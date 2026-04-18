A Lazio nápolyi győzelmével még közelebb került a bajnoki címhez az Inter

UDINESE–PARMA

Nem sok tétje volt a Parma udinei vendégjátékának. Mindkét csapat messze volt a felső háztól, de a kiesés sem fenyegeti egyiket sem. A mérkőzésen hiába hozott össze 26 próbálkozást a két csapat, csak négyszer kellett védenie a kapusoknak. A vendégek mindössze egyszer találták el az Udinese kapuját, abból gól született, az 51. percben a szünetben beálló Nesta Elphege lőtt laposan a kapu jobb oldalába. Ez a gól három pontot ért a Parmának.

NAPOLI–LAZIO

A bajnoki éllovas Inter pénteken nyert, így lépéskényszerbe került a Napoli. Ehhez képest a Lazio már a 6. percben vezetést szerzett, egy szép összjáték végén Matteo Cancellieri talált a nápolyi kapuba. A félidő közepén tovább növelhette volna góljainak számát a Lazio, de Mattia Zaccagni tizenegyesét Vanja Milinkovics-Szavics hárítja. A szünet után már összejött a második római gól, Toma Basic talált a hálóba. Két percre rá majdnem szépített a Napoli, de Alisson Santos lövése a kapufán csattant, ez volt a hazaiak legnagyobb helyzete. A Lazio 2–0-ra legyőzte a Napolit, amely így öt fordulóval a vége előtt 12 pontos hátrányban van a listavezető Inter mögött.

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

SZOMBAT

Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)

Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)

Később

20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

VASÁRNAP

12.30: Cremonese–Torino

15.00: Hellas Verona–Milan

18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)

Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)