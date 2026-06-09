Marco Rossi: Kazahsztán gyakorlatilag agresszív transzban játszotta végig a mérkőzést

A szövetségi kapitány, Marco Rossi sem ment el szó nélkül a válogatott első félidei teljesítménye mellett, igaz, ő talán kevésbé volt szigorú a csapattal szemben, mint Schäfer, ugyanakkor már előre is tekintett az őszi Nemzetek Ligája-sorozatra.

„Nyerni akartunk, de nem így szerettük volna kezdeni a mérkőzést, egy ilyen kapott góllal. Tudtuk előre, hogy gyors játékosok alkotják az ellenfelet és jól kontráznak, tudnak gyakorlatilag csak kontrára is játszani. Egy szögletből kaptuk a gólt, aminél gyakorlatilag elveszítettük az embert. Az ilyen hibákat el kell kerülnünk. Ha viszont nem tudjuk elkerülni, akkor reagálni kell rá. Ezt a reagálást talán már az első félidőben elkezdték a srácok, de a szünet után már jobban ment. Láthattuk, hogy nemzetközi szinten nincsenek barátságos meccsek, Kazahsztán gyakorlatilag agresszív transzban játszotta végig a mérkőzést, ahogy egyébként mindenkinek játszania kell a pályán. Tényleg, nincsenek barátságos mérkőzések, ezt el kell fogadnunk, és tisztában kell vele lennünk, hogy úgy nem kezdhetünk egy találkozót senki ellen, hogy nem százszázalékosan arra koncentrálunk, mert nem elitcsapat vagyunk. Ez a legfontosabb. Lehetett látni, hogy hány játékost sikerült beépíteni, hogy hány fiatal játékos mutatkozhatott be. Az én dolgom a szövetség szerint, hogy a jelenen és a jövőn dolgozzak. Nyilván nélkülem is van jövő, és velem is. Nagyon sok poszton gondolhatjuk, hogy legalábbis megfelelő jövő elé nézzünk. Számos olyan játékosunk van, akiket más posztokon is kipróbálhatunk, és úgy gondolom, hogy a fiatalok reakciója jó volt erre” – fogalmazott Rossi a meccs után.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–KAZAHSZTÁN 3–1 (0–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 19 595 néző. Vezette: Pavle Ilics (Milan Sutulovics, Nikola Djorovics) – szerbek

MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Pécsi, 62.) – Osváth (Tóth R., 75.), Orbán, Markgráf, Styles (Nagy Zs., 62.) – Schäfer, Vitális (Kovács B., 62.) – Redzic (Lukács D., a szünetben), Szoboszlai, Tóth A. (Szűcs T., a szünetben) – Varga B. (Baráth P., 84.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

KAZAHSZTÁN: Anarbekov – Mrinszkij (Asirbek, 73.), Malij, Alip, Vorogovszkij (Szovet, 88.) – Karaman (Amir, 73.), Kuat (Tapalov, 73.), Orazov (Abrajev, 88.) – Szamorodov, Szatpajev (Toktibaj, 57.), Kenzsebek (Csesznokov, 57.). Szövetségi kapitány: Talgat Bajszufinov

Gólszerző: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

Kiállítva: Szamorodov (63.)