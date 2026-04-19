Serie A: a VAR sincs velük, megint nem tudott nyerni a Cremonese
A szorult helyzetben lévő Cremonese fölényben futballozott, jóval többet támadott ellenfelénél, de érvényes gólt nem sikerült szereznie. Érvénytelent igen: a 61. percben Federico Baschirotto közelről a Torino kapujába talált, ám Michael Fabbri játékvezető hosszú videózás után érvénytelenítette a gólt – a végső konklúzió szerint Alberto Paleari kapust szabálytalanul akadályozták meg a védésben (lásd a fotót).
A bennmaradásért harcoló cremonaiak újabb nagy lehetőséget szalasztottak el – a legutóbbi 19 forduló során csupán egyszer nyertek (a Parma ellen) –, míg a kiesőzónától biztonságos távolságban lévő Torino két győzelem után megint pontot szerzett.
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Cremonese–Torino 0–0
Később
15.00: Hellas Verona–Milan
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
SZOMBAT
Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
PÉNTEK
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)
|1. Internazionale
33
25
3
5
78–29
+49
78
|2. Napoli
33
20
6
7
48–33
+15
66
|3. Milan
32
18
9
5
47–27
+20
63
|4. Juventus
32
17
9
6
55–29
+26
60
|5. Como
33
16
10
7
57–28
+29
58
|6. Roma
33
18
4
11
46–29
+17
58
|7. Atalanta
33
14
12
7
45–29
+16
54
|8. Bologna
32
14
6
12
42–37
+5
48
|9. Lazio
33
12
11
10
34–30
+4
47
|10. Sassuolo
33
13
6
14
41–44
–3
45
|11. Udinese
33
12
7
14
38–43
–5
43
|12. Torino
33
11
7
15
37–54
–17
40
|13. Parma
33
9
12
12
24–40
–16
39
|14. Genoa
32
9
9
14
38–45
–7
36
|15. Fiorentina
32
8
11
13
37–44
–7
35
|16. Cagliari
33
8
9
16
33–47
–14
33
|17. Cremonese
33
6
10
17
26–47
–21
28
|18. Lecce
32
7
6
19
21–45
–24
27
|19. Verona
32
3
9
20
23–55
–32
18
|20. Pisa
32
2
12
18
23–58
–35
18