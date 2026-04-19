NB I: Paks–Puskás Akadémia 1–0

Serie A: a VAR sincs velük, megint nem tudott nyerni a Cremonese

2026.04.19. 14:36
Federico Baschirotto hiába talált a kapuba, a játékvezető nem adta meg a gólt (Fotó: Getty Images)
Serie A Torino Cremonese
A Cremonese hazai pályán 0–0-s döntetlent játszott a Torinóval az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 33. fordulójának vasárnap kora délutáni mérkőzésén.

A szorult helyzetben lévő Cremonese fölényben futballozott, jóval többet támadott ellenfelénél, de érvényes gólt nem sikerült szereznie. Érvénytelent igen: a 61. percben Federico Baschirotto közelről a Torino kapujába talált, ám Michael Fabbri játékvezető hosszú videózás után érvénytelenítette a gólt – a végső konklúzió szerint Alberto Paleari kapust szabálytalanul akadályozták meg a védésben (lásd a fotót). 

A bennmaradásért harcoló cremonaiak újabb nagy lehetőséget szalasztottak el – a legutóbbi 19 forduló során csupán egyszer nyertek (a Parma ellen) –, míg a kiesőzónától biztonságos távolságban lévő Torino két győzelem után megint pontot szerzett.

OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Cremonese–Torino 0–0
Később
15.00: Hellas Verona–Milan
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
PÉNTEK
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)

  1. Internazionale

33

25

3

5

78–29

+49 

78 

  2. Napoli

33

20

6

7

48–33

+15 

66 

  3. Milan

32

18

9

5

47–27

+20 

63 

  4. Juventus

32

17

9

6

55–29

+26 

60 

  5. Como

33

16

10

7

57–28

+29 

58 

  6. Roma

33

18

4

11

46–29

+17 

58 

  7. Atalanta

33

14

12

7

45–29

+16 

54 

  8. Bologna

32

14

6

12

42–37

+5 

48 

  9. Lazio

33

12

11

10

34–30

+4 

47 

10. Sassuolo

33

13

6

14

41–44

–3 

45 

11. Udinese

33

12

7

14

38–43

–5 

43 

12. Torino

33

11

7

15

37–54

–17 

40 

13. Parma

33

9

12

12

24–40

–16 

39 

14. Genoa

32

9

9

14

38–45

–7 

36 

15. Fiorentina

32

8

11

13

37–44

–7 

35 

16. Cagliari

33

8

9

16

33–47

–14 

33 

17. Cremonese

33

6

10

17

26–47

–21 

28 

18. Lecce

32

7

6

19

21–45

–24 

27 

19. Verona

32

3

9

20

23–55

–32 

18 

20. Pisa

32

2

12

18

23–58

–35 

18 

 

Kapcsolódó tartalom

Ezúttal sem bírt az Atalantával a Roma

A fővárosiak 2022 óta nem tudták legyőzni a bergamóiakat.

A Lazio nápolyi győzelmével még közelebb került a bajnoki címhez az Inter

A Parma egy felejthető meccsen győzte le az Udinesét.

Hármat vágott a Cagliarinak, tovább robog a scudetto felé az Inter

Az első perceket leszámítva nem sok vizet zavartak a szardíniaiak.

OLASZ SERIE A 2025–2026, MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

Augusztus 23-án elrajtolt a Serie A élvonalának 2025–2026-os kiírása. Adatbankunkban megtalálhatják a bajnoki menetrendet, a programot, az eredményeket, s a bajnokság állását.

 

 

Serie A Torino Cremonese
