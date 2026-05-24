Balhé a Torino–Juventus meccs előtt, egyórás késéssel kezdődött a torinói derbi

2026.05.24. 21:20
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) záró fordulójában eredetileg 20.45-ös kezdettel Torino–Juventus összecsapást rendeztek volna, azonban a mérkőzést egyelőre felfüggesztették, a két szurkolótábor ugyanis összecsapott a kezdés előtt, egy ember pedig súlyosan megsérült. A mérkőzés végül több mint egyórás késéssel vette kezdetét.

FRISSÍTÉS: 21.48

Érkeznek a csapatok a pályára. Perceken belül kezdődik a mérkőzés.

FRISSÍTÉS: 21.31

A Torino és a Juventus játékosai is visszatértek a pályára, hogy elkezdjék – pontosabban folytassák – a bemelegítést. Minden jel arra utal, hogy 21.45-től elkezdődik a torinói városi rangadó. 

FRISSÍTÉS: 21.24

A Gazzetta úgy tudja, a helyszínen egyre nagyobb a feszültség, ezért a vendég Juventus-szurkolók elkezdték elhagyni a szektorukat. A két csapat technikai személyzete viszont már visszatért a pályára, valószínűleg azért, mert a játékosok hamarosan folytatják majd a bemelegítést. A mérkőzés jelen állás szerint 21.45-kor kezdődhet.

KORÁBBAN ÍRTUK

A La Gazzetta dello Sport beszámolója szerint a mérkőzés kezdése előtt nem sokkal összecsapott egymással a két csapat szurkolótábora. Mint írták, a rendőrség nyolc Juventus-szurkolót őrizetbe vett, akik kapcsolatba kerültek a rivális Torino szurkolóival.

Az olasz sportlap úgy tudja, az összecsapások következtében többen is megsérültek, közülük egy ember súlyosan, az állapota azonban nem életveszélyes. Őt kórházba szállították. A Juventus szurkolói ezért arra kérték a csapat játékosait, hogy ilyen történések után semmiképpen ne lépjenek pályára.

A mérkőzést egyelőre felfüggesztették.

OLASZ SERIE A 
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Como
20.45: Lecce–Genoa
20.45: Torino–Juventus*
20.45: Hellas Verona–Roma
* A mérkőzés egyórás csúszással kezdődött.
KORÁBBAN
Napoli–Udinese 1–0 (Höjlund 24.)
Kiállítva: Kabasele (64., Udinese)
Parma–Sassuolo 1–0 (M. Pellegrini 79.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)
Lazio–Pisa 2–1 (Dele-Bashiru 33., Pedro 35., ill. Moreo 23.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)

  1. Internazionale

37

27

5

5

86–32

+54 

86 

  2. Napoli

38

23

7

8

58–36

+22 

76 

  3. Roma

37

22

4

11

57–31

+26 

70 

  4. Milan

37

20

10

7

52–33

+19 

70 

  5. Como

37

19

11

7

61–28

+33 

68 

  6. Juventus

37

19

11

7

59–32

+27 

68 

  7. Atalanta

37

15

13

9

50–35

+15 

58 

  8. Bologna

37

16

7

14

46–43

+3 

55 

  9. Lazio

37

13

12

12

39–39

51 

10. Udinese

38

14

8

16

45–48

–3 

50 

11. Sassuolo

38

14

7

17

46–50

–4 

49 

12. Parma

38

11

12

15

28–46

–18 

45 

13. Torino

37

12

8

17

42–61

–19 

44 

14. Genoa

37

10

11

16

41–50

–9 

41 

15. Fiorentina

37

9

14

14

40–49

–9 

41 

16. Cagliari

37

10

10

17

38–52

–14 

40 

17. Lecce

37

9

8

20

27–50

–23 

35 

18. Cremonese

37

8

10

19

31–53

–22 

34 

19. Verona

37

3

12

22

25–59

–34 

21 

20. Pisa

37

2

12

23

25–69

–44 

18 

