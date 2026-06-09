Nemzeti Sportrádió

Szerdai sportműsor: a vízilabda BL elődöntőjében játszik az FTC női csapata

R. P.R. P.
2026.06.09. 23:55
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Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Szerdán a vízilabda BL elődöntőjében játszik az FTC női csapata, az ellenfél a spanyol Sant Andreu. A csütörtökön rajtoló futball-vb előtt felkészülési meccsen lép pályára a portugál és az angol válogatott is, míg Udvardy Panna s-Hertogenboschban teniszezik.

 

 JÚNIUS 10., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
  1.00: Szaúd-Arábia–Szenegál
  3.00: Argentína–Izland
  3.00: Irak–Venezuela
21.45: Portugália–Nigéria (Tv: Spíler2)
22.00: Anglia–Costa Rica (Tv: Spíler1)
Csütörtök, 2.00: Bolívia–Algéria

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
20.00: Gyémánt Liga-verseny, Oslo (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT
Hosszú távú vb, Le Mans-i 24 órás verseny
13.45: 1. szabadedzés (Tv: Eurosport2)
18.30: selejtező (Tv: Eurosport1)
21.45: 2. szabadedzés (Tv: Eurosport1)

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.00: Cleveland Guardians–New York Yankees (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR
15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)
17.15: Circuit Franco-Belge, férfiak (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA
NBA, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 2.30: New York Knicks–San Antonio Spurs

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1088 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA
Világkupaverseny, Budapest (BOK-csarnok, KSI-uszoda)
Férfi selejtező
  8.00: A-csoport
  9.45: B-csoport
12.00: C-csoport
13.45: D-csoport
13.00: női elődöntős vívás

TENISZ
ATP és WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
12.40: Udvardy Panna–Darja Sznigur (ukrán)
ATP 250-es torna, Stuttgart
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, London
12.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)
ELŐDÖNTŐ
19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Sant Andreu (spanyol) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
21.00: Mataró (spanyol)–Olympiakosz (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Vendégünk Neszmélyi Emil sportjogász, extrémsportoló
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ballai Attila 
  9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: így lett bajnok a Ferencváros ma BL-elődöntőt játszó női vízilabdacsapata
12.00: Bajnokok – Feczkó Tamás, műsorvezető: Szegő Tibor
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Asszó
14.35: Szorítósarok
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Csütörtökön megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság, vendég: Dajka László és Cselőtei Márk
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Beszélgetés Bogdán Ádámmal
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.35: Beszámoló a budapesti öttusa-vk-versenyről. A hétvégén kajak-kenu Európa-bajnokságot rendeznek Portugáliában
Körkapcsolás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Összefoglaljuk labdarúgó-válogatottunk két felkészülési mérkőzését
18.45: Az FTC–Sant Andreu női vízilabda BL-elődöntő stúdiós felvezetése Mihók Attilával
19.00: Közvetítés az FTC–Sant Andreu női vízilabda BL-elődöntőről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Mihók Attila
20.15: A vízilabdameccs értékelése Mihók Attilával és interjúkkal
20.40: Sajtótájékoztatót tartott a női kosárlabda-bajnok NKA Universitas Pécs a következő idény terveiről
21.00: Újratöltve-magazin – az újpesti futball-legenda, Törőcsik András élete és pályafutása
22.30: Sportvilág Olasz Gergővel

 

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