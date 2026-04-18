A Lazio nápolyi győzelmével még közelebb került a bajnoki címhez az Inter
UDINESE–PARMA
Nem sok tétje volt a Parma udinei vendégjátékának. Mindkét csapat messze volt a felső háztól, de a kiesés sem fenyegeti egyiket sem. A mérkőzésen hiába hozott össze 26 próbálkozást a két csapat, csak négyszer kellett védenie a kapusoknak. A vendégek mindössze egyszer találták el az Udinese kapuját, abból gól született, az 51. percben a szünetben beálló Nesta Elphege lőtt laposan a kapu jobb oldalába. Ez a gól három pontot ért a Parmának.
NAPOLI–LAZIO
A bajnoki éllovas Inter pénteken nyert, így lépéskényszerbe került a Napoli. Ehhez képest a Lazio már a 6. percben vezetést szerzett, egy szép összjáték végén Matteo Cancellieri talált a nápolyi kapuba. A félidő közepén tovább növelhette volna góljainak számát a Lazio, de Mattia Zaccagni tizenegyesét Vanja Milinkovics-Szavics hárítja. A szünet után már összejött a második római gól, Toma Basic talált a hálóba. Két percre rá majdnem szépített a Napoli, de Alisson Santos lövése a kapufán csattant, ez volt a hazaiak legnagyobb helyzete. A Lazio 2–0-ra legyőzte a Napolit, amely így öt fordulóval a vége előtt 12 pontos hátrányban van a listavezető Inter mögött.
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
SZOMBAT
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
Később
20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)
VASÁRNAP
12.30: Cremonese–Torino
15.00: Hellas Verona–Milan
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)
HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
33
25
3
5
78–29
+49
78
|2. Napoli
33
20
6
7
48–33
+15
66
|3. Milan
32
18
9
5
47–27
+20
63
|4. Juventus
32
17
9
6
55–29
+26
60
|5. Como
33
16
10
7
57–28
+29
58
|6. Roma
32
18
3
11
45–28
+17
57
|7. Atalanta
32
14
11
7
44–28
+16
53
|8. Bologna
32
14
6
12
42–37
+5
48
|9. Lazio
33
12
11
10
34–30
+4
47
|10. Sassuolo
33
13
6
14
41–44
–3
45
|11. Udinese
33
12
7
14
38–43
–5
43
|12. Parma
33
9
12
12
24–40
–16
39
|13. Torino
32
11
6
15
37–54
–17
39
|14. Genoa
32
9
9
14
38–45
–7
36
|15. Fiorentina
32
8
11
13
37–44
–7
35
|16. Cagliari
33
8
9
16
33–47
–14
33
|17. Cremonese
32
6
9
17
26–47
–21
27
|18. Lecce
32
7
6
19
21–45
–24
27
|19. Verona
32
3
9
20
23–55
–32
18
|20. Pisa
32
2
12
18
23–58
–35
18