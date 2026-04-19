Serie A: a VAR sincs velük, megint nem tudott nyerni a Cremonese

A szorult helyzetben lévő Cremonese fölényben futballozott, jóval többet támadott ellenfelénél, de érvényes gólt nem sikerült szereznie. Érvénytelent igen: a 61. percben Federico Baschirotto közelről a Torino kapujába talált, ám Michael Fabbri játékvezető hosszú videózás után érvénytelenítette a gólt – a végső konklúzió szerint Alberto Paleari kapust szabálytalanul akadályozták meg a védésben (lásd a fotót).

A bennmaradásért harcoló cremonaiak újabb nagy lehetőséget szalasztottak el – a legutóbbi 19 forduló során csupán egyszer nyertek (a Parma ellen) –, míg a kiesőzónától biztonságos távolságban lévő Torino két győzelem után megint pontot szerzett.

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Cremonese–Torino 0–0

15.00: Hellas Verona–Milan

18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

HÉTFŐ

20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

SZOMBAT

Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)

Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)

Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)

PÉNTEK

Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)

Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)