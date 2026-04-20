Négy vereség után pontot szerzett a Lecce, folytatódott a Fiorentina veretlenségi sorozata
Mindkét csapat a bennmaradásért harcol, de a Fiorentina lényegesen jobb helyzetben volt a forduló előtt, hiszen nyolcpontos előnnyel bírt a már kieső helyen álló Leccével szemben. Ha matematikailag nem is, győzelemmel gyakorlatilag bebiztosíthatta volna következő idénybeli Serie A-tagságát a firenzei csapat, amely az első fél óra végén megszerezte a vezetést – Jack Harrison 11 méterről tekert a kapu jobb oldalába.
A 71. percben egyenlítettek a hazaiak, Antonino Gallo szöglete után Tiago Gabriel fejelt a kapuba. Mindkét fél megnyerhette volna a meccset, de maradt a döntetlen, amivel a Fiorentina már hat bajnoki óta veretlen. A Lecce zsinórban négy vereség után szerzett pontot, ám maradt a kiesőzónában, még ha csak rosszabb gólkülönbsége miatt is. 1–1
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ – hétfői mérkőzés
Lecce–Fiorentina 1–1 (Tiago Gabriel 71., ill. J. Harrison 30.)
Vasárnap játszották
Juventus–Bologna 2–0 (J. David 2., K. Thuram 57.)
Hellas Verona–Milan 0–1 (Rabiot 43.)
Pisa–Genoa 1–2 (Canestrelli 19., ill. Ekhator 41., Colombo 55. – 11-esből)
Cremonese–Torino 0–0
Szombaton játszották
Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
33
25
3
5
78–29
+49
78
|2. Milan
33
19
9
5
48–27
+21
66
|3. Napoli
33
20
6
7
48–33
+15
66
|4. Juventus
33
18
9
6
57–29
+28
63
|5. Como
33
16
10
7
57–28
+29
58
|6. Roma
33
18
4
11
46–29
+17
58
|7. Atalanta
33
14
12
7
45–29
+16
54
|8. Bologna
33
14
6
13
42–39
+3
48
|9. Lazio
33
12
11
10
34–30
+4
47
|10. Sassuolo
33
13
6
14
41–44
–3
45
|11. Udinese
33
12
7
14
38–43
–5
43
|12. Torino
33
11
7
15
37–54
–17
40
|13. Genoa
33
10
9
14
40–46
–6
39
|14. Parma
33
9
12
12
24–40
–16
39
|15. Fiorentina
33
8
12
13
38–45
–7
36
|16. Cagliari
33
8
9
16
33–47
–14
33
|17. Cremonese
33
6
10
17
26–47
–21
28
|18. Lecce
33
7
7
19
22–46
–24
28
|19. Verona
33
3
9
21
23–56
–33
18
|20. Pisa
33
2
12
19
24–60
–36
18