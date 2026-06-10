A Barcelona nem vásárolja meg Rashford játékjogát – sajtóhír

A Marca és a Mundo Deportivo is arról számolt be szerdán, hogy a Barca a kölcsönszerződés lejárta után nem vásárolja meg 30 millióért Marcus Rashford játékjogát, aminek részben Anthony Gordon szerződtetése az oka, aki május végén írt alá a katalánoknál, s a hírek szerint 80 millió eurót kapott érte a Newcastle United.

A gránátvörös-kék klubnak június 15-ig lenne lehetősége élni az opciós jogával a 71-szeres angol válogatott játékos esetében. Azonban amellett, hogy Gordonért zsebbe kellett nyúlnia a Barcelonának, a klubnál úgy látják, mással kellene megoldani a távozó Robert Lewandowski pótlását, méghozzá Julián Álvárezzel, akit nemrég a Real Madrid akart megszerezni, de az Atlético Madrid visszautasította a 150 millió eurós ajánlatot. Az más kérdés, van-e realitása annak, hogy a Barca ennél nagyobb ajánlatot tegyen, s átigazolja a 26 éves argentin támadót.

Rashford esetében egyébként állítólag nem kizárt az az eshetőség sem, hogy bár a katalánok most nem élnek az opciós jogukkal, de később, más kondíciók mellett mégis megtartsák a 28 éves futballistát.

A csatár tavaly nyáron került kölcsönben Barcelonában, az idény 49 mérkőzésen 14-14 gólt és asszisztot jegyzett, nem mellesleg spanyol bajnoki címet nyert a csapattal.