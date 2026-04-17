Hármat vágott a Cagliarinak, tovább robog a scudetto felé az Inter

2026.04.17. 22:48
Újabb lépést tettek a bajnoki cím felé Nicolo Barelláék (Fotó: Getty Images)
Sassuolo Serie A Internazionale Como Inter Cagliari
A Sassuolo hazai pályán 2–1-re nyert a Como ellen az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 33. fordulójában. A nap második meccsén az éllovas Internazionale 3–0-ra verte meg a Cagliarit.

SASSUOLO–COMO

A vendégek irányították a játékot az első félidőben, majd a szünet előtt felpörögtek az események: egy szöglet utáni kontra végén Nzola ugratta ki a Cristian Volpatót, aki ziccerben a kaputól messze járó Butez fölött a hálóba nyeste a labdát. Két perccel később ismét lecsapott a Sassuolo, s az első gólt előkészítő M'Bala Nzola ezúttal saját maga fejezte be az akciót. Ezzel még nem volt vége a félidőnek, Smolcic beadását Nico Paz 12 méterről bólintotta a jobb felsőbe – lélektanilag jó pillanatban szépített a Como.

A fordulás után tovább ostromolta a kaput Cesc Fabregas együttese, de a hazaiak állták a sarat, így végül mindhárom pontot ők tették zsebre. 2–1

INTERNAZIONALE–CAGLIARI

Az első játékrész meddő hazai fölényt hozott, gólt nem látott a milánói publikum. Ehhez képest a szünet után beindult Cristian Chivu gárdájának gépezete, az 52. percben Dimarco tűpontos centerezését pofozta a hálóba Marcus Thuram, majd négy perccel később Nicolo Barella átlövése kötött ki a kapu jobb oldalában. A folytatásban magabiztosan őrizte előnyét az Inter, míg a Cagliari egy forintos Palestra-labdát leszámítva (a Mendyt célzó beadást Akanji vágta szögletre) nem tudott veszélyt jelenteni a kapura. A ráadásban aztán feltette az i-re a pontot az Inter: Dumfries készítette le a labdát Piotr Zielinskinek, aki kapásból, 19 méterről ágyúzott a jobb felsőbe, beállítva a végeredményt. 3–0

OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)

SZOMBAT
15.00: Udinese–Parma 
18.00: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

VASÁRNAP
12.30: Cremonese–Torino
15.00: Hellas Verona–Milan
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)

A SERIE A ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Internazionale33253578–29+49 78 
2. Napoli32206648–31+17 66 
3. Milan32189547–27+20 63 
4. Juventus32179655–29+26 60 
5. Como331610757–28+29 58 
6. Roma321831145–28+17 57 
7. Atalanta321411744–28+16 53 
8. Bologna321461242–37+5 48 
9. Sassuolo331361441–44–3 45 
10. Lazio3211111032–30+2 44 
11. Udinese321271338–42–4 43 
12. Torino321161537–54–17 39 
13. Genoa32991438–45–7 36 
14. Parma328121223–40–17 36 
15. Fiorentina328111337–44–7 35 
16. Cagliari33891633–47–14 33 
17. Cremonese32691726–47–21 27 
18. Lecce32761921–45–24 27 
19. Verona32392023–55–32 18 
20. Pisa322121823–58–35 18 

 

