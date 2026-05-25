Nemzeti Sportrádió

A Napoli bejelentette Antonio Conte távozását

P. GY. B.
2026.05.25. 13:20
Antonio Contét elbúcsúztatta a Napoli (Fotó: Getty Images)
Az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő SSC Napoli csapata a hivatalos oldalain jelentette be Antonio Conte távozását.

A Napolitól búcsúzó Antonio Contét hatalmas ovációval fogadta a Diego Armando Maradona Stadion közönsége az Udinese elleni mérkőzés előtt – ez várható is volt, a mester ugyanis utoljára ült annak a csapatnak a kispadján, amellyel tavaly ilyenkor bajnoki címet ünnepelhetett.

A szakember a mérkőzést követő sajtótájékoztatón is beszélt a távozásáról, hétfőn délben pedig a klub a hivatalos oldalain is bejelentette az edzőváltást. „Köszönünk mindent, mester!" – áll a klub X-oldalára kitett posztban.

Conte két idényt töltött el a Napolinál, és ezalatt bajnoki címet és Szuperkupát nyert.

 

