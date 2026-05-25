A Napoli bejelentette Antonio Conte távozását

A Napolitól búcsúzó Antonio Contét hatalmas ovációval fogadta a Diego Armando Maradona Stadion közönsége az Udinese elleni mérkőzés előtt – ez várható is volt, a mester ugyanis utoljára ült annak a csapatnak a kispadján, amellyel tavaly ilyenkor bajnoki címet ünnepelhetett.

A szakember a mérkőzést követő sajtótájékoztatón is beszélt a távozásáról, hétfőn délben pedig a klub a hivatalos oldalain is bejelentette az edzőváltást. „Köszönünk mindent, mester!" – áll a klub X-oldalára kitett posztban.

Conte két idényt töltött el a Napolinál, és ezalatt bajnoki címet és Szuperkupát nyert.