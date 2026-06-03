Nemzeti Sportrádió

A Napoli megvásárolta Rasmus Höjlund játékjogát a Manchester Unitedtől – hivatalos

2026.06.03. 17:10
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Rasmus Höjlund marad Nápolyban (Fotó: Getty Images)
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Serie A Manchester United Napoli Rasmus Höjlund
A Napoli egyéves kölcsönvétel után megvásárolta Rasmus Höjlund játékjogát a Manchester Unitedtől – közölte honlapján az olasz labdarúgóklub.

A 23 éves dán center az elmúlt idényben 44 tétmeccsen 16 gólt szerzett, és nyolc gólpasszt adott a Napoliban, amellyel olasz Szuperkupát nyert, míg a bajnokságban ezüstérmesként Bajnokok Ligája-főtáblás helyen végzett.

Az átigazolásról a Manchester United is beszámolt, amely 2023-ban 80 millió eurórért (28.5 milliárd forintért) vásárolta ki Höjlundot az Atalantától, de mivel a teljesítménye hullámzó volt, az angolok keretében pedig többen is elé kerültek a rangsorban, két évvel később kölcsönadták a Napolinak.

Az olaszok sajtóhírek szerint 50 millió euróért szerezték meg a játékjogát.

 

Serie A Manchester United Napoli Rasmus Höjlund
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