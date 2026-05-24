Serie A: Antonio Conte győzelemmel búcsúzott, második lett a Napoli
A Napolitól búcsúzó Antonio Contét hatalmas ovációval fogadta a Diego Armando Maradona Stadion közönsége az Udinese elleni mérkőzés előtt – ez várható is volt, a mester ugyanis utoljára ült annak a csapatnak a kispadján, amellyel tavaly ilyenkor bajnoki címet ünnepelhetett.
A mérkőzést egyetlen gól döntötte el: a 23. percben Rasmus Höjlund Kevin De Bruyne gólpassza után talált a kapuba. A dán támadónak ez volt az idénybeli 16. találata a Serie A-ban.
A 64. percben Christian Kabasele kiállítása miatt megfogyatkozott az Udinese, de az eredmény már nem változott, Conte – aki a 80. percben harmadik számú kapusát, Nikita Continit is pályára küldte Alex Meret helyett – 91 hivatalos mérkőzés után győzelemmel búcsúzott a Napolitól, amely így már biztosan a második helyen fejezte be a bajnokságot.
A másik – már teljesen tét nélküli – mérkőzésen a Parma 1–0-ra legyőzte a Sassuolót.
OLASZ SERIE A
38. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Napoli–Udinese 1–0 (Höjlund 24.)
Kiállítva: Kabasele (64., Udinese)
Parma–Sassuolo 1–0 (M. Pellegrini 79.)
KÉSŐBB
20.45: Milan–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Cremonese–Como
20.45: Lecce–Genoa
20.45: Torino–Juventus
20.45: Hellas Verona–Roma
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Bologna–Internazionale 3–3 (Bernardeschi 25., Pobega 42., Zielinski 48. – öngól, ill. Dimarco 22., P. Esposito 64., A. Diouf 86.)
Lazio–Pisa 2–1 (Dele-Bashiru 33., Pedro 35., ill. Moreo 23.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Fiorentina–Atalanta 1–1 (Piccoli 39., ill. Comuzzo 82. – öngól)
|1. Internazionale
37
27
5
5
86–32
+54
86
|2. Napoli
38
23
7
8
58–36
+22
76
|3. Roma
37
22
4
11
57–31
+26
70
|4. Milan
37
20
10
7
52–33
+19
70
|5. Como
37
19
11
7
61–28
+33
68
|6. Juventus
37
19
11
7
59–32
+27
68
|7. Atalanta
37
15
13
9
50–35
+15
58
|8. Bologna
37
16
7
14
46–43
+3
55
|9. Lazio
37
13
12
12
39–39
0
51
|10. Udinese
38
14
8
16
45–48
–3
50
|11. Sassuolo
38
14
7
17
46–50
–4
49
|12. Parma
38
11
12
15
28–46
–18
45
|13. Torino
37
12
8
17
42–61
–19
44
|14. Genoa
37
10
11
16
41–50
–9
41
|15. Fiorentina
37
9
14
14
40–49
–9
41
|16. Cagliari
37
10
10
17
38–52
–14
40
|17. Lecce
37
9
8
20
27–50
–23
35
|18. Cremonese
37
8
10
19
31–53
–22
34
|19. Verona
37
3
12
22
25–59
–34
21
|20. Pisa
37
2
12
23
25–69
–44
18