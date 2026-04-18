Ezúttal sem bírt az Atalantával a Roma
A Roma 2022 óta nem tudta legyőzni az Atalantát, Gian Piero Gasperini a fővárosiak élén januárban 1–0-s vereséget szenvedett Bergamóban korábbi csapata ellen. A mérkőzés első felében a hazaiak birtokolták a labdát, az Atalanta átadta a kezdeményezést. Részben azért, mert a 12. percben Nikola Krsztovics betalált, így előnybe kerültek a vendégek. A Pisa ellen az előző héten mesterhármast szerző Donyell Malen az Atalanta ellen is többször helyzetbe került, de Marco Carnesecchi két hatalmas bravúrt is bemutatott. Az első játékrész végén aztán Mario Hermoso révén csak összejött az egyenlítés.
A fordulás után már kevesebb helyzet alakult ki. A 63. percben ismét Carnesecchi nyerte a Malen elleni párharcukat, később pedig amikor a vendég kapus verve volt, akkor a kapufa mentette meg az Atalantát, Hermoso fejelte a felső lécre a labdát egy szögletet követően. Az Atalanta a második félidőben nem talált kaput, a Roma pedig hiába próbálkozott 11-szer, nem tudta feltörni a bergamói védelmet, így 1–1-es döntetlennel záródott a találkozó. A fővárosiak továbbra is négy ponttal állnak az Atalanta előtt, pontszámban beérték az ötödik helyen álló Comót.
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
SZOMBAT
Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)
Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)
VASÁRNAP
12.30: Cremonese–Torino
15.00: Hellas Verona–Milan
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)
HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
33
25
3
5
78–29
+49
78
|2. Napoli
33
20
6
7
48–33
+15
66
|3. Milan
32
18
9
5
47–27
+20
63
|4. Juventus
32
17
9
6
55–29
+26
60
|5. Como
33
16
10
7
57–28
+29
58
|6. Roma
33
18
4
11
46–29
+17
58
|7. Atalanta
33
14
12
7
45–29
+16
54
|8. Bologna
32
14
6
12
42–37
+5
48
|9. Lazio
33
12
11
10
34–30
+4
47
|10. Sassuolo
33
13
6
14
41–44
–3
45
|11. Udinese
33
12
7
14
38–43
–5
43
|12. Parma
33
9
12
12
24–40
–16
39
|13. Torino
32
11
6
15
37–54
–17
39
|14. Genoa
32
9
9
14
38–45
–7
36
|15. Fiorentina
32
8
11
13
37–44
–7
35
|16. Cagliari
33
8
9
16
33–47
–14
33
|17. Cremonese
32
6
9
17
26–47
–21
27
|18. Lecce
32
7
6
19
21–45
–24
27
|19. Verona
32
3
9
20
23–55
–32
18
|20. Pisa
32
2
12
18
23–58
–35
18