Először jutott be a női vízilabda BL-döntőbe a Ferencváros!

A tavalyi elődöntő visszavágójával kezdődött meg a vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének programja Máltán – a szerdai korábbi meccsen ismét FTC–Sant Andreu párharcot rendeztek a döntőbe jutásért. A végül első BL-serlegét megszerző Sant Andreu akkor 10–7-re nyert, az akkor a négyes döntőben újonc ferencvárosiak viszont ezúttal remek hajrával szétlövésre mentett, és visszavágott. A főépülettel szemközti oldalon szép számban foglaltak helyet a zöld-fehér drukkerek, de a riválist is sokan elkísérték.

Az első negyed ugyanúgy 4–1-gyel a spanyolok javára dőlt el, mint egy éve: Vályi Vanda egy megúszásgóllal egyenlített – volna, ha Javier Aznar nem kéri ki jókor a videóbírót, amely alapján kiderült, Elena Ruiz lövése a felső kapufáról bepattant, így 2–0 lett oda. Kuna Szonja kihasznált egy emberelőnyt, de Elena Ruiz ötméteresből is eredményes volt. A folytatásban is nehéz volt feltörni az ellenfél véd, bár az emberfórokat elkezdték kihasználni, Leimeter Dóra és Szilágyi Dorottya is betalált hat az öt ellen. Ám eközben a rivális sem lassított, néhány jó blokk és Neszmély Boglárka-védés ellenére Elena Ruiz a negyed közepén már három gólnál járt, és ekkora volt a Sant Andreu előnye is a félidőben (6–3).

Térfélcsere után szép FTC-gól következett, Vályi lövését blokkolták, a visszakerülő labdát Beatriz Ortiz tette a gólszerző Keszthelyi Rita elé centerbe – a túloldalon Elena Ruiz vágta be a negyedik gólját. Szilágyi Dorottya hatalmasat birkózott a zöld-fehérek ötödik góljáért (ha nem lövi be, elképzelhető, hogy ötméterest kap), majd egy jó védekezés után Eleftheria Plevritu talált be. Az egyenlítésért Szilágyi akart volna gólpasszt adni Ortiznak, aki viszont két méteren belülre ment – a kontratámadásból María Palacio volt eredményes, de hirtelen éles meccs kerekedett.

Nona Pérez révén hiába lépett el ismét háromra a Sant Andreu (10–7), két gyors góllal az FTC harmadszor, majd később Plevritu negyedik góljával negyedszer is felzárkózott egyre, miközben több emberhátrányt kivédekezett. Egy perccel a vége előtt Plevritu passzából Noa de Vries tenyerelt szenzációs egyenlítő gólt, védője és a kiúszó Martina Terré fölé magasodva, míg Elena Ruiz utolsó távolija mellé zúgott – szétlövés következett.

Az első párnál mindkét kapus védett, három-három sikeres kísérlet után viszont Kiss Alexandra (aki a negyedik körnél szállt be) kivédte Queralt Antón lövését, míg a túloldalon Leimeter Dóra eldöntötte: megvan az FTC első BL-döntője női vonalon!

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ (MÁLTA)

ELŐDÖNTŐ

FTC-TELEKOM–SANT ANDREU (spanyol) 11–11 (1–4, 2–2, 4–3, 4–2) – szétlövéssel 4–3

Gzira, 700 néző. V: Ferrari (olasz), Schopp (német)

FTC: NESZMÉLY – Keszthelyi 1, ORTIZ 1, Hertzka, Gurisatti, Vályi V., LEIMETER 1. Csere: Kiss A. (kapus), E. PLEVRITU 4, Farkas T., De Vries 1, Máté Zs., SZILÁGYI D. 2, Kuna 1. Edző: Matajsz Márk

SANT ANDREU: MARTINA TERRÉ – Pedley, E. RUIZ 5, Antón 1, Camús, A. Ruiz, N. PÉREZ 2. Csere: Cserekapus (kapus), Munoz, Farré 1, Palacio 1, A. Williams, Latorre, Jutte 1. Edző: Javier Aznar

Emberelőny-kihasználás: 16/8, ill. 9/3

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1

Kipontozódott: Pedley (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Matajsz Márk: – Úgy tűnhetett, hogy rohantunk az eredmény után, de valójában nekünk is megvoltak a helyzeteink, csak az elején még kimaradtak. Ha kicsit higgadtabbak a lányok, és nem kapkodnak, nem ment volna el az ellenfél. De elment, viszont a tartását mutatja a csapatnak, hogy nem esett szét, összezárt a védelem Neszmély Bogival az élen, jöttek a blokkok, a hajrában belőttük a helyzeteinket. Segített, hogy tavaly hasonló cipőben jártunk, beszéltük a szünetekben, hogy nem kell pánikolni, van még idő, és egymást segítve kihúzták a lányok magukat a gödörből, ami egy erős csapat ismérve.

Mataró (spanyol)–Olympiakosz (görög) 12–14 (4–4, 3–6, 4–3, 1–1)