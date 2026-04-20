Négy vereség után pontot szerzett a Lecce, folytatódott a Fiorentina veretlenségi sorozata

Mindkét csapat a bennmaradásért harcol, de a Fiorentina lényegesen jobb helyzetben volt a forduló előtt, hiszen nyolcpontos előnnyel bírt a már kieső helyen álló Leccével szemben. Ha matematikailag nem is, győzelemmel gyakorlatilag bebiztosíthatta volna következő idénybeli Serie A-tagságát a firenzei csapat, amely az első fél óra végén megszerezte a vezetést – Jack Harrison 11 méterről tekert a kapu jobb oldalába.

A 71. percben egyenlítettek a hazaiak, Antonino Gallo szöglete után Tiago Gabriel fejelt a kapuba. Mindkét fél megnyerhette volna a meccset, de maradt a döntetlen, amivel a Fiorentina már hat bajnoki óta veretlen. A Lecce zsinórban négy vereség után szerzett pontot, ám maradt a kiesőzónában, még ha csak rosszabb gólkülönbsége miatt is. 1–1

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

Lecce–Fiorentina 1–1 (Tiago Gabriel 71., ill. J. Harrison 30.)

Vasárnap játszották

Juventus–Bologna 2–0 (J. David 2., K. Thuram 57.)

Hellas Verona–Milan 0–1 (Rabiot 43.)

Pisa–Genoa 1–2 (Canestrelli 19., ill. Ekhator 41., Colombo 55. – 11-esből)

Cremonese–Torino 0–0

Szombaton játszották

Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)

Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)

Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)

Pénteken játszották

Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)

Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)