Dráma a San Siróban, kikapott és lemaradt a Bajnokok Ligájáról a Milan

Úgyhogy nem is lehetett volna olaszosabb a befejezés, hát még ha figyelembe vesszük, hogy mi történt a San Siróban a Milan és a Cagliari mérkőzésén. Ahogy az előzetesen is várható volt, a nagy tétért játszó Milan bekezdett, és már a 1. percben megszerezte a vezetést Alexis Saelemaekers lövését követően. Meseszerű kezdés, gondolták sokan, csakhogy a folytatásban jelentősen visszaesett a hazai csapat játéka és ezt megérezte a Cagliari, amely a 19. percben Gennaro Borrelli közeli lövésével váratlanul kiegyenlített.

Sőt, a második félidőben már a Cagliari vezetett a San Siróban: az 56. percben Juan Rodríguez fejelt Mike Maignan kapujába. Ezután Luka Modricot és Rafael Leaót is bevetette Massimiliano Allegri a kispadról, ennek ellenére nem sokkal később a Cagliari növelhette volna előnyét, Maignan azonban megmentette csapatát, majd nem sokkal később ismét a vendégek hagytak ki egy hatalmas gólszerzési lehetőséget – a Milan a 77. perchez érve örülhetett annak, hogy csak egygólos hátrányban volt telt házas közönsége előtt.

Eközben a Roma a nagyszerű formában futballozó Donyell Malen góljával megszerezte a vezetést Veronában, ráadásul a Nicolás Valentini kiállítása miatt a hazaiak ekkor már emberhátrányban futballoztak. A Como is magabiztosan, 4–1-re vezetett a bennmaradásért még küzdő Cremonese otthonában, ráadásul a 72. perctől kezdve – hasonlóan a Romához – emberelőnyben játszhatott. A Roma és a Como győzelme tehát ekkor már nemigen forgott veszélyben.

De vissza a San Siróba: a hajrához közeledve a Milan mindent egy lapra feltéve támadott, és ekkor már nyomás alá is helyezte a Cagliarit, amelynek egyébként már teljesen mindegy volt, hogy milyen eredményt ér el az utolsó fordulóban. Mégis a 87. percben újabb gólt szerezhetett volna a Cagliari, Paul Mendy egy az egyben, teljesen üresen vezette a labdát Maignanra, a francia kapus azonban kivédte a nagyon gyámoltalanul gurított labdát.

A 90 perc letelte után még öt perc hosszabbítás következett a Milan meccsén, a Cagliari beszorult, de kihúzta a lefújásig – a San Siróban hatalmas füttykoncert tölt ki, a Milan vereségével lemaradt a Bajnokok Ligájáról. Ott lesz viszont a legrangosabb európai kupasorozatban a Como, amely közben 4–1-es győzelmet aratott a Cremonese otthonában, és a Veronát 2–0-ra legyőző Roma is.

OLASZ SERIE A

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Milan–Cagliari 1–2 (Saelemaekers 1., ill. Borrelli 19., J. Rodríguez 56.)

Cremonese–Como 1–4 (Bonazzoli 54. – 11-esből, ill. Je. Rodríguez 35., Duvikasz 50., L. Da Cunha 73., 80 – az elsőt 11-esből)

Kiállítva: Grassi 70., Djurics 71., Okereke 71. (mindhárom Cremonese, utóbbi kettő a kispadról)

Lecce–Genoa 1–0 (Banda 5.)

Hellas Verona–Roma 0–2 (Malen 55., El Shaarawy 90+2.)

Kiállítva: Valentini 49. (Verona)

21.45: Torino–Juventus*

* A mérkőzés egyórás csúszással kezdődött.

KORÁBBAN

Napoli–Udinese 1–0 (Höjlund 24.)

Kiállítva: Kabasele (64., Udinese)

Parma–Sassuolo 1–0 (M. Pellegrini 79.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)

Lazio–Pisa 2–1 (Dele-Bashiru 33., Pedro 35., ill. Moreo 23.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)