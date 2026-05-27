Már nem Maurizio Sarri a Lazio edzője

A 67 éves tréner közös megegyezéssel bontott szerződést a római klubbal. Csapata kilencedik lett a bajnokságban, az Olasz Kupa döntőjében kikapott az Internazionalétól, ráadásul szurkolói több hazai mérkőzést is bojkottáltak, mert hiányolják Claudio Lotito elnök és tulajdonos ambícióit és pénzügyi befektetéseit.

Az olasz sportsajtó értesülései szerint Sarri utódja Gennaro Gattuso korábbi szövetségi kapitány lesz, Sarri pedig az Atalanta irányítását veszi majd át.