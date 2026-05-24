Balhé a Torino–Juventus meccs előtt, egyórás késéssel kezdődött a torinói derbi

FRISSÍTÉS: 21.48

Érkeznek a csapatok a pályára. Perceken belül kezdődik a mérkőzés.

FRISSÍTÉS: 21.31

A Torino és a Juventus játékosai is visszatértek a pályára, hogy elkezdjék – pontosabban folytassák – a bemelegítést. Minden jel arra utal, hogy 21.45-től elkezdődik a torinói városi rangadó.

FRISSÍTÉS: 21.24

A Gazzetta úgy tudja, a helyszínen egyre nagyobb a feszültség, ezért a vendég Juventus-szurkolók elkezdték elhagyni a szektorukat. A két csapat technikai személyzete viszont már visszatért a pályára, valószínűleg azért, mert a játékosok hamarosan folytatják majd a bemelegítést. A mérkőzés jelen állás szerint 21.45-kor kezdődhet.

KORÁBBAN ÍRTUK

A La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint a mérkőzés kezdése előtt nem sokkal összecsapott egymással a két csapat szurkolótábora. Mint írták, a rendőrség nyolc Juventus-szurkolót őrizetbe vett, akik kapcsolatba kerültek a rivális Torino szurkolóival.

Az olasz sportlap úgy tudja, az összecsapások következtében többen is megsérültek, közülük egy ember súlyosan, az állapota azonban nem életveszélyes. Őt kórházba szállították. A Juventus szurkolói ezért arra kérték a csapat játékosait, hogy ilyen történések után semmiképpen ne lépjenek pályára.

A mérkőzést egyelőre felfüggesztették.

OLASZ SERIE A

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Cremonese–Como

20.45: Lecce–Genoa

20.45: Torino–Juventus*

20.45: Hellas Verona–Roma

* A mérkőzés egyórás csúszással kezdődött.

KORÁBBAN

Napoli–Udinese 1–0 (Höjlund 24.)

Kiállítva: Kabasele (64., Udinese)

Parma–Sassuolo 1–0 (M. Pellegrini 79.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)

Lazio–Pisa 2–1 (Dele-Bashiru 33., Pedro 35., ill. Moreo 23.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)