Serie A: a Milan két vereség után nyert ismét, és befogta a Napolit

Az AC Milan néhány hete még a bajnokságot vezető Intertől sem volt messze pontszámban a tabellán, azóta azonban a piros-feketék kikaptak a Napolitól és az Udinesétől is, így a 3. helyre csúsztak vissza. Szombaton azonban a nápolyiak kikaptak otthon a Laziótól, így a milánóiak azzal a céllal léphettek pályára vasárnap délután a tabella utolsó helyén álló Verona vendégeként, hogy egy győzelemmel utolérjék a Napolit.

A Milan nem játszott igazán jól, ám az első félidő hajrájában a legnagyobb helyzetét gólra váltotta: Rafael Leao remek kiugratásából Adrien Rabiot lőtt 11 méterről a bal alsó sarokba. A francia középpályás a hatodik gólját szerezte a Serie A-ban, ebben az idényben. 0–1

A szünet előtt a Veronának megvolt az esélye az egyenlítésre, de Rafik Belghali bal szélről leadott lövését Mike Maignan nagy vetődéssel hárította.

A második félidőben mindkét csapatnak akadtak kimaradt helyzetei, a hazaiaknak több is; Matteo Gabbia a kapuba is betalált, de a Milan-játékos találatát egy korábbi leshelyzet miatt érvénytelenítették.

A Milan két vereség után tudott ismét győzni és pontszámban befogta a tabellán a Napolit.

SERIE A

33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Hellas Verona–Milan 0–1 (Rabiot 43.)

Cremonese–Torino 0–0

Később

18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)

Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)

Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)

PÉNTEK

Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)

Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)