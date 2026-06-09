Már nem Arbeloa a Real Madrid vezetőedzője – hivatalos

Közös megegyezéssel felmentette vezetőedzői pozíciójából Álvaro Arbeloát a Real Madrid – közölte hivatalos honlapján a spanyol klub.

„A Real Madrid rendkívül hálás Álvaro Arbeloának, aki klubunknál töltött ideje alatt utánpótlásedzői megbízatásától kezdve végig bizonyította profizmusát, hűségét és elkötelezettségét, megtestesítve klubunk alapvető értékeit. A Real Madrid, amely neki mindig az otthona lesz, sok szerencsét kíván neki és egész családjának életük új fejezetéhez” – áll a királyiak kommünikéjében.

Arbeloa vezetőedzőként 28 tétmérkőzésen irányította a Realt, mérlege 18 győzelem, 2 döntetlen és 8 vereség. A távozó tréner helyébe minden bizonnyal a csapatot 2010 és 2013 között már dirigáló José Mourinho lép.