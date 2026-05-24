Dráma a San Siróban, kikapott és lemaradt a Bajnokok Ligájáról a Milan
Az utolsó pillanatig maradtak izgalmas kérdések az olasz bajnokságban: a Bajnokok Ligája-szereplést érő harmadik és negyedik hely még kiadó volt, a pozíciókra pedig a záró forduló előtt a Milan, a Roma, a Como és a Juventus is pályázott. A sok matematikai kalkulációt nem egyszerűsítette az a tény, hogy a torinói városi derbi a szurkolók összecsapása miatt mintegy egyórás késéssel vette kezdetét, így amikor már véget értek a mérkőzések a többi pályán, Torinóban még javában zajlottak az események...
Úgyhogy nem is lehetett volna olaszosabb a befejezés, hát még ha figyelembe vesszük, hogy mi történt a San Siróban a Milan és a Cagliari mérkőzésén. Ahogy az előzetesen is várható volt, a nagy tétért játszó Milan bekezdett, és már a 1. percben megszerezte a vezetést Alexis Saelemaekers lövését követően. Meseszerű kezdés, gondolták sokan, csakhogy a folytatásban jelentősen visszaesett a hazai csapat játéka és ezt megérezte a Cagliari, amely a 19. percben Gennaro Borrelli közeli lövésével váratlanul kiegyenlített.
Sőt, a második félidőben már a Cagliari vezetett a San Siróban: az 56. percben Juan Rodríguez fejelt Mike Maignan kapujába. Ezután Luka Modricot és Rafael Leaót is bevetette Massimiliano Allegri a kispadról, ennek ellenére nem sokkal később a Cagliari növelhette volna előnyét, Maignan azonban megmentette csapatát, majd nem sokkal később ismét a vendégek hagytak ki egy hatalmas gólszerzési lehetőséget – a Milan a 77. perchez érve örülhetett annak, hogy csak egygólos hátrányban volt telt házas közönsége előtt.
Eközben a Roma a nagyszerű formában futballozó Donyell Malen góljával megszerezte a vezetést Veronában, ráadásul a Nicolás Valentini kiállítása miatt a hazaiak ekkor már emberhátrányban futballoztak. A Como is magabiztosan, 4–1-re vezetett a bennmaradásért még küzdő Cremonese otthonában, ráadásul a 72. perctől kezdve – hasonlóan a Romához – emberelőnyben játszhatott. A Roma és a Como győzelme tehát ekkor már nemigen forgott veszélyben.
De vissza a San Siróba: a hajrához közeledve a Milan mindent egy lapra feltéve támadott, és ekkor már nyomás alá is helyezte a Cagliarit, amelynek egyébként már teljesen mindegy volt, hogy milyen eredményt ér el az utolsó fordulóban. Mégis a 87. percben újabb gólt szerezhetett volna a Cagliari, Paul Mendy egy az egyben, teljesen üresen vezette a labdát Maignanra, a francia kapus azonban kivédte a nagyon gyámoltalanul gurított labdát.
A 90 perc letelte után még öt perc hosszabbítás következett a Milan meccsén, a Cagliari beszorult, de kihúzta a lefújásig – a San Siróban hatalmas füttykoncert tölt ki, a Milan vereségével lemaradt a Bajnokok Ligájáról. Ott lesz viszont a legrangosabb európai kupasorozatban a Como, amely közben 4–1-es győzelmet aratott a Cremonese otthonában, és a Veronát 2–0-ra legyőző Roma is.
OLASZ SERIE A
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Milan–Cagliari 1–2 (Saelemaekers 1., ill. Borrelli 19., J. Rodríguez 56.)
Cremonese–Como 1–4 (Bonazzoli 54. – 11-esből, ill. Je. Rodríguez 35., Duvikasz 50., L. Da Cunha 73., 80 – az elsőt 11-esből)
Kiállítva: Grassi 70., Djurics 71., Okereke 71. (mindhárom Cremonese, utóbbi kettő a kispadról)
Lecce–Genoa 1–0 (Banda 5.)
Hellas Verona–Roma 0–2 (Malen 55., El Shaarawy 90+2.)
Kiállítva: Valentini 49. (Verona)
21.45: Torino–Juventus*
* A mérkőzés egyórás csúszással kezdődött.
KORÁBBAN
Napoli–Udinese 1–0 (Höjlund 24.)
Kiállítva: Kabasele (64., Udinese)
Parma–Sassuolo 1–0 (M. Pellegrini 79.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)
Lazio–Pisa 2–1 (Dele-Bashiru 33., Pedro 35., ill. Moreo 23.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)
|1. Internazionale
|38
|27
|6
|5
|89–35
|+54
|87
|2. Napoli
|38
|23
|7
|8
|58–36
|+22
|76
|3. Roma
|38
|23
|4
|11
|59–31
|+28
|73
|4. Como
|38
|20
|11
|7
|65–29
|+36
|71
|5. Milan
|38
|20
|10
|8
|53–35
|+18
|70
|6. Juventus
|37
|19
|11
|7
|59–32
|+27
|68
|7. Atalanta
|38
|15
|14
|9
|51–36
|+15
|59
|8. Bologna
|38
|16
|8
|14
|49–46
|+3
|56
|9. Lazio
|38
|14
|12
|12
|41–40
|+1
|54
|10. Udinese
|38
|14
|8
|16
|45–48
|–3
|50
|11. Sassuolo
|38
|14
|7
|17
|46–50
|–4
|49
|12. Parma
|38
|11
|12
|15
|28–46
|–18
|45
|13. Torino
|37
|12
|8
|17
|42–61
|–19
|44
|14. Cagliari
|38
|11
|10
|17
|40–53
|–13
|43
|15. Fiorentina
|38
|9
|15
|14
|41–50
|–9
|42
|16. Genoa
|38
|10
|11
|17
|41–51
|–10
|41
|17. Lecce
|38
|10
|8
|20
|28–50
|–22
|38
|18. Cremonese
|38
|8
|10
|20
|32–57
|–25
|34
|19. Verona
|38
|3
|12
|23
|25–61
|–36
|21
|20. Pisa
|38
|2
|12
|24
|26–71
|–45
|18