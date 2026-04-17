Hármat vágott a Cagliarinak, tovább robog a scudetto felé az Inter

SASSUOLO–COMO

A vendégek irányították a játékot az első félidőben, majd a szünet előtt felpörögtek az események: egy szöglet utáni kontra végén Nzola ugratta ki a Cristian Volpatót, aki ziccerben a kaputól messze járó Butez fölött a hálóba nyeste a labdát. Két perccel később ismét lecsapott a Sassuolo, s az első gólt előkészítő M'Bala Nzola ezúttal saját maga fejezte be az akciót. Ezzel még nem volt vége a félidőnek, Smolcic beadását Nico Paz 12 méterről bólintotta a jobb felsőbe – lélektanilag jó pillanatban szépített a Como.

A fordulás után tovább ostromolta a kaput Cesc Fabregas együttese, de a hazaiak állták a sarat, így végül mindhárom pontot ők tették zsebre. 2–1

INTERNAZIONALE–CAGLIARI

Az első játékrész meddő hazai fölényt hozott, gólt nem látott a milánói publikum. Ehhez képest a szünet után beindult Cristian Chivu gárdájának gépezete, az 52. percben Dimarco tűpontos centerezését pofozta a hálóba Marcus Thuram, majd négy perccel később Nicolo Barella átlövése kötött ki a kapu jobb oldalában. A folytatásban magabiztosan őrizte előnyét az Inter, míg a Cagliari egy forintos Palestra-labdát leszámítva (a Mendyt célzó beadást Akanji vágta szögletre) nem tudott veszélyt jelenteni a kapura. A ráadásban aztán feltette az i-re a pontot az Inter: Dumfries készítette le a labdát Piotr Zielinskinek, aki kapásból, 19 méterről ágyúzott a jobb felsőbe, beállítva a végeredményt. 3–0

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)

Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)

SZOMBAT

15.00: Udinese–Parma

18.00: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

VASÁRNAP

12.30: Cremonese–Torino

15.00: Hellas Verona–Milan

18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)