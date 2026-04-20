Négy vereség után pontot szerzett a Lecce, folytatódott a Fiorentina veretlenségi sorozata

VARGA BALÁZS
2026.04.20. 22:58
null
Egyenlített a Lecce (Fotó: Getty Images)
Serie A Fiorentina Lecce
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 33. fordulójának hétfő esti mérkőzésén a Fiorentina 1–1-et játszott a Lecce vendégeként.

Mindkét csapat a bennmaradásért harcol, de a Fiorentina lényegesen jobb helyzetben volt a forduló előtt, hiszen nyolcpontos előnnyel bírt a már kieső helyen álló Leccével szemben. Ha matematikailag nem is, győzelemmel gyakorlatilag bebiztosíthatta volna következő idénybeli Serie A-tagságát a firenzei csapat, amely az első fél óra végén megszerezte a vezetést – Jack Harrison 11 méterről tekert a kapu jobb oldalába.

A 71. percben egyenlítettek a hazaiak, Antonino Gallo szöglete után Tiago Gabriel fejelt a kapuba. Mindkét fél megnyerhette volna a meccset, de maradt a döntetlen, amivel a Fiorentina már hat bajnoki óta veretlen. A Lecce zsinórban négy vereség után szerzett pontot, ám maradt a kiesőzónában, még ha csak rosszabb gólkülönbsége miatt is. 1–1

OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ – hétfői mérkőzés
Lecce–Fiorentina 1–1 (Tiago Gabriel 71., ill. J. Harrison 30.)

Vasárnap játszották
Juventus–Bologna 2–0 (J. David 2., K. Thuram 57.)
Hellas Verona–Milan 0–1 (Rabiot 43.)
Pisa–Genoa 1–2 (Canestrelli 19., ill. Ekhator 41., Colombo 55. – 11-esből)
Cremonese–Torino 0–0
Szombaton játszották
Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
Pénteken játszották
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Internazionale

33

25

3

5

78–29

+49 

78 

  2. Milan

33

19

9

5

48–27

+21 

66 

  3. Napoli

33

20

6

7

48–33

+15 

66 

  4. Juventus

33

18

9

6

57–29

+28 

63 

  5. Como

33

16

10

7

57–28

+29 

58 

  6. Roma

33

18

4

11

46–29

+17 

58 

  7. Atalanta

33

14

12

7

45–29

+16 

54 

  8. Bologna

33

14

6

13

42–39

+3 

48 

  9. Lazio

33

12

11

10

34–30

+4 

47 

10. Sassuolo

33

13

6

14

41–44

–3 

45 

11. Udinese

33

12

7

14

38–43

–5 

43 

12. Torino

33

11

7

15

37–54

–17 

40 

13. Genoa

33

10

9

14

40–46

–6 

39 

14. Parma

33

9

12

12

24–40

–16 

39 

15. Fiorentina

33

8

12

13

38–45

–7 

36 

16. Cagliari

33

8

9

16

33–47

–14 

33 

17. Cremonese

33

6

10

17

26–47

–21 

28 

18. Lecce

33

7

7

19

22–46

–24 

28 

19. Verona

33

3

9

21

23–56

–33 

18 

20. Pisa

33

2

12

19

24–60

–36 

18 

 

 

