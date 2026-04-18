Nemzeti Sportrádió

Ezúttal sem bírt az Atalantával a Roma

B. A. P.B. A. P.
2026.04.18. 22:41
Ezúttal sem kapott ki a Roma ellen az Atalanta (Fotó: Getty Images)
Roma Serie A olasz labdarúgás Atalanta AS Roma
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 33. fordulójában a Roma 1–1-es döntetlent játszott az Atalantával.

A Roma 2022 óta nem tudta legyőzni az Atalantát, Gian Piero Gasperini a fővárosiak élén januárban 1–0-s vereséget szenvedett Bergamóban korábbi csapata ellen. A mérkőzés első felében a hazaiak birtokolták a labdát, az Atalanta átadta a kezdeményezést. Részben azért, mert a 12. percben Nikola Krsztovics betalált, így előnybe kerültek a vendégek. A Pisa ellen az előző héten mesterhármast szerző Donyell Malen az Atalanta ellen is többször helyzetbe került, de Marco Carnesecchi két hatalmas bravúrt is bemutatott. Az első játékrész végén aztán Mario Hermoso révén csak összejött az egyenlítés.

A fordulás után már kevesebb helyzet alakult ki. A 63. percben ismét Carnesecchi nyerte a Malen elleni párharcukat, később pedig amikor a vendég kapus verve volt, akkor a kapufa mentette meg az Atalantát, Hermoso fejelte a felső lécre a labdát egy szögletet követően. Az Atalanta a második félidőben nem talált kaput, a Roma pedig hiába próbálkozott 11-szer, nem tudta feltörni a bergamói védelmet, így 1–1-es döntetlennel záródott a találkozó. A fővárosiak továbbra is négy ponttal állnak az Atalanta előtt, pontszámban beérték az ötödik helyen álló Comót.

OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
SZOMBAT
Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)

Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)
Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)

VASÁRNAP
12.30: Cremonese–Torino
15.00: Hellas Verona–Milan
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Internazionale

33

25

3

5

78–29

+49 

78 

2. Napoli

33

20

6

7

48–33

+15 

66 

3. Milan

32

18

9

5

47–27

+20 

63 

4. Juventus

32

17

9

6

55–29

+26 

60 

5. Como

33

16

10

7

57–28

+29 

58 

6. Roma

33

18

4

11

46–29

+17 

58 

7. Atalanta

33

14

12

7

45–29

+16 

54 

8. Bologna

32

14

6

12

42–37

+5 

48 

9. Lazio

33

12

11

10

34–30

+4 

47 

10. Sassuolo

33

13

6

14

41–44

–3 

45 

11. Udinese

33

12

7

14

38–43

–5 

43 

12. Parma

33

9

12

12

24–40

–16 

39 

13. Torino

32

11

6

15

37–54

–17 

39 

14. Genoa

32

9

9

14

38–45

–7 

36 

15. Fiorentina

32

8

11

13

37–44

–7 

35 

16. Cagliari

33

8

9

16

33–47

–14 

33 

17. Cremonese

32

6

9

17

26–47

–21 

27 

18. Lecce

32

7

6

19

21–45

–24 

27 

19. Verona

32

3

9

20

23–55

–32 

18 

20. Pisa

32

2

12

18

23–58

–35 

18 

 

 

Legfrissebb hírek

A Lazio nápolyi győzelmével még közelebb került a bajnoki címhez az Inter

Olasz labdarúgás
4 órája

Hármat vágott a Cagliarinak, tovább robog a scudetto felé az Inter

Olasz labdarúgás
2026.04.17. 22:48

Arkadiusz Milik elképesztően balszerencsés, újra megsérült

Olasz labdarúgás
2026.04.15. 14:37

Jannik Sinner szereplése hatással lehet a római derbire

Olasz labdarúgás
2026.04.15. 13:22

Kétgólos hátrányban is volt, de az Inter mégis megnyerte a hétgólos thrillert a Como ellen

Olasz labdarúgás
2026.04.12. 22:48

Két csere hozta össze a győztes gólt, a Genoa legyőzte a Sassuolót

Olasz labdarúgás
2026.04.12. 14:34

A Juventus bergamói győzelemmel közelít a dobogó felé

Olasz labdarúgás
2026.04.11. 22:40

A Roma Malen három góljával legyőzte a Pisát

Olasz labdarúgás
2026.04.10. 22:40
Ezek is érdekelhetik