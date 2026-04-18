A Lazio nápolyi győzelmével még közelebb került a bajnoki címhez az Inter

B. A. P.
2026.04.18. 19:57
Két góllal nyert Nápolyban a Lazio (Fotó: Getty Images)
A Napoli hazai pályán 2–0-ra kikapott a Lazio ellen, míg a Parma egy góllal verte az Udinesét az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 33. fordulójában.

UDINESE–PARMA

Nem sok tétje volt a Parma udinei vendégjátékának. Mindkét csapat messze volt a felső háztól, de a kiesés sem fenyegeti egyiket sem. A mérkőzésen hiába hozott össze 26 próbálkozást a két csapat, csak négyszer kellett védenie a kapusoknak. A vendégek mindössze egyszer találták el az Udinese kapuját, abból gól született, az 51. percben a szünetben beálló Nesta Elphege lőtt laposan a kapu jobb oldalába. Ez a gól három pontot ért a Parmának.

NAPOLI–LAZIO

A bajnoki éllovas Inter pénteken nyert, így lépéskényszerbe került a Napoli. Ehhez képest a Lazio már a 6. percben vezetést szerzett, egy szép összjáték végén Matteo Cancellieri talált a nápolyi kapuba. A félidő közepén tovább növelhette volna góljainak számát a Lazio, de Mattia Zaccagni tizenegyesét Vanja Milinkovics-Szavics hárítja. A szünet után már összejött a második római gól, Toma Basic talált a hálóba. Két percre rá majdnem szépített a Napoli, de Alisson Santos lövése a kapufán csattant, ez volt a hazaiak legnagyobb helyzete. A Lazio 2–0-ra legyőzte a Napolit, amely így öt fordulóval a vége előtt 12 pontos hátrányban van a listavezető Inter mögött.

OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
SZOMBAT
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
Később
20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

VASÁRNAP
12.30: Cremonese–Torino
15.00: Hellas Verona–Milan
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Internazionale

33

25

3

5

78–29

+49 

78 

  2. Napoli

33

20

6

7

48–33

+15 

66 

  3. Milan

32

18

9

5

47–27

+20 

63 

  4. Juventus

32

17

9

6

55–29

+26 

60 

  5. Como

33

16

10

7

57–28

+29 

58 

  6. Roma

32

18

3

11

45–28

+17 

57 

  7. Atalanta

32

14

11

7

44–28

+16 

53 

  8. Bologna

32

14

6

12

42–37

+5 

48 

  9. Lazio

33

12

11

10

34–30

+4 

47 

10. Sassuolo

33

13

6

14

41–44

–3 

45 

11. Udinese

33

12

7

14

38–43

–5 

43 

12. Parma

33

9

12

12

24–40

–16 

39 

13. Torino

32

11

6

15

37–54

–17 

39 

14. Genoa

32

9

9

14

38–45

–7 

36 

15. Fiorentina

32

8

11

13

37–44

–7 

35 

16. Cagliari

33

8

9

16

33–47

–14 

33 

17. Cremonese

32

6

9

17

26–47

–21 

27 

18. Lecce

32

7

6

19

21–45

–24 

27 

19. Verona

32

3

9

20

23–55

–32 

18 

20. Pisa

32

2

12

18

23–58

–35 

18 

 

 

