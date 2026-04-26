La Liga: a Celta legyőzésével közeledik a bronzéremhez a Villarreal

A Sevilla a legutóbbi hét meccséből csak az Atlético Madrid ellenit nyerte meg, így Pamplonában győznie kellett, hogy elmozdulhasson a kieső helyekről.

Az andalúziaiak a 69. percben meg is szerezték a vezetést, egy beadás után Neal Maupay nagy erővel fejelt a kapuba. De csak tíz percig volt a vendégeknél az előny, a 80. percben Raúl García tizenhat méterről kilőtte a jobb sarkot. A ráadás kilencedik percében pedig érkezett Alejandro Catena, aki hat méterről fejelt a kapuba, megnyerve a meccset a navarraiaknak.

Egyre nehezebb helyzetben van az Oviedo, amely 16 perc után már kétgólos hátrányba került az Elche ellen. Bár Iljasz Saira az utolsó negyedórához érkezve szépített, az újonc pont nélkül maradt, és hét pont a hátránya a már bennmaradó helyen álló Mallorcával szemben öt mérkőzéssel a zárás előtt.