„Hihetetlen, megcsináltuk!” – a történelmi győztes gólt szerző Mateta értékelt a Kl-döntő után

2026.05.27. 23:32
Jean-Philippe Mateta (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Konferencialiga döntőjét a Crystal Palace nyerte meg 1–0-ra a Rayo Vallecano ellen Lipcsében, szerdán. A finálét követően a főszereplők nyilatkoztak.

 

„Fantasztikusan érzem magm! Megcsináltuk! Hihetetlen... Mindent beleadtunk ma, szívünk-lelkünk kitettük a pályára. A Palace-szurkolók mindig is mögöttünk álltak, hálásak vagyunk nekik!” – mondta Jean-Philipp Mateta, a győztes gól szerzője, aki a francia válogatott tagjaként az amerikai vb-n is ott lesz.

A meccs embere az angol vb-keretből kimaradó középpályás, Adam Wharton lett.  

„Nem lehettem ott tavaly az FA-kupa-győzelem ünneplésénél, na, ezt most nem hagyom ki... Nem lehet az örömöt szavakba önteni, csodálatos! Mindenki tudja, mit jelent ez Dél-Londonnak. Szerezhettünk volna akár több gólt is, de a lényeg, hogy a munka elvégezve...” – tárta fel érzelmeit az angol hatos. 

„Nem mindig álltunk jól, néhány meccset elbuktunk a menetelés sorén, de mindig felálltunk, és most itt vagyunk. Hasonló érzelmek tombolnak bennem, mint a tavalyi FA-kupa-győzelem után. Elképesztően boldog vagyok. Az érzés, amikor álmodsz valamiről, de nem hiszed, hogy az valósággá válhat, aztán mégis” – fogalmazott Tyrick Mitchell, a Crystal Palace védője.

Európa-konferencialiga
1 órája

Története első európai kupagyőzelmét aratta Lipcsében az angol Crystal Palace

Oliver Glasner, az angolok menedzsere Konferencialiga-győzelemmel búcsúzott a kispadtól, a Rayo nem tudott történelmet írni.

KONFERENCIALIGA
DÖNTŐ
CRYSTAL PALACE (angol)–RAYO VALLECANO (spanyol) 1–0 (0–0)
Lipcse, Red Bull Aréna, 39 176 néző. Vezette: Mariani (olasz)
PALACE: D. Henderson – Riad, Lacroix, Canvot – D. Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Mateta (J. S. Larsen, 76.), Pino (Guessand, 80.). Menedzser: Oliver Glasner
RAYO: Batalla – Ratiu, Ciss, Lejeune, Chavarria – U. López (P. Díaz, 62.), Ó. Valentin (N. Mendy, 62.) – J. de Frutos (Camello, 70.), Palazón (Akhomach, 77.), Á. García (A. Espino, 70.) – Alemao. Vezetőedző: Inigo Pérez
Gólszerző: Mateta (51.)

