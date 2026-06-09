Szerdai sportműsor: a vízilabda BL elődöntőjében játszik az FTC női csapata

JÚNIUS 10., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

1.00: Szaúd-Arábia–Szenegál

3.00: Argentína–Izland

3.00: Irak–Venezuela

21.45: Portugália–Nigéria (Tv: Spíler2)

22.00: Anglia–Costa Rica (Tv: Spíler1)

Csütörtök, 2.00: Bolívia–Algéria

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

20.00: Gyémánt Liga-verseny, Oslo (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT

Hosszú távú vb, Le Mans-i 24 órás verseny

13.45: 1. szabadedzés (Tv: Eurosport2)

18.30: selejtező (Tv: Eurosport1)

21.45: 2. szabadedzés (Tv: Eurosport1)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.00: Cleveland Guardians–New York Yankees (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

15.40: Tour Auvergne-Rhone-Alpes, férfiak (Tv: M4 Sport, Eurosport1)

17.15: Circuit Franco-Belge, férfiak (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

NBA, DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 2.30: New York Knicks–San Antonio Spurs

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1088 (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

Világkupaverseny, Budapest (BOK-csarnok, KSI-uszoda)

Férfi selejtező

8.00: A-csoport

9.45: B-csoport

12.00: C-csoport

13.45: D-csoport

13.00: női elődöntős vívás

TENISZ

ATP és WTA 250-es torna, s-Hertogenbosch

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

12.40: Udvardy Panna–Darja Sznigur (ukrán)

ATP 250-es torna, Stuttgart

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, London

12.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

ELŐDÖNTŐ

19.00: FTC-Telekom Waterpolo–Sant Andreu (spanyol) (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

21.00: Mataró (spanyol)–Olympiakosz (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Neszmélyi Emil sportjogász, extrémsportoló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Ballai Attila

9.00: László Csabát hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: így lett bajnok a Ferencváros ma BL-elődöntőt játszó női vízilabdacsapata

12.00: Bajnokok – Feczkó Tamás, műsorvezető: Szegő Tibor

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Asszó

14.35: Szorítósarok

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Csütörtökön megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság, vendég: Dajka László és Cselőtei Márk

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor

17.00: Beszélgetés Bogdán Ádámmal

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.35: Beszámoló a budapesti öttusa-vk-versenyről. A hétvégén kajak-kenu Európa-bajnokságot rendeznek Portugáliában

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Összefoglaljuk labdarúgó-válogatottunk két felkészülési mérkőzését

18.45: Az FTC–Sant Andreu női vízilabda BL-elődöntő stúdiós felvezetése Mihók Attilával

19.00: Közvetítés az FTC–Sant Andreu női vízilabda BL-elődöntőről. Kommentátor: Katona László, szakértő: Mihók Attila

20.15: A vízilabdameccs értékelése Mihók Attilával és interjúkkal

20.40: Sajtótájékoztatót tartott a női kosárlabda-bajnok NKA Universitas Pécs a következő idény terveiről

21.00: Újratöltve-magazin – az újpesti futball-legenda, Törőcsik András élete és pályafutása

22.30: Sportvilág Olasz Gergővel