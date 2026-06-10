Nemzeti Sportrádió

Kezdődik a vb! – kitölthető poszter a Nemzeti Sportban; Schäfer: Ez életem legszebb gólja

L. P. I.L. P. I.
2026.06.10. 23:50
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A Nemzeti Sport
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Amerikán a világ szeme: rajt a labdarúgó-vb-n. Mexikóból Borsos László a (társ)házigazda csütörtöki, Dél-Afrika elleni nyitó mérkőzése előtt felfokozott hangulatról és várakozásról számolt be, az ugyancsak A-csoportos csehek esélyeit Vladimír Darida taglalta, de az Ancelotti vezette brazilokról, Gianni Infantino szerdai sajtótájékoztatójáról, David Alabáról és Viktor Gyökeresről is olvashatnak a csütörtöki Nemzeti Sportban. Minden, amit a világbajnokságról tudni érdemes – hét oldalon. + Poszteren a kitölthető világbajnoki menetrend.

A gyenge első félidőt kiváló második követte. Labdarúgó-válogatottunk kedd esti győzelme után a kazahverés főszereplői beszéltek arról, hogy miként látták belülről a 3–1-es magyar győzelemmel záruló felkészülési meccset. A második gólt szerző Schäfer András egyenesen eddigi pályafutása legszebb góljának nevezte a majdnem harminc méterről megeresztett bombát.

Sofron István a Fradi utáni folytatáson gondolkozik. Válogatott jégkorongozónk nem kertelt: Beke Zsombornak elmondta, hogy nagyon szeretne ismét Fehérváron játszani, és a Ferencvárostól való távozásának részleteibe is beavatja az NS olvasóit.

BL-döntőben a Fradi női vízilabdacsapata. Az ötméterespárbajba torkolló elődöntőben egyedül az utolsó pillanatban vezetett a magyar bajnok, de ez elég is volt a fináléba jutáshoz. Szeleczki Róbert máltai helyszíni jelentésében nemcsak erről, hanem a csütörtökön elődöntőző fiúkról is bőven esik szó.

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Kitölthető vb-poszter csütörtökön a Nemzeti Sportban!

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