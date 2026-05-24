Dráma a San Siróban, kikapott és lemaradt a Bajnokok Ligájáról a Milan

2026.05.24. 23:07
Vereségével a Milan lemaradt a Bajnokok Ligájáról (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 38. fordulójában a Milan hazai pályán 2–1-re kikapott a Cagliaritól, és mivel a Como és a Roma megnyerte a saját mérkőzését az utolsó fordulóban, így lemaradt a Bajnokok Ligájáról.

Az utolsó pillanatig maradtak izgalmas kérdések az olasz bajnokságban: a Bajnokok Ligája-szereplést érő harmadik és negyedik hely még kiadó volt, a pozíciókra pedig a záró forduló előtt a Milan, a Roma, a Como és a Juventus is pályázott. A sok matematikai kalkulációt nem egyszerűsítette az a tény, hogy a torinói városi derbi a szurkolók összecsapása miatt mintegy egyórás késéssel vette kezdetét, így amikor már véget értek a mérkőzések a többi pályán, Torinóban még javában zajlottak az események...

Úgyhogy nem is lehetett volna olaszosabb a befejezés, hát még ha figyelembe vesszük, hogy mi történt a San Siróban a Milan és a Cagliari mérkőzésén. Ahogy az előzetesen is várható volt, a nagy tétért játszó Milan bekezdett, és már a 1. percben megszerezte a vezetést Alexis Saelemaekers lövését követően. Meseszerű kezdés, gondolták sokan, csakhogy a folytatásban jelentősen visszaesett a hazai csapat játéka és ezt megérezte a Cagliari, amely a 19. percben Gennaro Borrelli közeli lövésével váratlanul kiegyenlített.

Sőt, a második félidőben már a Cagliari vezetett a San Siróban: az 56. percben Juan Rodríguez fejelt Mike Maignan kapujába. Ezután Luka Modricot és Rafael Leaót is bevetette Massimiliano Allegri a kispadról, ennek ellenére nem sokkal később a Cagliari növelhette volna előnyét, Maignan azonban megmentette csapatát, majd nem sokkal később ismét a vendégek hagytak ki egy hatalmas gólszerzési lehetőséget – a Milan a 77. perchez érve örülhetett annak, hogy csak egygólos hátrányban volt telt házas közönsége előtt.

Eközben a Roma a nagyszerű formában futballozó Donyell Malen góljával megszerezte a vezetést Veronában, ráadásul a Nicolás Valentini kiállítása miatt a hazaiak ekkor már emberhátrányban futballoztak. A Como is magabiztosan, 4–1-re vezetett a bennmaradásért még küzdő Cremonese otthonában, ráadásul a 72. perctől kezdve – hasonlóan a Romához – emberelőnyben játszhatott. A Roma és a Como győzelme tehát ekkor már nemigen forgott veszélyben.

De vissza a San Siróba: a hajrához közeledve a Milan mindent egy lapra feltéve támadott, és ekkor már nyomás alá is helyezte a Cagliarit, amelynek egyébként már teljesen mindegy volt, hogy milyen eredményt ér el az utolsó fordulóban. Mégis a 87. percben újabb gólt szerezhetett volna a Cagliari, Paul Mendy egy az egyben, teljesen üresen vezette a labdát Maignanra, a francia kapus azonban kivédte a nagyon gyámoltalanul gurított labdát.

A 90 perc letelte után még öt perc hosszabbítás következett a Milan meccsén, a Cagliari beszorult, de kihúzta a lefújásig –  a San Siróban hatalmas füttykoncert tölt ki,  a Milan vereségével lemaradt a Bajnokok Ligájáról. Ott lesz viszont a legrangosabb európai kupasorozatban a Como, amely közben 4–1-es győzelmet aratott a Cremonese otthonában, és a Veronát 2–0-ra legyőző Roma is. 

OLASZ SERIE A 
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Milan–Cagliari 1–2 (Saelemaekers 1., ill. Borrelli 19., J. Rodríguez 56.)
Cremonese–Como 1–4 (Bonazzoli 54. – 11-esből, ill. Je. Rodríguez 35., Duvikasz 50., L. Da Cunha 73., 80 – az elsőt 11-esből)
Kiállítva: Grassi 70., Djurics 71., Okereke 71. (mindhárom Cremonese, utóbbi kettő a kispadról)
Lecce–Genoa 1–0 (Banda 5.)
Hellas Verona–Roma 0–2 (Malen 55., El Shaarawy 90+2.)
Kiállítva: Valentini 49. (Verona)
21.45: Torino–Juventus*
* A mérkőzés egyórás csúszással kezdődött.
KORÁBBAN
Napoli–Udinese 1–0 (Höjlund 24.)
Kiállítva: Kabasele (64., Udinese)
Parma–Sassuolo 1–0 (M. Pellegrini 79.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)
Lazio–Pisa 2–1 (Dele-Bashiru 33., Pedro 35., ill. Moreo 23.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)

1. Internazionale38276589–35+54 87 
2. Napoli38237858–36+22 76 
3. Roma382341159–31+28 73 
4. Como382011765–29+36 71 
5. Milan382010853–35+18 70 
6. Juventus371911759–32+27 68 
7. Atalanta381514951–36+15 59 
8. Bologna381681449–46+3 56 
9. Lazio3814121241–40+1 54 
10. Udinese381481645–48–3 50 
11. Sassuolo381471746–50–4 49 
12. Parma3811121528–46–18 45 
13. Torino371281742–61–19 44 
14. Cagliari3811101740–53–13 43 
15. Fiorentina389151441–50–9 42 
16. Genoa3810111741–51–10 41 
17. Lecce381082028–50–22 38 
18. Cremonese388102032–57–25 34 
19. Verona383122325–61–36 21 
20. Pisa382122426–71–45 18 
Az ÁLLÁS

 

