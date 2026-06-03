A Napoli megvásárolta Rasmus Höjlund játékjogát a Manchester Unitedtől – hivatalos

A Napoli egyéves kölcsönvétel után megvásárolta Rasmus Höjlund játékjogát a Manchester Unitedtől – közölte honlapján az olasz labdarúgóklub.
A 23 éves dán center az elmúlt idényben 44 tétmeccsen 16 gólt szerzett, és nyolc gólpasszt adott a Napoliban, amellyel olasz Szuperkupát nyert, míg a bajnokságban ezüstérmesként Bajnokok Ligája-főtáblás helyen végzett.
Az átigazolásról a Manchester United is beszámolt, amely 2023-ban 80 millió eurórért (28.5 milliárd forintért) vásárolta ki Höjlundot az Atalantától, de mivel a teljesítménye hullámzó volt, az angolok keretében pedig többen is elé kerültek a rangsorban, két évvel később kölcsönadták a Napolinak.
Az olaszok sajtóhírek szerint 50 millió euróért szerezték meg a játékjogát.
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