„Hihetetlen, megcsináltuk!” – a történelmi győztes gólt szerző Mateta értékelt a Kl-döntő után

„Fantasztikusan érzem magm! Megcsináltuk! Hihetetlen... Mindent beleadtunk ma, szívünk-lelkünk kitettük a pályára. A Palace-szurkolók mindig is mögöttünk álltak, hálásak vagyunk nekik!” – mondta Jean-Philipp Mateta, a győztes gól szerzője, aki a francia válogatott tagjaként az amerikai vb-n is ott lesz.

A meccs embere az angol vb-keretből kimaradó középpályás, Adam Wharton lett.

„Nem lehettem ott tavaly az FA-kupa-győzelem ünneplésénél, na, ezt most nem hagyom ki... Nem lehet az örömöt szavakba önteni, csodálatos! Mindenki tudja, mit jelent ez Dél-Londonnak. Szerezhettünk volna akár több gólt is, de a lényeg, hogy a munka elvégezve...” – tárta fel érzelmeit az angol hatos.

„Nem mindig álltunk jól, néhány meccset elbuktunk a menetelés sorén, de mindig felálltunk, és most itt vagyunk. Hasonló érzelmek tombolnak bennem, mint a tavalyi FA-kupa-győzelem után. Elképesztően boldog vagyok. Az érzés, amikor álmodsz valamiről, de nem hiszed, hogy az valósággá válhat, aztán mégis” – fogalmazott Tyrick Mitchell, a Crystal Palace védője.