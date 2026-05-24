Serie A: Antonio Conte győzelemmel búcsúzott, második lett a Napoli

T. Z.
2026.05.24. 20:25
Antonio Conte győzelemmel búcsúzott a Napolitól (Fotó: Getty Images)
Sassuolo Udinese Serie A Parma olasz foci Napoli
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 38., azaz utolsó fordulójában a Napoli odahaza 1–0-ra legyőzte az Udinesét, míg a Parma ugyanilyen különbséggel múlta felül a Sassuolót.

A Napolitól búcsúzó Antonio Contét hatalmas ovációval fogadta a Diego Armando Maradona Stadion közönsége az Udinese elleni mérkőzés előtt – ez várható is volt, a mester ugyanis utoljára ült annak a csapatnak a kispadján, amellyel tavaly ilyenkor bajnoki címet ünnepelhetett.

A mérkőzést egyetlen gól döntötte el: a 23. percben Rasmus Höjlund Kevin De Bruyne gólpassza után talált a kapuba. A dán támadónak ez volt az idénybeli 16. találata a Serie A-ban. 

A 64. percben Christian Kabasele kiállítása miatt megfogyatkozott az Udinese, de az eredmény már nem változott, Conte – aki a 80. percben harmadik számú kapusát, Nikita Continit is pályára küldte Alex Meret helyett – 91 hivatalos mérkőzés után győzelemmel búcsúzott a Napolitól, amely így már biztosan a második helyen fejezte be a bajnokságot.

A másik – már teljesen tét nélküli – mérkőzésen a Parma 1–0-ra legyőzte a Sassuolót. 

OLASZ SERIE A 
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Napoli–Udinese 1–0 (Höjlund 24.)
Kiállítva: Kabasele (64., Udinese)
Parma–Sassuolo 1–0 (M. Pellegrini 79.)
KÉSŐBB
20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Como
20.45: Lecce–Genoa
20.45: Torino–Juventus
20.45: Hellas Verona–Roma

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)
Lazio–Pisa 2–1 (Dele-Bashiru 33., Pedro 35., ill. Moreo 23.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)

  1. Internazionale

37

27

5

5

86–32

+54 

86 

  2. Napoli

38

23

7

8

58–36

+22 

76 

  3. Roma

37

22

4

11

57–31

+26 

70 

  4. Milan

37

20

10

7

52–33

+19 

70 

  5. Como

37

19

11

7

61–28

+33 

68 

  6. Juventus

37

19

11

7

59–32

+27 

68 

  7. Atalanta

37

15

13

9

50–35

+15 

58 

  8. Bologna

37

16

7

14

46–43

+3 

55 

  9. Lazio

37

13

12

12

39–39

51 

10. Udinese

38

14

8

16

45–48

–3 

50 

11. Sassuolo

38

14

7

17

46–50

–4 

49 

12. Parma

38

11

12

15

28–46

–18 

45 

13. Torino

37

12

8

17

42–61

–19 

44 

14. Genoa

37

10

11

16

41–50

–9 

41 

15. Fiorentina

37

9

14

14

40–49

–9 

41 

16. Cagliari

37

10

10

17

38–52

–14 

40 

17. Lecce

37

9

8

20

27–50

–23 

35 

18. Cremonese

37

8

10

19

31–53

–22 

34 

19. Verona

37

3

12

22

25–59

–34 

21 

20. Pisa

37

2

12

23

25–69

–44 

18 

AZ ÁLLÁS

 

 

