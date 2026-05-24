Balhé a Torino–Juventus meccs előtt, egyórás késéssel kezdődött a torinói derbi
FRISSÍTÉS: 21.48
Érkeznek a csapatok a pályára. Perceken belül kezdődik a mérkőzés.
FRISSÍTÉS: 21.31
A Torino és a Juventus játékosai is visszatértek a pályára, hogy elkezdjék – pontosabban folytassák – a bemelegítést. Minden jel arra utal, hogy 21.45-től elkezdődik a torinói városi rangadó.
FRISSÍTÉS: 21.24
A Gazzetta úgy tudja, a helyszínen egyre nagyobb a feszültség, ezért a vendég Juventus-szurkolók elkezdték elhagyni a szektorukat. A két csapat technikai személyzete viszont már visszatért a pályára, valószínűleg azért, mert a játékosok hamarosan folytatják majd a bemelegítést. A mérkőzés jelen állás szerint 21.45-kor kezdődhet.
KORÁBBAN ÍRTUK
A La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint a mérkőzés kezdése előtt nem sokkal összecsapott egymással a két csapat szurkolótábora. Mint írták, a rendőrség nyolc Juventus-szurkolót őrizetbe vett, akik kapcsolatba kerültek a rivális Torino szurkolóival.
Az olasz sportlap úgy tudja, az összecsapások következtében többen is megsérültek, közülük egy ember súlyosan, az állapota azonban nem életveszélyes. Őt kórházba szállították. A Juventus szurkolói ezért arra kérték a csapat játékosait, hogy ilyen történések után semmiképpen ne lépjenek pályára.
A mérkőzést egyelőre felfüggesztették.
OLASZ SERIE A
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Como
20.45: Lecce–Genoa
20.45: Torino–Juventus*
20.45: Hellas Verona–Roma
* A mérkőzés egyórás csúszással kezdődött.
KORÁBBAN
Napoli–Udinese 1–0 (Höjlund 24.)
Kiállítva: Kabasele (64., Udinese)
Parma–Sassuolo 1–0 (M. Pellegrini 79.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)
Lazio–Pisa 2–1 (Dele-Bashiru 33., Pedro 35., ill. Moreo 23.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)
|1. Internazionale
37
27
5
5
86–32
+54
86
|2. Napoli
38
23
7
8
58–36
+22
76
|3. Roma
37
22
4
11
57–31
+26
70
|4. Milan
37
20
10
7
52–33
+19
70
|5. Como
37
19
11
7
61–28
+33
68
|6. Juventus
37
19
11
7
59–32
+27
68
|7. Atalanta
37
15
13
9
50–35
+15
58
|8. Bologna
37
16
7
14
46–43
+3
55
|9. Lazio
37
13
12
12
39–39
0
51
|10. Udinese
38
14
8
16
45–48
–3
50
|11. Sassuolo
38
14
7
17
46–50
–4
49
|12. Parma
38
11
12
15
28–46
–18
45
|13. Torino
37
12
8
17
42–61
–19
44
|14. Genoa
37
10
11
16
41–50
–9
41
|15. Fiorentina
37
9
14
14
40–49
–9
41
|16. Cagliari
37
10
10
17
38–52
–14
40
|17. Lecce
37
9
8
20
27–50
–23
35
|18. Cremonese
37
8
10
19
31–53
–22
34
|19. Verona
37
3
12
22
25–59
–34
21
|20. Pisa
37
2
12
23
25–69
–44
18