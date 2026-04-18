Ezúttal sem bírt az Atalantával a Roma

A Roma 2022 óta nem tudta legyőzni az Atalantát, Gian Piero Gasperini a fővárosiak élén januárban 1–0-s vereséget szenvedett Bergamóban korábbi csapata ellen. A mérkőzés első felében a hazaiak birtokolták a labdát, az Atalanta átadta a kezdeményezést. Részben azért, mert a 12. percben Nikola Krsztovics betalált, így előnybe kerültek a vendégek. A Pisa ellen az előző héten mesterhármast szerző Donyell Malen az Atalanta ellen is többször helyzetbe került, de Marco Carnesecchi két hatalmas bravúrt is bemutatott. Az első játékrész végén aztán Mario Hermoso révén csak összejött az egyenlítés.

A fordulás után már kevesebb helyzet alakult ki. A 63. percben ismét Carnesecchi nyerte a Malen elleni párharcukat, később pedig amikor a vendég kapus verve volt, akkor a kapufa mentette meg az Atalantát, Hermoso fejelte a felső lécre a labdát egy szögletet követően. Az Atalanta a második félidőben nem talált kaput, a Roma pedig hiába próbálkozott 11-szer, nem tudta feltörni a bergamói védelmet, így 1–1-es döntetlennel záródott a találkozó. A fővárosiak továbbra is négy ponttal állnak az Atalanta előtt, pontszámban beérték az ötödik helyen álló Comót.

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

SZOMBAT

Roma–Atalanta 1–1 (Hermoso 45., ill. Krsztovics 12.)

Udinese–Parma 0–1 (Elphege 51.)

Napoli–Lazio 0–2 (Cancellieri 6., Basic 57.)

VASÁRNAP

12.30: Cremonese–Torino

15.00: Hellas Verona–Milan

18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)

Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)