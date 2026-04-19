Serie A: a Milan két vereség után nyert ismét, és befogta a Napolit

2026.04.19. 17:08
Rabiot (balra) kilőtte a hosszú alsót, ezzel a góllal nyert a Milan Veronában (Fotó: AFP)
AC Milan Serie A Verona
Az olasz Serie A 33. fordulójában a Milan Adrien Rabiot góljával 1–0-ra győzött a Verona vendégeként.

 

Az AC Milan néhány hete még a bajnokságot vezető Intertől sem volt messze pontszámban a tabellán, azóta azonban a piros-feketék kikaptak a Napolitól és az Udinesétől is, így a 3. helyre csúsztak vissza. Szombaton azonban a nápolyiak kikaptak otthon a Laziótól, így a milánóiak azzal a céllal léphettek pályára vasárnap délután a tabella utolsó helyén álló Verona vendégeként, hogy egy győzelemmel utolérjék a Napolit.

A Milan nem játszott igazán jól, ám az első félidő hajrájában a legnagyobb helyzetét gólra váltotta: Rafael Leao remek kiugratásából Adrien Rabiot lőtt 11 méterről a bal alsó sarokba. A francia középpályás a hatodik gólját szerezte a Serie A-ban, ebben az idényben. 0–1

A szünet előtt a Veronának megvolt az esélye az egyenlítésre, de Rafik Belghali bal szélről leadott lövését Mike Maignan nagy vetődéssel hárította.

A második félidőben mindkét csapatnak akadtak kimaradt helyzetei, a hazaiaknak több is; Matteo Gabbia a kapuba is betalált, de a Milan-játékos találatát egy korábbi leshelyzet miatt érvénytelenítették.

A Milan két vereség után tudott ismét győzni és pontszámban befogta a tabellán a Napolit.

SERIE A
33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Hellas Verona–Milan 0–1 (Rabiot 43.)
Cremonese–Torino 0–0
Később
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
PÉNTEK
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)

1. Internazionale33253578–29+49 78 
2. Milan33199548–27+21 66 
3. Napoli33206748–33+15 66 
4. Juventus32179655–29+26 60 
5. Como331610757–28+29 58 
6. Roma331841146–29+17 58 
7. Atalanta331412745–29+16 54 
8. Bologna321461242–37+5 48 
9. Lazio3312111034–30+4 47 
10. Sassuolo331361441–44–3 45 
11. Udinese331271438–43–5 43 
12. Torino331171537–54–17 40 
13. Parma339121224–40–16 39 
14. Genoa32991438–45–7 36 
15. Fiorentina328111337–44–7 35 
16. Cagliari33891633–47–14 33 
17. Cremonese336101726–47–21 28 
18. Lecce32761921–45–24 27 
19. Verona33392123–56–33 18 
20. Pisa322121823–58–35 18 
AZ ÁLLÁS

 

 

AC Milan Serie A Verona
