Hármat vágott a Cagliarinak, tovább robog a scudetto felé az Inter
SASSUOLO–COMO
A vendégek irányították a játékot az első félidőben, majd a szünet előtt felpörögtek az események: egy szöglet utáni kontra végén Nzola ugratta ki a Cristian Volpatót, aki ziccerben a kaputól messze járó Butez fölött a hálóba nyeste a labdát. Két perccel később ismét lecsapott a Sassuolo, s az első gólt előkészítő M'Bala Nzola ezúttal saját maga fejezte be az akciót. Ezzel még nem volt vége a félidőnek, Smolcic beadását Nico Paz 12 méterről bólintotta a jobb felsőbe – lélektanilag jó pillanatban szépített a Como.
A fordulás után tovább ostromolta a kaput Cesc Fabregas együttese, de a hazaiak állták a sarat, így végül mindhárom pontot ők tették zsebre. 2–1
INTERNAZIONALE–CAGLIARI
Az első játékrész meddő hazai fölényt hozott, gólt nem látott a milánói publikum. Ehhez képest a szünet után beindult Cristian Chivu gárdájának gépezete, az 52. percben Dimarco tűpontos centerezését pofozta a hálóba Marcus Thuram, majd négy perccel később Nicolo Barella átlövése kötött ki a kapu jobb oldalában. A folytatásban magabiztosan őrizte előnyét az Inter, míg a Cagliari egy forintos Palestra-labdát leszámítva (a Mendyt célzó beadást Akanji vágta szögletre) nem tudott veszélyt jelenteni a kapura. A ráadásban aztán feltette az i-re a pontot az Inter: Dumfries készítette le a labdát Piotr Zielinskinek, aki kapásból, 19 méterről ágyúzott a jobb felsőbe, beállítva a végeredményt. 3–0
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)
Internazionale–Cagliari 3–0 (M. Thuram 52., Barella 56., Zielinski 90+2.)
SZOMBAT
15.00: Udinese–Parma
18.00: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)
VASÁRNAP
12.30: Cremonese–Torino
15.00: Hellas Verona–Milan
18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)
20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)
HÉTFŐ
20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)
|A SERIE A ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|33
|25
|3
|5
|78–29
|+49
|78
|2. Napoli
|32
|20
|6
|6
|48–31
|+17
|66
|3. Milan
|32
|18
|9
|5
|47–27
|+20
|63
|4. Juventus
|32
|17
|9
|6
|55–29
|+26
|60
|5. Como
|33
|16
|10
|7
|57–28
|+29
|58
|6. Roma
|32
|18
|3
|11
|45–28
|+17
|57
|7. Atalanta
|32
|14
|11
|7
|44–28
|+16
|53
|8. Bologna
|32
|14
|6
|12
|42–37
|+5
|48
|9. Sassuolo
|33
|13
|6
|14
|41–44
|–3
|45
|10. Lazio
|32
|11
|11
|10
|32–30
|+2
|44
|11. Udinese
|32
|12
|7
|13
|38–42
|–4
|43
|12. Torino
|32
|11
|6
|15
|37–54
|–17
|39
|13. Genoa
|32
|9
|9
|14
|38–45
|–7
|36
|14. Parma
|32
|8
|12
|12
|23–40
|–17
|36
|15. Fiorentina
|32
|8
|11
|13
|37–44
|–7
|35
|16. Cagliari
|33
|8
|9
|16
|33–47
|–14
|33
|17. Cremonese
|32
|6
|9
|17
|26–47
|–21
|27
|18. Lecce
|32
|7
|6
|19
|21–45
|–24
|27
|19. Verona
|32
|3
|9
|20
|23–55
|–32
|18
|20. Pisa
|32
|2
|12
|18
|23–58
|–35
|18