Már nem Maurizio Sarri a Lazio edzője

2026.05.27. 18:07
Sarri a hétvégén ült utoljára a Lazio kispadján (Fotó: Getty Images)
Lazio Maurizio Sarri Serie A olasz foci
Maurizio Sarri szerdán távozott az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Lazio vezetőedzői posztjáról.

A 67 éves tréner közös megegyezéssel bontott szerződést a római klubbal. Csapata kilencedik lett a bajnokságban, az Olasz Kupa döntőjében kikapott az Internazionalétól, ráadásul szurkolói több hazai mérkőzést is bojkottáltak, mert hiányolják Claudio Lotito elnök és tulajdonos ambícióit és pénzügyi befektetéseit.

Az olasz sportsajtó értesülései szerint Sarri utódja Gennaro Gattuso korábbi szövetségi kapitány lesz, Sarri pedig az Atalanta irányítását veszi majd át.

 

