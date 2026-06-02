Vb 2026: rekordszámú játékost ad a brazil bajnokság a világbajnoki mezőnybe

Nem kevesebb mint 32 játékos képviseli a brazil első osztályú labdarúgó-bajnokságot (Série A) az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon, ami új rekord a vb-k történetében. A dél-amerikai ország eddigi csúcsa az 1974-es németországi tornán született, ahol 27-et válogattak be a ligából.

A 32 játékos 13 brazil klubból érkezik, legutóbb, 2022-ben csak hét egyesület küldött futballistát a katari tornára. Az idei kontingensből egyaránt hét labdarúgó kapott helyet a brazil, a paraguayi és az uruguayi keretben, ecuadori színekben öten, kolumbiaiban négyen szerepelhetnek a vb-n, a sort Argentína és Hollandia zárja egy-egy légióssal. Utóbbi a 108-szoros válogatott, 2014-ben vb-bronzérmes Memphis Depay lesz, aki 2024 óta a Corinthianst erősíti.

Ami a klubokat illeti, a legtöbb játékost a brazil bajnok és Libertadores-kupa-címvédő Flamengo adja kilenc futballistával, a jelenlegi bajnoki listavezető Palmeiras hét labdarúgóval képviselteti magát.

