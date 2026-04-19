Serie A: a Milan két vereség után nyert ismét, és befogta a Napolit
Az AC Milan néhány hete még a bajnokságot vezető Intertől sem volt messze pontszámban a tabellán, azóta azonban a piros-feketék kikaptak a Napolitól és az Udinesétől is, így a 3. helyre csúsztak vissza. Szombaton azonban a nápolyiak kikaptak otthon a Laziótól, így a milánóiak azzal a céllal léphettek pályára vasárnap délután a tabella utolsó helyén álló Verona vendégeként, hogy egy győzelemmel utolérjék a Napolit.
A Milan nem játszott igazán jól, ám az első félidő hajrájában a legnagyobb helyzetét gólra váltotta: Rafael Leao remek kiugratásából Adrien Rabiot lőtt 11 méterről a bal alsó sarokba. A francia középpályás a hatodik gólját szerezte a Serie A-ban, ebben az idényben. 0–1
A szünet előtt a Veronának megvolt az esélye az egyenlítésre, de Rafik Belghali bal szélről leadott lövését Mike Maignan nagy vetődéssel hárította.
A második félidőben mindkét csapatnak akadtak kimaradt helyzetei, a hazaiaknak több is; Matteo Gabbia a kapuba is betalált, de a Milan-játékos találatát egy korábbi leshelyzet miatt érvénytelenítették.
A Milan két vereség után tudott ismét győzni és pontszámban befogta a tabellán a Napolit.
SERIE A
33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Hellas Verona–Milan 0–1 (Rabiot 43.)
Cremonese–Torino 0–0
Később
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)
HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
PÉNTEK
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)
|1. Internazionale
|33
|25
|3
|5
|78–29
|+49
|78
|2. Milan
|33
|19
|9
|5
|48–27
|+21
|66
|3. Napoli
|33
|20
|6
|7
|48–33
|+15
|66
|4. Juventus
|32
|17
|9
|6
|55–29
|+26
|60
|5. Como
|33
|16
|10
|7
|57–28
|+29
|58
|6. Roma
|33
|18
|4
|11
|46–29
|+17
|58
|7. Atalanta
|33
|14
|12
|7
|45–29
|+16
|54
|8. Bologna
|32
|14
|6
|12
|42–37
|+5
|48
|9. Lazio
|33
|12
|11
|10
|34–30
|+4
|47
|10. Sassuolo
|33
|13
|6
|14
|41–44
|–3
|45
|11. Udinese
|33
|12
|7
|14
|38–43
|–5
|43
|12. Torino
|33
|11
|7
|15
|37–54
|–17
|40
|13. Parma
|33
|9
|12
|12
|24–40
|–16
|39
|14. Genoa
|32
|9
|9
|14
|38–45
|–7
|36
|15. Fiorentina
|32
|8
|11
|13
|37–44
|–7
|35
|16. Cagliari
|33
|8
|9
|16
|33–47
|–14
|33
|17. Cremonese
|33
|6
|10
|17
|26–47
|–21
|28
|18. Lecce
|32
|7
|6
|19
|21–45
|–24
|27
|19. Verona
|33
|3
|9
|21
|23–56
|–33
|18
|20. Pisa
|32
|2
|12
|18
|23–58
|–35
|18