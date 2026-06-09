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Már nem Arbeloa a Real Madrid vezetőedzője – hivatalos

V. H. L.V. H. L.
2026.06.09. 20:10
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Néhány nap híján fél évig volt a Real Madrid vezetőedzője (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Álvaro Arbeloa La Liga
Közös megegyezéssel távozik a Real Madridtól Álvaro Arbeloa, aki Xabi Alonso menesztése után megbízott vezetőedzőként huszonnyolc mérkőzésen irányította a spanyol fővárosiak első csapatát.

Közös megegyezéssel felmentette vezetőedzői pozíciójából Álvaro Arbeloát a Real Madrid – közölte hivatalos honlapján a spanyol klub.

„A Real Madrid rendkívül hálás Álvaro Arbeloának, aki klubunknál töltött ideje alatt utánpótlásedzői megbízatásától kezdve végig bizonyította profizmusát, hűségét és elkötelezettségét, megtestesítve klubunk alapvető értékeit. A Real Madrid, amely neki mindig az otthona lesz, sok szerencsét kíván neki és egész családjának életük új fejezetéhez” – áll a királyiak kommünikéjében.

Arbeloa vezetőedzőként 28 tétmérkőzésen irányította a Realt, mérlege 18 győzelem, 2 döntetlen és 8 vereség. A távozó tréner helyébe minden bizonnyal a csapatot 2010 és 2013 között már dirigáló José Mourinho lép.

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