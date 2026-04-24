A ráadásban jött a dráma, a Real Madrid csak egy pontot szerzett a sevillai katlanban

2026.04.24. 23:12
Real Betis Real Madrid La Liga
Nem bírt egymással a Real Betis és a Real Madrid a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 32. fordulójában.

Mezőnyfölényben játszott a La Cartujában a Real Madrid, az első gólhelyzetre pedig a nyolcadik percig kellett várni – Mbappé viszont nem találta el a kaput Brahim beadására érkezve. A francia klasszis nem sokkal később Alexander-Arnold labdájára is odaért, de végül a kapu fölé durrantotta. A jég végül a 17. percben tört meg: Valverde távoli bombáját Valles nem tudta megfogni, a kipattanót pedig Vinícius Júnior pofozta a bal alsóba. 

A Betis pillanatai a szünet előtt jöttek el, de Andrij Lunyin remek napot fogott ki: az ukrán kapus előbb Antony távoli, lapos, megpattanó lövését piszkálta ki a bal alsó elől, aztán gyors egymásutánban Bakambuval, majd az ismétlésre érkező brazillal is kibabrált. 

A fordulás utáni első perceket is a Real irányította, Mbappé gólt is szerzett, ám a francia csatár leshelyzete miatt maradt az egygólos madridi előny. A folytatásban átvette a kezdeményezést a Betis, s több alkalommal is sikerrel bontotta meg a Real védelmét, azonban Lunyin Cucho Hernández, illetve Natan próbálkozásánál is résen volt. A másik oldalon is akadtak gólhelyzetek, de Álvaro Valles ezúttal összeszedetten védett, így az eredmény nem változott. 

Már mindenki elkönyvelte a madridi sikert, amikor a háromperces ráadás negyedik percében Antony centerezését Rüdiger pont Héctor Bellerín elé rúgta, aki gondolkodás nélkül a hálóba küldte a labdát, pontot mentve a sevillai zöld-fehéreknek. 1–1

A Real Madrid így ugyan feljött nyolc pontra az éllovas Barcelona mögé, de a katalánok szombaton 11 pontra elhúzhatnak, amennyiben nyerni tudnak a Getafe vendégeként.

SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
Betis–Real Madrid 1–1 (Bellerín 90+4., ill. Vinícius Jr. 17.)

SZOMBAT
14.00: Alavés–Mallorca (Tv: Spíler2)
16.15: Getafe–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Girona (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ
21.00: Espanyol–Levante (Tv: Spíler2)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona32271485–30+55 82 
2. Real Madrid33235568–31+37 74 
3. Villarreal32195857–37+20 62 
4. Atlético Madrid32176953–35+18 57 
5. Betis331214749–41+8 50 
6. Celta Vigo3211111044–41+3 44 
7. Getafe321351428–32–4 44 
8. Real Sociedad321191249–4942 
9. Athletic Bilbao321251534–45–11 41 
10. Osasuna321091337–39–2 39 
11. Rayo Vallecano329111230–38–8 38 
12. Espanyol321081437–49–12 38 
13. Girona329111235–48–13 38 
14. Valencia32991435–47–12 36 
15. Elche328111342–49–7 35 
16. Mallorca32981540–49–9 35 
17. Sevilla32971639–53–14 34 
18. Alaves32891536–48–12 33 
19. Levante32881637–50–13 32 
20. Oviedo326101625–49–24 28 

 

