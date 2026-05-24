Serie A: Antonio Conte győzelemmel búcsúzott, második lett a Napoli

A Napolitól búcsúzó Antonio Contét hatalmas ovációval fogadta a Diego Armando Maradona Stadion közönsége az Udinese elleni mérkőzés előtt – ez várható is volt, a mester ugyanis utoljára ült annak a csapatnak a kispadján, amellyel tavaly ilyenkor bajnoki címet ünnepelhetett.

A mérkőzést egyetlen gól döntötte el: a 23. percben Rasmus Höjlund Kevin De Bruyne gólpassza után talált a kapuba. A dán támadónak ez volt az idénybeli 16. találata a Serie A-ban.

A 64. percben Christian Kabasele kiállítása miatt megfogyatkozott az Udinese, de az eredmény már nem változott, Conte – aki a 80. percben harmadik számú kapusát, Nikita Continit is pályára küldte Alex Meret helyett – 91 hivatalos mérkőzés után győzelemmel búcsúzott a Napolitól, amely így már biztosan a második helyen fejezte be a bajnokságot.

A másik – már teljesen tét nélküli – mérkőzésen a Parma 1–0-ra legyőzte a Sassuolót.

OLASZ SERIE A

38. (UTOLSÓ) FORDULÓ

Napoli–Udinese 1–0 (Höjlund 24.)

Kiállítva: Kabasele (64., Udinese)

Parma–Sassuolo 1–0 (M. Pellegrini 79.)

KÉSŐBB

20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Cremonese–Como

20.45: Lecce–Genoa

20.45: Torino–Juventus

20.45: Hellas Verona–Roma

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)

Lazio–Pisa 2–1 (Dele-Bashiru 33., Pedro 35., ill. Moreo 23.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)