|19
|5
|8
|57–37
|+20
|62
|4. Atlético Madrid
|32
|17
|6
|9
|53–35
|+18
|57
|5. Betis
|33
|12
|14
|7
|49–41
|+8
|50
|6. Celta Vigo
|32
|11
|11
|10
|44–41
|+3
|44
|7. Getafe
|32
|13
|5
|14
|28–32
|–4
|44
|8. Real Sociedad
|32
|11
|9
|12
|49–49
|0
|42
|9. Athletic Bilbao
|32
|12
|5
|15
|34–45
|–11
|41
|10. Osasuna
|32
|10
|9
|13
|37–39
|–2
|39
|11. Rayo Vallecano
|32
|9
|11
|12
|30–38
|–8
|38
|12. Espanyol
|32
|10
|8
|14
|37–49
|–12
|38
|13. Girona
|32
|9
|11
|12
|35–48
|–13
|38
|14. Valencia
|32
|9
|9
|14
|35–47
|–12
|36
|15. Elche
|32
|8
|11
|13
|42–49
|–7
|35
|16. Mallorca
|32
|9
|8
|15
|40–49
|–9
|35
|17. Sevilla
|32
|9
|7
|16
|39–53
|–14
|34
|18. Alaves
|32
|8
|9
|15
|36–48
|–12
|33
|19. Levante
|32
|8
|8
|16
|37–50
|–13
|32
|20. Oviedo
|32
|6
|10
|16
|25–49
|–24
|28